  • Loar Holdings Inc. gibt Datum und Uhrzeit für die Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2025 bekannt

    WHITE PLAINS, NEW YORK / ACCESS Newswire / 12. Februar 2026 / Loar Holdings Inc. (NYSE: LOAR) wird die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 vor Börsenbeginn am Donnerstag, dem 26. Februar 2026, bekannt geben.

    Im Anschluss findet um 10:30 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz statt. Um telefonisch an der Konferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte +1 877-407-0670 / +1 215-268-9902. Internationale Teilnehmer finden eine Liste mit gebührenfreien Nummern hier. Ein Live-Audio-Webcast wird ebenfalls unter diesem Link sowie im Bereich Investoren auf der Website von Loar Holdings verfügbar sein: ir.loargroup.com

    Der Webcast wird archiviert und kann im Laufe des Tages erneut abgerufen werden.

    Über Loar Holdings Inc.

    Loar Holdings Inc. ist ein diversifizierter Hersteller und Zulieferer von Nischenkomponenten für die Luft- und Raumfahrt und das Verteidigungswesen, die für die heutigen Flugzeuge sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssysteme von grundlegender Bedeutung sind. Loar verfügt über bestehende Beziehungen zu führenden Originalausrüstern und Tier-1-Unternehmen der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbranche weltweit.

    Kontakt
    Ian McKillop
    Loar Holdings Inc. Investor Relations
    IR@loargroup.com

    QUELLE: Loar Group Inc.

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Loar Holdings Inc.
    Ian McKillop
    20 New King St
    10604 White Plains, NY
    USA

    email : info@loargroup.com

    Pressekontakt:

    Loar Holdings Inc.
    Ian McKillop
    20 New King St
    10604 White Plains, NY

    email : info@loargroup.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Loar Holdings Inc. gibt Datum und Uhrzeit der Telefonkonferenz zur Erörterung der Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2024 bekannt
      WHITE PLAINS, NY / ACCESS Newswire / 25. März 2025 / Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) gibt bekannt, dass das Unternehmen am Montag, den 31. März 2025, vor Börseneröffnung die Ergebnisse...

    2. Loar Holdings Inc. gibt Datum und Uhrzeit der Telefonkonferenz zur Erörterung der Ergebnisse des dritten Quartals 2025 bekannt
      WHITE PLAINS, NY / ACCESS Newswire / 5. November 2025 / Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) wird am Mittwoch, den 12. November 2025, vor Börseneröffnung die Ergebnisse für das dritte Quartal...

    3. Loar Holdings Inc. gibt Datum und Uhrzeit der Telefonkonferenz zur Erörterung der Ergebnisse des ersten Quartals 2025 bekannt
      WHITE PLAINS, NY / ACCESS Newswire / 6. Mai 2025 / Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) wird am Dienstag, den 13. Mai 2025, vor Börseneröffnung die Ergebnisse für das erste Quartal...

    4. Loar Holdings Inc. gibt Datum und Uhrzeit der Telefonkonferenz zur Erörterung der Ergebnisse des zweiten Quartals 2025 bekannt
      WHITE PLAINS, NY / ACCESS Newswire / 6. August 2025 / Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) wird am Mittwoch, den 13. August 2025, vor Börseneröffnung die Ergebnisse für das zweite Quartal...

    5. Loar Holdings Inc. gibt Datum und Uhrzeit der Telefonkonferenz zur Erörterung der Ergebnisse des zweiten Quartals 2025 bekannt
      WHITE PLAINS, NY / ACCESS Newswire / 6. August 2025 / Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) wird am Mittwoch, den 13. August 2025, vor Börseneröffnung die Ergebnisse für das zweite Quartal...

    6. Loar Holdings Inc. gibt Datum und Uhrzeit der Telefonkonferenz zur Erörterung der Ergebnisse des dritten Quartals 2024 bekannt
      WHITE PLAINS, NY / ACCESSWIRE / 6. November 2024 / Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) gibt bekannt, dass das Unternehmen am Mittwoch, den 13. November 2024, vor Börseneröffnung die Ergebnisse des...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.