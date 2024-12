Letztes Clean-Up des Jahres 2024

HWPL organisierte 30 Clean-Ups im Frankfurter Bahnhofsviertel im Jahr 2024

Am Samstag, den 14. Dezember, organisierte HWPL Deutschland e.V. das 30. und zugleich letzte Clean-Up des Jahres 2024. An der Aktion, die anlässlich des Internationalen Tages des Ehrenamtes der UN stattfand, nahmen 32 engagierte Freiwillige teil, um im Frankfurter Bahnhofsviertel Müll zu sammeln.

Von Zigarettenstummeln über Kronkorken bis hin zu alten Lieferrucksäcken – die Teilnehmer sammelten alles ein, was achtlos liegen gelassen wurde. Während der Sammelaktion zeigten auch Passanten ihre Anerkennung und lobten die Cleaner für ihren Einsatz, der aktiv zur Verschönerung der Stadt beiträgt.

Als in Frankfurt ansässiger Verein ist es HWPL ein wichtiges Anliegen, die Stadt sauber und lebenswert zu halten. Besonders werden dabei Orte gepflegt, die von vielen Menschen genutzt werden. Im Jahr 2024 haben insgesamt 261 fleißige Cleaner an 30 Clean-Ups teilgenommen und dabei beeindruckende 125 Kilogramm Müll gesammelt – bei Wind, Wetter und Sonnenschein.

Die Clean-Up-Initiative geht auch im neuen Jahr weiter: Schon am 11. Januar 2025 können sich wieder Freiwillige anschließen und auf einfache Weise etwas Positives beitragen. Gemeinsam können wir Frankfurt noch ein Stück schöner machen!

Veröffentlichungen zu weiteren Clean-Ups im Jahr 2024 sind unter folgendem Link zu finden: Clean-Up im Bahnhofsviertel

HWPL ist eine internationale Friedensorganisation, die sich für globalen Frieden und die friedliche Beendigung von Kriegen in über 100 Ländern weltweit einsetzt. Als international agierende NGO mit Konsultationsstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC) ist sie ebenfalls mit der Abteilung für globale Kommunikation der Vereinten Nationen (DGC) verbunden. Durch Friedensarbeit, Bildungsprogramme und interreligiöse Dialoge arbeitet HWPL eng mit Vertretern aus Gesellschaft, Politik, Bildung und Religion zusammen, um in gemeinsamer Zusammenarbeit die Schaffung von Frieden voranzutreiben. Knapp eine Million Bürgerinnen und Bürger unterstützen die Friedensinitiativen von HWPL weltweit und nehmen an lokalen Friedensprojekten und Bildungsprogrammen teil, um gute Rahmenbedingungen für Frieden in den einzelnen Ländern vor Ort zu schaffen.

