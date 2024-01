LASIT – Revolution der Lasermarkierung: Technologische Durchbrüche und Expansionskurs in Deutschland

LASIT, ein führender Pionier in der Lasermarkierungstechnologie aus Italien, erweitert seine Präsenz in Deutschland und setzt neue Standards in der Branche.

In einem Markt, der sich durch schnelle technologische Entwicklungen auszeichnet, hat LASIT, der italienische Pionier der Lasermarkierungstechnologie, seine Position als globaler Marktführer weiter gefestigt. Mit der Expansion seiner Aktivitäten nach Deutschland setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Branche und bekräftigt sein Engagement für Innovation und Qualität.

Gegründet in Vico Equense, Neapel, hat sich LASIT im Laufe von über drei Jahrzehnten von einem kleinen Forschungslabor zu einem internationalen Vorreiter entwickelt. Der Lasermarkierungssektor, der laut aktuellen Marktforschungen zwischen 2023 und 2028 ein jährliches Wachstum von 6,0 % verzeichnen wird, erlebt durch LASITs bahnbrechende Technologien eine tiefgreifende Transformation.

Diese Technologien umfassen hochpräzise Lasermarkierungssysteme, die in einer Vielzahl von Industrien eingesetzt werden, von der Automobilbranche bis hin zur Medizintechnik. Durch die Verwendung von Lasern zur Markierung von Materialien wie Metall, Kunststoff und Glas ermöglicht LASIT eine dauerhafte, abriebfeste und ästhetisch ansprechende Kennzeichnung. Diese Technik ist unerlässlich für die Qualitätssicherung, Rückverfolgbarkeit und Markenauthentifizierung.

Marco Ievoli, Mitbegründer von LASIT, betont: „Unsere Technologie ist das Ergebnis einer leidenschaftlichen Forschungstätigkeit. Wir streben danach, nicht nur Maschinen zu bauen, sondern ganzheitliche Lösungen anzubieten, die die Produktionsprozesse unserer Kunden revolutionieren.“

Neben seiner technologischen Führungsrolle zeichnet sich LASIT durch ein starkes Engagement für Kundenservice und Unterstützung aus. Mit Niederlassungen weltweit, einschließlich Deutschland, gewährleistet das Unternehmen einen reaktionsschnellen und umfassenden Service.

Für weitere Informationen über LASITs innovative Lasermarkierungslösungen und Produkte steht die Webseite https://www.LASITlaser.de/ zur Verfügung.

