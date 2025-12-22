Lieferkettensicherheit im DACH Raum: Digitale Business Screenings als strategisches Schutzinstrument

Validato bietet schnelle, digitale Business-Screenings, die Lieferkettenrisiken früh sichtbar machen und sichere, regelkonforme Partnerentscheidungen unterstützen.

Globale Lieferketten stehen zunehmend unter regulatorischem, geopolitischem und wirtschaftlichem Druck. Unternehmen im DACH-Raum müssen sicherstellen, dass ihre Geschäftspartner zuverlässig, regelkonform und finanziell stabil agieren. Verstöße gegen Sanktionsrichtlinien, unzureichende Bonität, intransparente Eigentümerstrukturen oder negative Medienberichte können erhebliche operative und reputative Schäden verursachen. Digitale Business-Screenings helfen Organisationen dabei, solche Risiken frühzeitig zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen, bevor Vertragsbeziehungen eingegangen oder fortgeführt werden.

Validato nutzt hierfür strukturierte, intelligent verknüpfte Datenanalysen, die weltweite Unternehmensregister, Sanktions- und PEP-Listen, Wirtschaftsdaten sowie relevante Nachrichtenquellen einbeziehen. Aus diesen Informationen erstellt die Plattform klare, nachvollziehbare Risikoprofile, die insbesondere Einkauf, Compliance-Abteilungen und Management effektiv bei der Bewertung von Lieferanten und Geschäftspartnern unterstützen. Eine kontinuierliche Überwachung stellt sicher, dass Veränderungen im Risikoumfeld – etwa neue Sanktionen, wirtschaftliche Auffälligkeiten oder Änderungen der Eigentümerstruktur – sofort sichtbar werden.

Mit den zunehmenden gesetzlichen Anforderungen, wie etwa den Sorgfaltspflichten entlang globaler Lieferketten, gewinnt Transparenz weiter an Bedeutung. Digitale Screening-Prozesse erleichtern nicht nur die Dokumentation gegenüber Behörden, sondern reduzieren auch den administrativen Aufwand, da alle relevanten Daten automatisiert bereitgestellt und revisionssicher festgehalten werden.

CypSec ergänzt diese Prozesse durch Lösungen, die digitale Datenströme zwischen Unternehmen und deren Partnern absichern. Dadurch lassen sich technisch bedingte Sicherheitslücken in Lieferketten erheblich reduzieren.

Durch die Kombination aus moderner Informationsanalyse und innovativer Sicherheitstechnologie entsteht ein wirkungsvolles, skalierbares Schutzsystem für Organisationen jeder Größe.

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Validato AG

Herr Reto Marti

Claridenstraße 34

8002 Zürich

Schweiz

fon ..: +41 44 515 77 77

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email : reto.marti@validato.com

Validato ist ein führender Anbieter für digitale Background Checks und Human Risk Management mit Sitz in Zürich. Die Plattform hilft Unternehmen dabei, Bewerberinnen sowie bestehende Mitarbeitende effizient und strukturiert auf Integrität, Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu prüfen – datenschutzkonform, modular und skalierbar.

Speziell auf die Anforderungen im DACH-Raum ausgerichtet, verzichtet Validato auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren sowie Mindestanzahlen an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.

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