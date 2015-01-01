Wachstum im Handwerk: Betriebe zwischen 10 und 30 Mitarbeitern besonders gefordert

Handwerksbetriebe stehen häufig vor besonderen organisatorischen Herausforderungen. Trotz guter Auftragslage nehmen Abstimmungsprobleme, Zeitdruck und interne Reibungen spürbar zu.

Apolda / Weimar / Jena – Handwerksbetriebe, die auf 10 bis 30 Mitarbeiter wachsen, stehen häufig vor besonderen organisatorischen Herausforderungen. Während die Auftragslage stimmt und neue Mitarbeiter eingestellt werden, nehmen interne Abstimmungsprobleme und Zeitdruck spürbar zu.

Nach Beobachtung von Business Coach Diana Walther aus Apolda geraten viele Betriebe in dieser Phase zwischen Improvisation und fehlender Struktur. „Unter zehn Mitarbeitern funktioniert vieles über direkte Abstimmung. Ab einer bestimmten Größe reicht das nicht mehr aus“, so Walther. „Gleichzeitig ist der Betrieb oft noch zu klein, um klare Führungsstrukturen etabliert zu haben.“

Typische Anzeichen sind laut Walther eine zunehmende Unruhe im Büro, häufige Umplanungen von Baustellen, unklare Zuständigkeiten oder eine unstrukturierte Urlaubsplanung. Der Inhaber übernimmt weiterhin viele operative Aufgaben und gerät dadurch zunehmend unter Druck.

„Mehr Arbeitszeit löst dieses Problem in der Regel nicht“, erklärt Walther. „Entscheidend sind klar definierte Verantwortlichkeiten und einfache, verlässliche Abläufe.“

Im Rahmen eines Unternehmerfrühstücks am 23.2.26 für Handwerksbetriebe aus Apolda, Weimar, Jena und dem Weimarer Land wird dieses Thema aufgegriffen. Im Mittelpunkt stehen praxisnahe Fragen zur Organisation wachsender Betriebe, zu typischen Fehlerquellen in dieser Unternehmensgröße sowie zu möglichen Strukturmaßnahmen.

Ein weiterer Aspekt betrifft die strategische Ausrichtung: „Betriebsinhaber sollten sich bewusst entscheiden, ob sie langfristig in einer überschaubaren Größe bleiben oder weiter wachsen möchten. Beide Wege sind möglich – entscheidend ist, die Organisation entsprechend auszurichten“, so Walther.

Ziel der Veranstaltung ist es, Handwerksbetriebe für die organisatorischen Anforderungen dieser Wachstumsphase zu sensibilisieren und konkrete Impulse für die Weiterentwicklung zu geben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Diana Walther Edutainment e.K.

Frau Diana Walther

Ködderitzsch 9

99518 Bad Sulza

Deutschland

fon ..: 017365696630

web ..: https://dianawalther-action.coach/

email : diana.walther@dw-edutainment.de

Über Diana Walther Edutainment e.K.

Diana Walther ist Business Coach und Inhaberin von Diana Walther Edutainment e.K. mit Sitz in Apolda. Sie begleitet kleine und mittlere Unternehmen, insbesondere Handwerksbetriebe, bei Fragen rund um Führung, Organisation und Unternehmensentwicklung.

Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf der Strukturierung wachsender Betriebe sowie der Weiterentwicklung von Führungs- und Kommunikationsprozessen. Neben individuellen Coachings bietet sie unter anderem Unternehmerfrühstücke und Praxisformate an, in denen sich Inhaber regionaler Betriebe austauschen und Impulse für ihre Weiterentwicklung erhalten.

Pressekontakt:

Diana Walther Edutainment e.K.

Frau Diana Walther

Ködderitzsch 9

99518 Bad Sulza

fon ..: 017365696630

email : diana.walther@dw-edutainment.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Loar Holdings Inc. gibt Datum und Uhrzeit für die Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2025 bekannt Schaltschranklösungen mit explosionsgeschützten Heizungen in sensiblen Umgebungen