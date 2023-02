Lockout-Tagout Programme mit effektiven Absperrsystemen und LoTo-Prozeduren

Effektive Lockout-Tagout Programme schützen Leben! Mit professionellen Absperrsystemen und der LoTo-Prozedurerstellung unterstützt der Profi MAKRO IDENT viele Unternehmen mit Lösungen von Brady.

MAKRO IDENT ist der bekannte Brady Premium-Distributor und zertifizierte GOLD-EXPERT Partner für Lockout-Tagout und andere Arbeitssicherheits-Lösungen. Der LoTo-Profi verfügt über ein beachtlich umfangreiches Sortiment rund um Lockout-Tagout.

Angefangen vom professionellen Schulungsprogramm bis hin zum LOTO-Equipment und das Erstellen von LOTO-Prozeduren. Zur Schulung von Mitarbeiter auf Lockout-Tagout gibt es das in 9 Sprachen aufgebaute LOTO-Schulungsprogramm auf USB-Stick zu kaufen. Mitarbeiter werden über Richtlinien, Gesetze, Lockout-Tagout und deren Sinnhaftigkeit, wie auch Anwendung genau informiert. Fallstudien helfen dabei zu verstehen, warum Lockout-Tagout auch im eigenen Unternehmen eingeführt werden soll.

Bei Wartungs-, Reparatur- und Inspektionsarbeiten passieren weiterhin viele Unfälle. Dies kann durch versehentiches Wiedereinschalten oder nicht professionell abgesicherte Maschinen und Anlagen geschehen. Oder aber auch in Umgebungen, wo große Anlagen nicht gänzlich stillgelegt werden können und daher in Betrieb bleiben müssen. MAKRO IDENT bietet verschiedene professionelle Services an, um ein vernünftiges Lockout-Tagout Programm im Unternehmen einzuführen und umzusetzen.

Gerade gut ausgearbeitete Lockout-Tagout Prozeduren sind eine sehr wichtige Komponente, um die Arbeitssicherheit zu gewährleisten. Die sogenannten LoTo-Prozeduren sind Verfahrensanweisungen bzw. Schritt-für-Schritt-Anweisungen und werden pro Anlage, Maschine bzw. Gefahrenquelle erstellt. Hier werden zuerst alle potentiell gefährlichen Energiequellen und Trennstellen identifiziert und dokumentiert. Dann müssen visuelle Absperrverfahren daraus entwickelt werden. Und das pro Maschine, Anlage, Tor, Bandanlage usw.

Zudem müssen potentielle Gefahrenquellen gut sichtbar gekennzeichnet werden. Möglichst einfache, aber wirkungsvolle Wartungs – und LoTo-Ablaufsystematiken sind auszuarbeiten; in Wort und Bild. Bevor eine Prozedur überhaupt ausgearbeitet und erstellt wird, sind vorher alle Abläufe und Daten genau zu prüfen.

Da die Vorarbeiten für Lockout-Tagout Prozeduren bereits sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, wie auch die Erstellung einer Prozedur, bietet MAKRO IDENT verschiedene Services zur Unterstützung an. Je nach Größe des Unternehmens gibt es auch eine 3- bis 4-Tages Schulung vor Ort. Die zuständigen Mitarbeiter werden in den kompletten Abläufen von A bis Z eingeführt. Auch werden sie in die dafür erhältliche Arbeitssicherheits-Software eingeführt, in der später die erstellten Prozeduren gepflegt, geändert oder neu geschrieben werden sollen.

Die Ingenieure von MAKRO IDENT, die hier hervorragende Arbeit leisten, haben einige Tausend Prozeduren in den verschiedensten Unternehmen in den letzten Jahren erstellt. So können in realiv kurzer Zeit effektive LoTo-Programme und Prozeduren in einem Unternehmen umgesetzt werden.

Die Vorarbeiten und die Erstellung von LoTo-Prozeduren sind nicht nebenbei zu erstellen. Dies erfordert hervorragende Kenntnisse in der Arbeitssicherheit, Elektronik, Mechanik usw. wie auch bestes Ingenieurswissen, um eine genaue Ausarbeitung von LoTo-Prozeduren zu garantieren. Die Ingenieure bei MAKRO IDENT sind sehr erfahren, geben Tipps, kennen die verschiedenen Betriebs- und Wartungsmodi, und wissen, wie man entsprechende Prozeduren ausarbeitet.

Damit auch die passenden Absperr-Vorrichtungen und Verriegelungen zum Einsatz kommen, verfügt MAKRO IDENT über ein umfangreiches Sortiment an Lockout-Verriegelungen, Sicherheitskennzeichnungen, Tagout-Warnschilder und andere Komponenten für die Arbeitssicherheit. Die meisten Verriegelungen sind ANSI- und OSHA-zertifiziert und kommen weltweit zum Einsatz.

Auch verschiedene Sicherheitsschlösser-Modelle stehen – für die unterschiedlichen Anforderungen – zur Verfügung. Kundenspezifische Schlösserlösungen werden nach Anforderung umgesetzt. Firmenspezifische Sicherheitskennzeichnungen mit eigenem Logo und gewünschten Texten werden ebenfalls realisiert.

Um ein ordentliches Lockout-Tagout System gut sichtbar unterzubringen, gibt es Standard Lockout-Tafeln oder Stationen. Vom Customer Service werden auch individuelle Shadowboards bzw. LoTo(To)-Boards erstellt.

Wer nicht weiß, wie das Layout für das firmeneigene Shadowboard aussehen muss, für den erstellt der Customer Service ein Layout, dass Sinn macht. Der Customer Service bei MAKRO IDENT erstellte bisher viele Layouts für die unterschiedlichsten Unternehmen. Selbstverständlich wird das jeweilige Unternehmenslogo, gewünschte Umrandungen und Überschriften immer mit berücksichtigt.

Weitere Informationen zu allen Lockout-Tagout Lösungen sind zu finden unter www.makroident.de/lockout-tagout/lockout-tagout.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

Pressekontakt:

MAKRO IDENT e.K.

Frau Angelika Hentschel

Bussardstraße 24

82008 Unterhaching

fon ..: 089-615658-28

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

