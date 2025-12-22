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Lieferkettensicherheit im DACH Raum: Digitale Business Screenings als strategisches Schutzinstrument
Validato bietet schnelle, digitale Business-Screenings, die Lieferkettenrisiken früh sichtbar machen und sichere, regelkonforme Partnerentscheidungen unterstützen.
Globale Lieferketten stehen zunehmend unter regulatorischem, geopolitischem und wirtschaftlichem Druck. Unternehmen im DACH-Raum müssen sicherstellen, dass ihre Geschäftspartner zuverlässig, regelkonform und finanziell stabil agieren. Verstöße gegen Sanktionsrichtlinien, unzureichende Bonität, intransparente Eigentümerstrukturen oder negative Medienberichte können erhebliche operative und reputative Schäden verursachen. Digitale Business-Screenings helfen Organisationen dabei, solche Risiken frühzeitig zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen, bevor Vertragsbeziehungen eingegangen oder fortgeführt werden.
Validato nutzt hierfür strukturierte, intelligent verknüpfte Datenanalysen, die weltweite Unternehmensregister, Sanktions- und PEP-Listen, Wirtschaftsdaten sowie relevante Nachrichtenquellen einbeziehen. Aus diesen Informationen erstellt die Plattform klare, nachvollziehbare Risikoprofile, die insbesondere Einkauf, Compliance-Abteilungen und Management effektiv bei der Bewertung von Lieferanten und Geschäftspartnern unterstützen. Eine kontinuierliche Überwachung stellt sicher, dass Veränderungen im Risikoumfeld – etwa neue Sanktionen, wirtschaftliche Auffälligkeiten oder Änderungen der Eigentümerstruktur – sofort sichtbar werden.
Mit den zunehmenden gesetzlichen Anforderungen, wie etwa den Sorgfaltspflichten entlang globaler Lieferketten, gewinnt Transparenz weiter an Bedeutung. Digitale Screening-Prozesse erleichtern nicht nur die Dokumentation gegenüber Behörden, sondern reduzieren auch den administrativen Aufwand, da alle relevanten Daten automatisiert bereitgestellt und revisionssicher festgehalten werden.
CypSec ergänzt diese Prozesse durch Lösungen, die digitale Datenströme zwischen Unternehmen und deren Partnern absichern. Dadurch lassen sich technisch bedingte Sicherheitslücken in Lieferketten erheblich reduzieren.
Durch die Kombination aus moderner Informationsanalyse und innovativer Sicherheitstechnologie entsteht ein wirkungsvolles, skalierbares Schutzsystem für Organisationen jeder Größe.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Validato AG
Herr Reto Marti
Claridenstraße 34
8002 Zürich
Schweiz
fon ..: +41 44 515 77 77
web ..: https://validato.com/de-de/home
email : reto.marti@validato.com
Validato ist ein führender Anbieter für digitale Background Checks und Human Risk Management mit Sitz in Zürich. Die Plattform hilft Unternehmen dabei, Bewerberinnen sowie bestehende Mitarbeitende effizient und strukturiert auf Integrität, Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu prüfen – datenschutzkonform, modular und skalierbar.
Speziell auf die Anforderungen im DACH-Raum ausgerichtet, verzichtet Validato auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren sowie Mindestanzahlen an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.
Pressekontakt:
Validato AG
Herr Reto Marti
Claridenstraße 34
8002 Zürich
fon ..: +41 44 515 77 77
email : reto.marti@validato.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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