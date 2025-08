Licht fürs Büro neu gedacht – Lampenwelt Professional realisiert modernes Beleuchtungskonzept für Orexes

Bei der Lichtplanung kamen LED-Pendelleuchten zum Einsatz. Darüber hinaus Bürostehleuchten zur Unterstützung optimaler Arbeitsbedingungen sowie Einbauleuchten.

Fulda, 04.08.2025 – Der international aktive Online-Fachmarkt Lampenwelt Professional übernahm gemeinsam mit dem Architekturbüro Trapp Wagner die komplette Lichtplanung für die neugestalteten Büroräume des Fuldaer Firmensitzes des renommierten IT-Beratungsunternehmen Orexes. Das maßgeschneiderte Beleuchtungskonzept umfasste Einzel- und Mehrpersonenbüros, Meetingräume, Empfangsbereiche sowie eine kommunikative Sitzecke und ist darauf ausgelegt, Funktionalität, Energieeffizienz und modernes Design miteinander zu verbinden. Orexes entwickelt individuelle IT-Konzepte, die sowohl gesetzlichen Anforderungen wie der DSGVO als auch internen Sicherheitsstandards gerecht werden.

Weil Wirkung planbar ist: Lichtgestaltung von Lampenwelt Professional

Die Lichtplanung für die Orexes GmbH beinhaltete eine ganzheitliche Herangehensweise, bei der Funktion, Design und Raumatmosphäre intelligent miteinander verbunden wurden. Bereits in der Planungsphase wurden Nutzerbedürfnisse, architektonische Gegebenheiten und technische Anforderungen präzise aufeinander abgestimmt. Mithilfe professioneller Simulationstools entstand ein Lichtkonzept, das nicht nur effizient, sondern auch gestalterisch durchdacht ist. Das Ergebnis: eine fundierte Lichtplanung – normgerecht und abgestimmt auf Corporate Design, Tageslicht und Nutzerbedürfnisse. Florian Heil, verantwortlich für Vertrieb, Marketing und Personal bei Orexes, zeigt sich begeistert: „Das neue Lichtkonzept hat unsere Räume nicht nur optisch aufgewertet, sondern verbessert nachweislich auch die Arbeitsqualität. Besonders beeindruckt hat uns die professionelle Planung und schnelle Umsetzung.“

Lampenwelt Professional setzt dabei nicht nur auf hochwertige Lichtlösungen und deren Beschaffung, sondern bietet B2B-Kunden wie Elektrikern, Innenarchitekten und Planern zudem eine umfassende Beratung, Simulation und individuelle Lichtplanung.

Raum für Ideen: Neues Licht für die Orexes-Büros

Sie sind der Dreh- und Angelpunkt des Unternehmens Orexes: die Büroräumlichkeiten. Die neugestalteten Räume zeigen eindrucksvoll, wie durchdachte Lichtplanung die Arbeitsumgebung positiv beeinflussen kann. Unterschiedliche Lichtzonen schaffen klare Strukturen zwischen konzentriertem Arbeiten, Kommunikation und Rückzug. Moderne Pendel-, Steh- und Einbauleuchten sorgen dabei nicht nur für optimale Helligkeit, sondern dienen auch der gestalterischen Akzentuierung architektonischer Elemente. Das Ergebnis ist ein stimmiges Gesamtbild aus Funktionalität, Wohlbefinden und ästhetischem Anspruch.

Erster Eindruck in bestem Licht: der neue Empfangsbereich

Im neu gestalteten Empfangsbereich der Orexes GmbH sorgt ein gezielt abgestimmtes Beleuchtungskonzept für einen professionellen ersten Eindruck. Hochwertige Einbauleuchten setzen architektonische Details dezent in Szene und schaffen eine helle, einladende Atmosphäre. Die Kombination aus Grundbeleuchtung und indirekter Vouten-Beleuchtung unterstützt nicht nur die Orientierung, sondern betont auch das moderne Auftreten des Unternehmens.

Wohlfühlzonen mit Wirkung: Sitzecken bei Orexes

Die neu gestalteten Sitzecken bei Orexes bieten Rückzugsorte mit besonderer Lichtqualität. Professionelle Pendelleuchten schaffen eine ruhige, entspannte Atmosphäre – ideal für informelle Gespräche oder kurze Auszeiten vom Arbeitsalltag. Durch die gezielte Abgrenzung über das Licht entsteht ein wohnlicher Charakter, ohne die Offenheit der Raumstruktur zu verlieren. Das Zusammenspiel aus Funktion und Wohlbefinden macht die Sitzecken zu echten Lichtinseln im Büroalltag, und auch insgesamt wird persönliches Wohlempfinden großgeschrieben: Alle Leuchten sind DALI-dimmbar, was eine Anpassung der Lichtintensität an das Tageslicht sowie an individuelle Lichtwünsche ermöglicht.

Professioneller Partner für Beleuchtung im B2B-Bereich:

pro.lampenwelt.de

Pressekontakt:

Kai Krzyzelewski

T: +49 (0) 6642-406 99-20

presse@lampenwelt-professional.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lampenwelt GmbH

Herr Kai Krzyzelewski

Rabanusstraße 14-16

36037 Fulda

Deutschland

fon ..: +49 (0) 6642-406 99-20

web ..: https://pro.lampenwelt.de

email : presse@lampenwelt.de

Über Lampenwelt Professional:

Lampenwelt Professional hat sich in 25 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 27 Ländern über unterschiedliche Domains. Lampenwelt Professional steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 400 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt Professional durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung, gestaffelte Firmenkunden-Rabatte und die projektbezogene Beschaffung von Lichtlösungen entsprechend individueller Anforderungen und Budget. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 95 E-Commerce Shops in 34 Ländern.

