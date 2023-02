Kratzer Personalberatung: Nie wieder offene Stellen!

Die Personalberatung in Augsburg, bei der keine Stellen offen bleiben – nicht nur für Führungskräfte!

Mit den effizienten und maßgeschneiderten Recruiting-Lösungen von Kratzer Personalberatung Vakanzen perfekt besetzen.

In die Beschaffung geeigneten Personals investieren Unternehmen häufig viel Zeit, Energie und Geld. Dies mindert die betriebsinternen Kapazitäten – oftmals, ohne einen nennenswerten Erfolg zu erzielen. Dass das auch anders geht, stellt Kratzer Personalberatung unter Beweis. Inhaber Thomas Kratzer – Headhunter aus Augsburg – kennt die Herausforderungen bei der Personalsuche und weiß, wie sich diese lösungsorientiert bewältigen lassen. Mit seiner Expertise und seinem Know-how rund um das Recruiting in mittelständischen Unternehmen greift er Ihnen bei Ihrer Suche nach geeigneten Mitarbeitern wirksam unter die Arme. Setzen Sie auf die Leistungen der Kratzer Personalberatung und gehen Sie mit Headhunter Thomas Kratzer ab sofort neue Wege!

Individuelle und schnelle Recruiting-Ergebnisse per Executive Search

Sie haben wenig Zeit für die Personalsuche, jedoch dringenden Bedarf an qualifizierten und motivierten Mitarbeitern? Vielleicht möchten Sie Ihre persönlichen Kapazitäten im Unternehmen aber auch schlichtweg anderen Themen widmen. In diesen Fällen ist Thomas Kratzer mit einer Executive Search zur Stelle. Die Executive Search ist eine telefonische Akquise von Talenten, um diese für Ihre Firma und Ihre ausgeschriebene Vakanz zu begeistern. Bei diesen Talenten handelt es sich in aller Regel um Personen aus einem nicht aktiv suchenden Talente-Pool. Kratzer Personalberatung sichert hierbei höchste Diskretion in allen Belangen zu. Was sind Ihre Vorteile? Statt wertvolle Zeit ergebnislos verstreichen zu lassen, sorgt Thomas Kratzer für ein fachlich und menschlich passendes Match, von welchem Sie sofort profitieren. So minimieren Sie die für das Recruiting erforderlichen Investitionen in signifikantem Maße. Nicht zuletzt können Sie davon ausgehen, dass die durch Kratzer Personalberatung anhand Ihrer Wunschkriterien gefilterten Kandidaten bei einem geeigneten Match genau Ihren Vorstellungen entsprechen.

Personalberatung für Unternehmen, die das Steuer nicht aus der Hand geben wollen

Auch wenn es Sie Zeit kostet: Sie können es sich (noch) nicht vorstellen, das Recruiting an Kratzer Personalberatung komplett auszulagern? Thomas Kratzer bietet Ihnen mit seiner passgenauen Personalberatung hierzu eine Alternative. Hierbei steht im Fokus, Ihre Recruiting-Kompetenzen zu stärken und weiter auszubauen. Auf diese Weise erarbeiten Sie sich selbst Kandidaten, die perfekt zu Ihren Wünschen passen. Ein Teil dieser Personalberatung ist auch das Erlernen notwendigen Know-hows, auf die richtigen Jobbörsen zurückzugreifen. Zu den weiteren Inhalten einer Personalberatung durch Thomas Kratzer gehören das Straffen von betrieblichen Prozessen und die Analyse der öffentlichen Firmenreputation. Auch dann, wenn KMU die Gehälter von Konzernen oftmals nicht mitgehen können, stehen interessierten Bewerbern möglicherweise andere finanzielle Benefits zur Verfügung. Welche das sein können und wie sich Mitarbeiter langfristig an Ihre Firma binden lassen, erklärt Ihnen Thomas Kratzer in einem Beratungsgespräch.

Recruiting leicht gemacht mit dem Spezialisten

Als Headhunter und Experte für Human Resources ist Thomas Kratzer rund um HR-Consulting und Personalmarketing nicht nur in Augsburg und Bayern, sondern bundesweit Ihr erster Ansprechpartner.

