  • Schaltschranklösungen mit explosionsgeschützten Heizungen in sensiblen Umgebungen

    In explosionsgefährdeten Bereichen brauchen Schaltschränke besondere Schutz- und Temperaturkonzepte. SCHRAMM fertigt Gehäuse mit integrierten Ex-Heizungen nach ATEX- und IECEx-Vorgaben.

    BildTemperaturstabilität als Sicherheitsfaktor
    In Chemieanlagen, Raffinerien, Tanklagern oder Biogasanlagen ist eine kontrollierte Temperaturführung entscheidend. Kondensatbildung, Frost oder starke Temperaturschwankungen können die Funktion empfindlicher Mess- und Analysegeräte beeinträchtigen. SCHRAMM integriert hierfür explosionsgeschützte Heizsysteme direkt in Schaltschränke, Analyseschränke oder Schutzkästen.

    „Unsere Aufgabe ist es, Technik zuverlässig zu schützen – auch unter anspruchsvollsten Bedingungen“, sagt Markus Tacke aus der Geschäftsleitung der SCHRAMM GmbH. „Dazu gehört neben der mechanischen Konstruktion auch die sichere und normkonforme Temperierung im Ex-Bereich.“

    Heiztechnik als Bestandteil des Gesamtsystems
    Je nach Anwendung werden unterschiedliche Heizlösungen integriert. Ex-Rippenheizkörper kommen zum Einsatz, wenn eine gleichmäßige Wärmeverteilung über Konvektion erforderlich ist, etwa bei größeren Schränken oder höherem Wärmebedarf. Kompakte Ex-Heizplatten eignen sich für beengte Einbausituationen und kleinere Analyseschränke, in denen eine gleichmäßige Flächentemperierung gefragt ist. Die Auswahl erfolgt projektbezogen und orientiert sich an Einbauraum, Luftzirkulation, Staubbelastung und gewünschter Temperaturführung. Ziel ist immer ein stabiles Innenklima, das Messgenauigkeit und Betriebssicherheit langfristig gewährleistet.

    Selbstlimitierende Systeme und normkonforme Regelung
    In sensiblen Anwendungen setzt SCHRAMM auf selbstlimitierende Heiztechnik. Diese passt ihre Leistung automatisch an die Umgebungstemperatur an und trägt dazu bei, unzulässige Oberflächentemperaturen zu vermeiden. Ergänzend kommen festeingestellte oder externe Thermostate zum Einsatz – abhängig von Zone, Medium und Sicherheitsanforderung. Die Auslegung erfolgt stets unter Berücksichtigung der jeweiligen Temperaturklassen sowie der geltenden Explosionsschutzvorgaben.

    Fazit
    Explosionsgeschützte Temperierung ist integraler Bestandteil moderner Schaltschrank- und Gehäuselösungen. Sie schützt sensible Technik, sichert Prozesse und unterstützt die Einhaltung regulatorischer Anforderungen. Mit ihrer Erfahrung im Anlagen- und Schaltschrankbau entwickelt die SCHRAMM GmbH robuste Systemlösungen, bei denen Konstruktion, Explosionsschutz und Temperaturführung technisch aufeinander abgestimmt sind.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    SCHRAMM GmbH
    Herr Markus Tacke
    Flinchstraße 18a
    60388 Frankfurt am Main
    Deutschland

    fon ..: 069 42007 0
    web ..: https://www.schramm-gmbh.de/
    email : info@schramm-gmbh.de

    Die Schramm GmbH wurde 1947 gegründet und beschäftigt heute rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Frankfurt am Main und Lauterbach (Hessen). Als zertifizierter Lieferant internationaler Konzerne fertigt das Unternehmen Schaltschranksysteme aus GFK, Edelstahl und Aluminium sowie Industrieheizungen und Blechverarbeitungslösungen. Mit hoher Beratungskompetenz, Innovationskraft und Qualitätsstandards begleitet Schramm Kunden aus Industrie und Kommunen bei anspruchsvollen Projekten. Weitere Informationen zu den explosionsgeschützten Produkten finden Interessierte unter: www.schramm-gmbh.de/heizsysteme

    Pressekontakt:

    team digital GmbH
    Herr Wolfgang Jung
    Hopfmannsfelder Str. 7
    36341 Lauterbach

    fon ..: 06641 911650
    email : jung@team-digital.de


