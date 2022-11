Kupferkapazitäten könnten sich verringern

Chile, eines der größten Kupferproduktionsländer weltweit, arbeitet an einem Gesetz zur Besteuerung der Kupferförderung.

Kupfer ist der vielleicht bedeutendste Rohstoff für erneuerbare Energien. Ein Großteil des Kupfers kommt aus Chile, dort gibt es auch die weltweit größte Kupfermine. Nun hat das chilenische Finanzministerium ein neues Gesetz zur Besteuerung der Kupferförderung vorgestellt. Damit kämen auf größere Produzenten Abgaben von acht bis 26 Prozent zu, abhängig von ihren operativen Margen. Für die Kupferproduzenten in Chile ist dies gar nicht erfreulich, würden sie doch vermutlich in ihrer Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt werden. So befürchten Experten aus der Industrie, dass dies Investitionen in den Kupfersektor verringern werden. Die Produktionsmengen würden dann wohl zurückgehen.

Dann wäre da noch die Diskussion um Verbote russischer Metalle. Die Londoner Terminbörse LME denkt über einen Bann russischer Industriemetalle nach, auch Kupfer wäre betroffen. Dies würde das Angebot schmälern und die Preise nach oben treiben. Blickt man auf das wichtige Verbraucherland China – Branchen für Halbleiter und Elektrofahrzeuge brauchen viel Kupfer – so scheinen sich die Kupferimporte robust entwickelt zu haben. Im vergangenen Jahr verbrauchte China rund elf Millionen Tonnen Kupfer. Der Aufwärtstrend bei der Kupfernachfrage Chinas scheint wieder intakt zu sein, nachdem es durch Lockdowns rauf und runter ging. Kupfer gehört jedenfalls zu den Zukunftsmetallen und sollte in den nächsten Jahren nicht unter Nachfragemangel leiden. Kupfergesellschaften wie Copper Mountain Mining oder Hannan Metals sollten also auf das richtige Metall setzen.

Copper Mountain Mining – https://www.youtube.com/watch?v=LGG8r1_Oeas – ist Kupferproduzent, besitzt 75 Prozent an der Copper Mountain Mine in British Columbia.

Hannan Metals – https://www.youtube.com/watch?v=ii3dbQtB6VU – hat in Peru große und aussichtsreiche Silber- und Kupfer-Gold-Liegenschaften.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Copper Mountain Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/copper-mountain-mining-corp/ -) und Hannan Metals (-https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/hannan-metals-ltd/ -).

