Langfristige Investitionschancen durch Large Language Models

In einer Welt, in der Daten das neue Gold sind, haben Large Language Models (LLMs) das Potenzial, die Wirtschaftslandschaft radikal zu verändern.

Die Integration von Künstlicher Intelligenz in das tägliche Wirtschaftsleben hat eine neue Ära der digitalen Transformation eingeläutet. Large Language Models, eine spezialisierte Form der KI, die auf die Verarbeitung und Generierung natürlicher Sprache spezialisiert ist, stehen dabei im Mittelpunkt des Interesses. Mit der Fähigkeit, komplexe Texte zu verstehen und zu produzieren, ermöglichen diese Modelle eine bisher unerreichte Skalierung von Sprachanwendungen. Von der Automatisierung des Kundenservices bis hin zur Generierung von Inhalten und der Analyse von Sentiment-Daten bieten LLMs Unternehmen entscheidende Wettbewerbsvorteile. Ihre ökonomische Bedeutung erstreckt sich jedoch weit über die offensichtlichen Anwendungen hinaus. Sie beeinflussen die Arbeitsweise der Unternehmen, gestalten Branchen neu und schaffen umfangreiche langfristige Investitionsmöglichkeiten.

„LLMs tragen signifikant zur Effizienzsteigerung bei. Unternehmen, die diese Technologien nutzen, können eine Reduzierung von Overhead-Kosten verzeichnen, da Aufgaben wie Dateneingabe, Kundenbetreuung und sogar einige Aspekte der Entscheidungsfindung automatisiert werden. Diese Effizienzsteigerung übersetzt sich direkt in eine höhere Produktivität und geringere Betriebskosten, was die Gewinnmargen verbessert. Diese mächtigen KI-Systeme, die darauf trainiert sind, menschenähnliche Texte zu generieren, haben nicht nur die Art und Weise, wie Unternehmen kommunizieren, revolutioniert, sondern bieten auch neue Perspektiven für langfristige Investitionen“, sagt Tilmann Speck, Anlageexperte und Mitglied des Expertenteams des „AI Leaders“ (www.ai-leaders.de) (ISIN: DE000A2PF0M4; WKN: A2PF0M). Der „AI Leaders“ ist ein global investierender Aktienfonds mit dem Fokus auf Anbieter und Anwender Künstlicher Intelligenz. Das Portfoliomanagement hat den Aktienfonds „AI Leaders“ entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Künstlichen Intelligenz positioniert.

Darüber hinaus sind LLMs Katalysatoren für Innovation. Sie ermöglichen es Unternehmen, durch datengesteuerte Einblicke neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die besser auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Die Fähigkeit von LLMs, große Mengen unstrukturierter Daten zu analysieren, eröffnet Möglichkeiten in Bereichen wie Marktanalyse, Trendvorhersage und personalisiertes Marketing.

„Investoren, die den Wert von LLMs erkennen, sehen in ihnen eine vielversprechende langfristige Investition. Der Markt für künstliche Intelligenz wird voraussichtlich weiter wachsen, getrieben durch die zunehmende Nachfrage nach Automatisierung und intelligenten Analyselösungen in allen Wirtschaftssektoren. Investitionen in Unternehmen, die LLMs entwickeln oder anwenden, könnten daher erhebliche Renditen erzielen. Gleichzeitig fördert das wachsende Ökosystem rund um LLMs die Entstehung neuer Unternehmen und Geschäftsmodelle, die auf dieser Technologie basieren“, betont Christian Hintz, der ebenfalls seit der Auflage des „AI Leaders“ im Portfoliomanagement der KI-Strategie tätig ist.

Large Language Models sind mehr als nur eine technologische Neuerung; sie sind ein fundamentaler Treiber für wirtschaftlichen Fortschritt und Innovation. Durch die Eröffnung neuer Geschäftsfelder und die Verbesserung der operativen Effizienz haben sie das Potenzial, langfristige ökonomische Werte zu schaffen. Für Investoren, die bereit sind, in die Zukunft zu blicken, bieten LLMs eine einzigartige Chance, am Puls der technologischen Entwicklung zu bleiben und von deren ökonomischen Auswirkungen zu profitieren. Dieser Blick auf die Bedeutung von Large Language Models zeigt deutlich, wie tiefgreifend diese Technologien die Wirtschaftsstrukturen verändern und welche langfristigen Investitionsmöglichkeiten sie bieten.

Über den Fonds „AI Leaders“

Der „AI Leaders“ (WKN: A2PF0M / ISIN: DE000A2PF0M4) ist ein ist ein global investierender Aktienfonds mit dem Fokus auf Anbieter und Anwender Künstlicher Intelligenz. Das Managementteam bestehend aus Christian Hintz, Tilmann Speck und Gerd Schäfer verwaltet ein Portfolio von bis zu 160 Werten von Herstellern und Anbietern von KI-Hardware und von KI-Software, Anwendern von KI-Hard- oder -Software für den eigenen Unternehmenszweck und Dienstleister im Bereich von KI. Bis 2030 erwarten Experten für die Künstliche Intelligenz einen Wertschöpfungsbeitrag zum weltweiten Bruttosozialprodukt in Höhe von 1,2 Prozent pro Jahr. Bei den bis zu 160 Portfoliounternehmen des „AI Leaders“ handelt es sich um Gesellschaften mit einer führenden Marktstellung. Das Portfoliomanagement-Team setzt den digitalen Investmentprozess ,TOPAS‘ des Wertpapierinstituts ELAN Capital-Partners GmbH ein. Dieser wurde für die zeitnahe Steuerung von Portfoliobausteinen konzipiert und balanciert Tag für Tag die Allokation des Portfolios, um den sich jeweils ändernden Marktbedingungen zu entsprechen. Damit können die Faktorprämien von Wachstumswerten eingenommen werden, während die Volatilität auf einem gesamtmarktüblichen Niveau gehalten wird. Weitere Informationen unter https://ai-leaders.de

