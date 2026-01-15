LIR Life Sciences meldet positive vorläufige präklinische Ergebnisse einer vergleichenden Tierstudie zur neuartigen CPP-gestützten transdermalen Verabreichung von GLP/GIP-basierten Therapien

Vancouver, Kanada – 29. Januar 2026 / IRW-Press / LIR Life Sciences Corp. (CSE: SKNY) (OTCPK: BBCMF) (FWB: N790, WKN: A41QA9) (LIR oder das Unternehmen) freut sich, die positiven Zwischenergebnisse seiner laufenden vergleichenden Mausstudie zur Bewertung nadelfreier Therapien auf Basis zellpenetrierender Peptide (CPP) bekannt zu geben. In dieser Zwischenanalyse zeigten Tiere, die mit einer neuartigen topischen Semaglutid-/CPP-Formulierung behandelt wurden, nach einer oralen Glukosebelastung einen niedrigeren Blutzuckerspiegel als unbehandelte Kontrolltiere, was auf eine pharmakologisch bedeutsame Wirkung in diesem Modell hindeutet.

Die Studie vergleicht eine topische, auf die Haut aufgetragene CPP-Formulierung von Semaglutid, einem GLP-1-Analogon, das für GLP/GIP-basierte Therapien repräsentativ ist, mit injizierbarem Semaglutid und unbehandelten Kontrolltiere in einem Glukosetoleranzmodell. Diese Zwischenergebnisse liefern einen der ersten Nachweise in einer kontrollierten In-vivo-Umgebung, dass eine CPP-gestützte topische Formulierung einer GLP/GIP-basierten Therapie das Glukosekontrollprofil eines injizierbaren Vergleichspräparats erreichen kann. Die Beobachtung einer flachen Glukosekurve nach Behandlung mit einer auf die Haut aufgetragenen Formulierung ist ein wichtiger technischer Meilenstein für die Plattform des Unternehmens. Dies unterstützt die zugrunde liegende wissenschaftliche These, dass CPP-basierte Systeme möglicherweise große Peptidwirkstoffe durch die Hautbarriere transportieren können – in Mengen, die nicht nur messbar, sondern auch funktionell relevant in einem standardisierten metabolischen Modell sind.

In dieser Zwischenanalyse zeigten Tiere, denen das mit CPP formulierte topische Semaglutid verabreicht wurde, nach einer standardisierten oralen Glukosebelastung eine Senkung des Blutzuckerspiegels im Vergleich zu unbehandelten Kontrolltieren. Während die Kontrolltiere nach der Glukoseverabreichung einen deutlichen Anstieg des Blutzuckerspiegels aufwiesen, zeigten sowohl die mit Semaglutid injizierte Gruppe als auch die mit der topischen CPP-Formulierung behandelte Gruppe eine wirksame Abschwächung dieses Anstiegs und eine schnellere Rückkehr zum Ausgangswert. Wichtig ist, dass der Blutzuckerspiegel in der mit der topischen CPP-Formulierung behandelten Gruppe während des Beobachtungszeitraums stabil blieb. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die CPP-gestützte topische Formulierung den Wirkstoff wahrscheinlich in pharmakologisch relevanten Mengen durch die Hautbarriere transportiert und in diesem Modell eine nachhaltige Glukosekontrolle erreicht.

Diese Zwischenergebnisse liefern vorläufige In-vivo-Belege für LIRs CPP-gestützte transdermale Plattform für GLP/GIP-basierte Therapien. Darüber hinaus ist diese Demonstration mit topischem CPP-Semaglutid ein wichtiger Schritt zur Verfeinerung der Formulierungen, zur Bestätigung der Dosierungsbereiche und zur Weichenstellung für zukünftige Studien. Diese Ergebnisse sprechen auch für die weitere Finanzierung einer bestehenden Vergleichsstudie, in der eine andere GLP/GIP-basierte Therapie angewendet wird und deren Ergebnisse in Kürze erwartet werden.

Selbst in dieser Zwischenphase sind wir von den Ergebnissen der Studie sehr ermutigt. Unsere CPP-gestützte topische Formulierung zeigt in einem Standardmodell eine aussagekräftige blutzuckersenkende Wirkung. Dies ist ein wichtiger Schritt, da er die These untermauert, einen nadelfreien Ansatz zu verfolgen, und uns eine klare Grundlage für die nächste Arbeitsphase liefert, die die Verfeinerung der Formulierung, die Eingrenzung des Dosierungsbereichs und den Abschluss der bereits laufenden zusätzlichen Vergleichsstudien umfassen wird, so Edward Mills, CEO von LIR Life Sciences.

Über LIR Life Sciences Corp.

Der Fokus von LIR Life Sciences liegt auf der Erforschung und Entwicklung skalierbarer und erschwinglicher Therapien zur Behandlung der Fettleibigkeit (Adipositas) unter Verwendung neuartiger Methoden der Wirkstoffverabreichung. Das Unternehmen entwickelt aktuell ein transdermales Pflaster sowie andere neuartige Verabreichungssysteme, die GLP-1 nachahmen. GLP-1 ist ein natürlich vorkommendes Hormon, das zur Regulierung des Appetits und des Blutzuckerspiegels beiträgt. Diese Therapien könnten möglicherweise eine Alternative zu injizierbaren Medikamenten darstellen. Ziel ist es, den Zugang, die Therapietreue und die Kosteneffizienz sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenmärkten zu verbessern. LIR Life Sciences ist es ein Anliegen, die weltweite Belastung durch Adipositas mit praktischen Lösungen auf Grundlage bewährter Wirkstoffe und fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse zu bekämpfen.

