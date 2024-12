Last-Minute Geschenke mit Wirkung: Was sich die Belegschaft wirklich wünscht

Die Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk wird jedes Jahr schwieriger? Eine Analyse zeigt, was sich die Belegschaft wirklich wünscht – und wie Firmen selbst Last-Minute die beste Wahl treffen.

Weihnachten steht vor der Tür. Doch während die einen Pläne für den Feierabend am Glühweinstand schmieden, zerbrechen sich andere im Büro noch den Kopf über das passende Geschenk für die Belegschaft. Von Jahr zu Jahr wird die Suche anspruchsvoller: Individualität wird immer größer geschrieben, die Erwartungen steigen – und die Budgets sinken. Da kann die Geschenkewahl schnell zur Qual werden. Dabei liegt die Lösung näher, als man denkt.

In Deutschlands Büros sind die Wünsche so vielseitig wie die Teams selbst. Eine Analyse durch das Hamburger Unternehmen EMPLOYEAH! – Benefits & Loyalty Solutions* unterstreicht diesen Trend:

– 35 % der Mitarbeitenden lieben es, in der Küche kreativ zu werden – mit stilvollen Accessoires, die die Arbeit am Herd zu einem echten Erlebnis machen.

– 13 % freuen sich über praktische Helfer für Garten oder Hobbyraum, die handwerkliche Projekte erleichtern und Raum für Kreativität schaffen.

– 11 % begeistern sich für technische Spielereien – smarte Gadgets, die den Alltag vereinfachen und für kleine Aha-Momente sorgen, sind ihre Favoriten.

– 9 % zählen zu den Sportbegeisterten und freuen sich über Fitness-Tools, die Lust auf die nächste Trainingseinheit machen.

– 8 % träumen von Ruhe und Entspannung. Alles, was kleine Wellness-Momente zaubert und für Erholung sorgt, trifft hier genau ins Schwarze.

In der Vielfalt der Wünsche liegt die Lösung

Flexible Geschenkideen sind die perfekte Antwort auf unterschiedliche Vorlieben in Deutschlands Büros. Dabei setzen manche Unternehmen auf Erlebnisgeschenke wie Events oder Street-Art-Malkurse, andere vertrauen auf Geschenkgutscheine, die durch ihre Vielseitigkeit überzeugen. Sie bieten der Belegschaft die Freiheit, aus einem breiten Angebot genau das auszuwählen, was ihnen die größte Freude bereitet – ob smarte Gadgets oder praktische Alltagshelfer. Besonders unkompliziert: Digitale Gutscheine, die Unternehmen online erwerben und Mitarbeitende selbständig einlösen können. Steuerersparnis für Unternehmen bei gleichzeitigem Mehrwert für Mitarbeitende

„Mit digitalen Gutscheinen, die ihre Teams in wertige Geschenke eintauschen können, bringen Unternehmen nicht nur ihre Wertschätzung zum Ausdruck. Sie profitieren auch von steuerlicher Entlastung,“ sagt Matthias Müller, Geschäftsführer bei MeinWunschgeschenk, und er erklärt: „Sachzuwendungen zu Weihnachten bleiben in der Regel bis zu einem monatlichen Brutto-Betrag von 50 Euro steuerfrei.“

Einfach flexibel: Digitale Geschenkgutscheine

Das Unternehmen kann den Betrag des Gutscheins frei wählen. Auf den dazugehörigen EinlöseWebsites, zum Beispiel bei MyChristmaspresent.de, stehen den beschenkten Mitarbeitenden Produkte aus verschiedenen Kategorien zur Verfügung.

Digitale Gutscheine sind einfach zu erwerben und zu versenden – ideal für Unternehmen, die auch in letzter Minute noch das Richtige für ihre Mitarbeitenden finden wollen. „Mit diesen modernen Lösungen machen wir es Unternehmen leicht, ihre Teams in der hektischen Vorweihnachtszeit stressfrei zu beschenken, denn digitale Geschenkgutscheine verbinden Flexibilität mit Freude“, sagt Müller und schließt: „So wird Weihnachten für Unternehmen und Belegschaft gleichermaßen zu einem vollen Erfolg.“

_*Die Auswertung von EMPLOYEAH! basiert auf rund 50.000 Bestellungen aus dem Zeitraum von November 2023 bis Oktober 2024._

