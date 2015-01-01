  • Lux Floor erweitert das Vinyl Sortiment. Viele Vinylböden jetzt direkt ab Lager verfügbar

    Lux Floor erweitert sein Vinyl Sortiment und bietet viele Vinylböden ab sofort direkt ab Lager in Neuss an. Kunden aus Neuss, Düsseldorf und ganz Nordrhein-Westfalen

    BildNeuss, Juni 2026. Lux Floor erweitert sein Vinyl Sortiment. Viele Vinylböden sind jetzt direkt ab Lager verfügbar. Das Unternehmen investiert gezielt in den Ausbau seines Lagerbestands. Dadurch profitieren Kunden von kurzen Lieferzeiten und einer schnellen Auftragsabwicklung. Viele Bestellungen werden innerhalb von drei Werktagen versandt.
    Vinylböden gehören zu den beliebtesten Bodenbelägen in Deutschland. Sie sind pflegeleicht, robust und vielseitig einsetzbar. Aus diesem Grund baut Lux Floor sein Angebot in diesem Bereich kontinuierlich aus.

    Besonders stolz ist Lux Floor auf die eigene Marke Lux Floor. Die Kollektion steht für modernes Design, hohe Qualität und faire Preise.

    Zu den beliebtesten Produkten gehören Lux Floor 4177 Cherry Hochglanz Vinyl XL mit integrierter Trittschalldämmung und Lux Floor 4162 Sakura Hochglanz Klick Vinyl mit integrierter Trittschalldämmung. Beide Böden bieten eine elegante Hochglanzoptik, ein modernes XL Format und hohen Gehkomfort. Die integrierte Trittschalldämmung verbessert die Raumakustik und macht die Verlegung besonders komfortabel.

    Das Sortiment umfasst Vinylböden in Holzoptik, Steinoptik und Fliesenoptik. Kunden finden verschiedene Formate, Oberflächen und Farben. Viele Artikel sind sofort verfügbar und können kurzfristig geliefert oder direkt abgeholt werden.

    Ein besonderer Vorteil ist der Showroom in Neuss. Dort können Besucher zahlreiche Vinylböden direkt vergleichen. Unterschiedliche Dekore, Oberflächen und Formate lassen sich vor Ort in Ruhe ansehen. Das Team von Lux Floor berät persönlich und hilft bei der Auswahl des passenden Bodens.

    Kunden können vor dem Kauf Muster bestellen. So lassen sich Farbe, Struktur und Glanzgrad bequem zu Hause prüfen. Darüber hinaus profitieren Kunden von der gesetzlichen Gewährleistung und einem transparenten Widerrufsrecht.
    Lux Floor setzt auf Qualität, Verfügbarkeit und persönlichen Service. Das Ziel ist es, Kunden eine große Auswahl hochwertiger Vinylböden zu bieten und diese schnell verfügbar zu machen.
    Interessierte Kunden sind herzlich eingeladen, den Showroom in Neuss zu besuchen und die Vielfalt der Vinyl Kollektionen vor Ort zu entdecken.

    Über Lux Floor
    Lux Floor ist ein Fachhändler für Vinyl, Laminat und Designböden mit Sitz in Neuss. Das Unternehmen bietet eine große Auswahl moderner Bodenbeläge für private und gewerbliche Projekte. Hohe Lagerbestände, schnelle Lieferzeiten und persönliche Beratung stehen im Mittelpunkt.

    Kontakt
    Lux Floor GmbH
    Jagenbergstraße 7
    41468 Neuss
    Showroom in Neuss
    info@lux-floor.de
    ? 02131 2917676
    lux-floor.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Lux-Floor
    Herr Ilja Bogoliubov
    Jagenbergstraße 7
    41468 Neuss
    Deutschland

    fon ..: 01794033381
    web ..: http://lux-floor.de
    email : info@lux-floor.de

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    Lux-Floor
    Ilja Bogoliubov
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    41468 Neuss

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