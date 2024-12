„Supernova“-Silvester im Nova Maldives

Wo sich Natur und die Magie des Kosmos treffen.

Nachts strahlt der Sternenhimmel über mitten im Indischen Ozean gelegenen Insel des Novas spektakulärer als jedes Silvesterfeuerwerk. Dennoch lässt es sich das Nova nicht nehmen seinen Gästen für Silvester etwas ganz besonders zu bieten und mit ihnen in die Tiefen des Weltalls zu reisen. Mit seinem „Supernova“-Silvester offeriert das Nova Maldives seinen Gästen zum Jahreswechsel ein wahrhaft himmlisches Programm, das die Wunder des Weltalls mit den Annehmlichkeiten traumhaften Inselparadies verknüpft.

Auch außerhalb der Zeit um den Jahreswechsel herrscht im Nova ein außergewöhnliches Gemeinschaftsgefühl. So kommen die Gäste im Nova auch an diesen besonderen Tagen zusammen, um gemeinsam diese magischen Stunden des Jahres zu verbringen und einmalige Erinnerungen zu schaffen. Dabei achten die Nova Soulmates auf jedes Detail, um die Feiertage für jeden individuell zum perfekten Erlebnis zu machen.

Sterneküche auf einer einsamen Sandbank: Nicht einen, zwei oder drei, sondern die ganze Milchstraße erkocht das Nova Maldives während seines Stargazing Dinner „Get-aways“. Sobald die Sonne langsam untergeht, bereiten sich die Sternengucker auf einer einsamen Sandbank mit einem romantischen Dinner auf ihr stellares Erlebnis vor. Dabei werden sie von einem Private Chef kulinarisch mit einem Menü verwöhnt, das nichts zu wünschen übrig lässt. Während des Essens verwandelt sich der Himmel über der Sandbank in ein unendliches Sternenband und lädt zu Staunen und Träumen ein. Bei der Stargazing Cruise lässt man die Lichter des Nova Maldives für 2 Stunden hinter sich und fährt in die klare Sternennacht des Indischen Ozeans. Auf dem Meer, fernab jeglicher Lichtverschmutzung, steht der unglaubliche Nachthimmel der Malediven für eine Reise zu den Sternen bei einem prickelnden Glas Prosecco offen.

Die Galaxie des Meeres: Das Nova Maldives liegt mit dem Süd-Ari-Atoll in einer der besten Tauch- und Schnorchel-Locations weltweit. Denn in unmittelbarer Nähe zum Nova Maldives sind die majestätischen Mantas und die gigantischen Walhaie fast ganzjährig zu Hause. Während der Feiertage bietet das Nova Maldives extra Nacht-Expeditionen in die Unterwasserwelt der Riffe an. Denn erst nachts erwachen die Riffe so richtig zum Leben und verstärken das Gefühl, durch eine fremde Welt zu schweben.

Interstellares Sylvester: Für den Silvesterabend bietet Nova einzigartige Erlebnisse von einem Private Dining-Menü auf einer einsamen Sandbank über ein japanisches Degustations-Silvester-Menü im Mizu über dem Wasser bis hin zu üppigen Silvesterbüffets im Soul Kitchen. Anschließend hebt die Partyrakete in der Wink Bar ab. Bis zum Morgengrauen kann hier in der lauen Nacht unter freiem Himmel gefeiert werden und pünktlich um Mitternacht zündet das Nova Maldives eine Feuerwerksshow. Das neue Jahr startet mit einem Brauch: Die Gäste wählen auf dem Nova Neujahrs Fisch Markt ihren Lieblingsfisch für das Neujahrs-Dinner.

Mehr Informationen zum Feiertagsprogramm unter: Supernova Programm

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nova Maldives

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

Deutschland

fon ..: 089/35612488

web ..: https://nova-maldives.com/

email : annette.zierer@zierercom.com

Über Nova Maldives

Das Nova Maldives, ein „junges“ All-Inclusive-Community-Konzept, ist der perfekte Resort Stern auf den Malediven, um die Seele baumeln zu lassen. Direkt im Süd-Ari-Atoll liegt es inmitten des ultimativen Taucherparadieses für Walhaie, Mantarochen, Schildkröten und mehr. Das 5 Sterne Resort, nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Malé entfernt, punktet mit 76 großzügigen Wasser- und Strand Villen in gleich 10 Kategorien und mit schier endlosen Ausblicken auf den Ozean. Das zurückhaltende und minimalistische Interieur mit maßgefertigten Möbeln ist in strahlendem Weiß mit türkisenen Akzenten. Viele der Villen verfügen zusätzlich über offene Badezimmer, Terrassen oder sogar private Pools. Kulinarische Vielfalt bieten drei Restaurants und zwei Bars. Das SPA, ein Fitnesscenter und ein Wassersport – und Tauchzentrum ergänzen das Angebot. Ein weiterer Pluspunkt: im Nova Maldives wird die maledivische Kultur gelebt und ein Eintauchen in die maledivische Lebensweise der Kunst und Kultur ermöglicht.

Das Nova Maldives ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein perfekter Ort, um Körper und Seele in die Balance zu bringen. Denn im Nova Maldives geht es vor allem darum, sich Zeit für das zu nehmen, was die Seele glücklich macht. Das Nova Maldives ist intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst und verkörpert die Essenz der Marke Pulse Hotels & Resorts, die echte Gastfreundschaft mit persönlichen Service und innovativen Lösungen verbindet.

Pressekontakt:

ziererCOMMUNICATIONS GmbH

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

fon ..: +49-89-356 124-88

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Peace Educator Training Programme schließt mit Unterzeichnung einer MOU ab Letztes Clean-Up des Jahres 2024