Saubere Industriereinigung durch Trockeneisstrahlen.

Als Dienstleistungsunternehmen ist die HydroCraft GmbH etabliert im Sektor der industriellen Reinigung von Produktionsanlagen und angeschlossener Peripherie.

Als Dienstleistungsunternehmen ist die HydroCraft GmbH etabliert im Sektor der industriellen Reinigung von Produktionsanlagen, Back- und Räucheröfen, Mischern, Gussformen, Abfüllanlagen, Kühltürmen, Förderketten, Generatoren, elektro-mechanischen Anlagen, Wärmetauschern, Schaltschränken, div. Bauteilen und angeschlossener Peripherie. Unser VTSD (Verband Trockeneisstrahlen Deutschland) geschultes Team unterstützt Sie mit Hilfe des innovativen Trockeneisstrahlverfahrens bei anspruchsvollen Reinigungsaufgaben.

Durch das Trockeneisstrahlen werden Ergebnisse in Produktionsumgebungen erzielt, in welchen andere Reinigungsmethoden nicht eingesetzt werden können oder nicht eingesetzt werden dürfen. In sensiblen Produktionsumgebungen, wo eine Nassreinigung oder aggressive Reinigungsmittel nicht zum Einsatz kommen oder nicht das benötigte Ergebnis liefern, bieten wir durch die Methode des Trockeneisstrahlens ein trockenes und sauberes Reinigungsverfahren, um Rückstände und Verunreinigungen vielfältiger Natur ohne den Anfall von Sekundärabfällen zu entfernen.

In der Anwendung des Trockeneisstrahlens entsteht kein Wasser, da Trockeneis nicht schmilzt sondern sublimiert, d.h. es geht von einer festen Form sofort in eine gasförmige Form über! Daher sind sensible Produktionsumgebungen prädestiniert für diese trockene und sekundärabfallfreie Reinigungsmethode, welche auf thermischen, expansiven und physikalischen Kräften beruht.

Die Vorteile des Verfahrens im Überblick:

– kein Kontakt Ihrer Anlagen/Produktionsumgebung/Produkte mit Wasser/Feuchtigkeit

– kein Einsatz chemischer Reinigungsmittel und somit keine Belastung der Produktionsumgebung, Produkte,

Mitarbeiter und der Umwelt mit Schadstoffen

– Gezielter Zugang zu problematischen Bereichen

– Rüstzeiten und Produktionsausfälle durch Stillstandszeiten werden minimiert, da Anlagen/Maschinen zur

Reinigung nicht demontiert werden müssen

– einfaches Entsorgen der entfernten Produktrückstände/Verunreinigungen ohne den Anfall von

Sekundärabfällen

– industriekonforme technische Ausrüstung der HydroCraft GmbH

– umweltneutrales, in vielen Industrien etabliertes Verfahren.

Bei uns steht der Kunde und seine Anforderungen stets im Mittelpunkt des Geschehens. Unsere Leistung beginnt dort, wo andere Methoden nicht eingesetzt werden können, nicht das erwünschte qualitative Ergebnis liefern, oder ineffizient werden.

Unsere Philosophie ist stets individuell auf Ihre spezielle Ausgangssituation und Anforderungen einzugehen und die Ihnen die passende Methode anzubieten. Unser Ziel ist es die gestellte Aufgabe, im gemeinsamen Austausch mit Ihnen, zu 100% zu lösen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hydrocraft GmbH

Herr Jens-Oliver Kirsch

Am Lahberg 4

30938 Burgwedel

Deutschland

fon ..: 0176/72160711

web ..: http://www.hydrocraft.org/

email : info@hydrocraft.org

Als Dienstleistungsunternehmen ist die HydroCraft GmbH etabliert im Sektor der industriellen Reinigung von Produktionsanlagen und angeschlossener Peripherie. Unser VTSD (Verband Trockeneisstrahlen Deutschland) geschultes Team unterstützt Sie mit Hilfe des innovativen Trockeneisstrahlverfahrens bei anspruchsvollen Reinigungsaufgaben.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

heim-baustoffe.de erhält Auszeichnung „Top Shop Professional 2024“ Münchner Luxusimmobilienmakler Sotheby’s International Realty als Hauptsponsor des diesjährigen Polo Cups