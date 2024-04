Münchner Luxusimmobilienmakler Sotheby’s International Realty als Hauptsponsor des diesjährigen Polo Cups

Erleben Sie den München Sotheby’s Immobilien Polo Cup, ein Turnier voller Leidenschaft und Tradition und genießen Sie vom 28. bis 30. Juni sportliche Höchstleistungen im exquisiten La Tarde Polo Club

München | Sotheby’s International Realty, einer der renommiertesten Makler für Luxusimmobilien in der Region München,dem Voralpenland und dem weiteren Standort Tegernsee in Rottach-Egern, freut sich, als Hauptsponsor des München Sotheby’s Immobilien Polo Cup aufzutreten. Das prestigeträchtige Turnier im La Tarde Polo Club in Thann verspricht vom 28. bis 30. Juni ein Wochenende voller sportlicher Eleganz und Unterhaltung für die ganze Familie.

Sportliche Eleganz auf historischem Boden

Der La Tarde Polo Club, idyllisch gelegen auf dem ältesten Polofeld Bayerns, bildet die malerische Kulisse für den München Sotheby’s Immobilien Polo Cup. Sechs Teams aus Argentinien, Brasilien, der Schweiz, Österreich und Deutschland werden in spannenden Matches ihr Können unter Beweis stellen. Die erstklassig besetzten Teams garantieren ein beeindruckendes Spektakel aus Geschicklichkeit, Teamgeist und purer Leidenschaft für den Polosport.

Ein Wochenende im Zeichen des Luxus

Der München Sotheby’s Immobilien Polo Cup ist weit mehr als ein Sportereignis:

Es ist ein Festival, das die Begeisterung für den Polosport mit einem vielfältigen Angebot verbindet. Neben den spannenden Spielen erwartet die Besucher ein umfangreiches Wochenendprogramm mit kulinarischen Genüssen und exklusiven Einblicken in die Welt der Luxusimmobilien. Die Veranstaltung ist mehr als ein sportliches Turnier, sie ist eine Hommage an den luxuriösen Lebensstil und die kulturelle Vielfalt, die München und seine Umgebung auszeichnen.

Tradition und Moderne verbinden

Als führender Immobilienmakler in München versteht es München | Sotheby’s International Realty, Traditionen zu bewahren und gleichzeitig moderne Akzente zu setzen. Der München Sotheby’s Immobilien Polo Cup symbolisiert diese Philosophie durch die Verbindung des zeitlosen Polosports mit der Dynamik des Immobilienmarktes. Das Engagement von München | Sotheby’s International Realty für Exzellenz und Qualität spiegelt sich nicht nur in seinem Portfolio an Luxusimmobilien wider, sondern auch in der Unterstützung kultureller und sportlicher Veranstaltungen.

Lassen Sie sich dieses einzigartige Erlebnis nicht entgehen und besuchen Sie uns für weitere Informationen unter: https://muenchen-sothebysrealty.com/.

MIR München International Realty Verwaltungs GmbH

Herr Michael Reiss

https://muenchen-sothebysrealty.com/

info@muenchen-sothebysrealty.com

München | Sotheby’s International Realty ist auf den Verkauf und die Vermietung von Immobilien in und um München spezialisiert. Als Teil des weltweit renommierten Sotheby’s Netzwerkes bietet das Unternehmen Zugang zu einem exklusiven Kundenkreis und kooperiert mit erstklassigen Partnern aus den verschiedensten Branchen. Das Immobilienangebot umfasst luxuriöse Wohnungen, exklusive Villen und besondere Lagen, wobei die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden im Vordergrund stehen. Persönliche Beziehungen und maßgeschneiderte Dienstleistungen sind wesentliche Bestandteile für den Erfolg des Unternehmens mit Büros an den Standorten München, Maximilianstraße 13 und Tegernsee, Seestraße 10 in Rottach-Egern.

Herr Christoph Specht

https://www.seofolgreich.de/

hallo@seofolgreich.de

