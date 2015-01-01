MaBe verwandelt leere Flaschen in konservierte Emotionen

„Leere Flaschen gelten als Müll, für uns sind sie jedoch unser Rohmaterial“, sagt Ute Beucker. „Wenn wir eine Flasche upcyceln, gewinnt sie an Wert und Bedeutung und konserviert positive Emotionen !“

MaBe (Initialen von Martin Beucker) verwandelt leere Flaschen in Geschichten, die für die Ewigkeit gemacht sind.

Design trifft auf Nachhaltigkeit made in Germany

Was als leere Wein-, Whisky- oder Gin-Flasche beginnt, wird bei MaBe zu einem handgefertigten Windlicht, einem Glas oder einer Vase mit persönlicher Geschichte. Die familiengeführte Manufaktur in Steinbach bei Aschaffenburg hat sich durch das Upcycling von Flaschen zu langlebigen Schönheiten ein stetig wachsendes Unternehmen aufgebaut. Mit regionaler Produktion, jur. geschützter Handwerkskunst und einem klaren Fokus auf bewussten Konsum zeigt MaBe, wie Design, Tradition und Nachhaltigkeit auf ganz praktische Weise zusammenwirken können.

Von der leeren Flasche zum handgefertigten Alltagsgegenstand.

MaBe wurde 2018 gegründet und verwandelt ausrangierte Einwegflaschen in flaschenWINDLICHTer®, Trinkgläser, Vasen, Eierbecher und andere Wohnaccessoires. Jedes Stück wird von Hand gefertigt, veredelt und geprüft. So wird aus einer ehemaligen Verpackung ein langlebiges Objekt mit neuer Funktion. Das ursprüngliche Etikett der Flasche, ihre Herkunft oder gemeinsame Erinnerungen an ein bestimmtes Getränk fließen oft in die Geschichte des fertigen Produkts ein.

Kunden können auch Flaschen beisteuern, die mit persönlichen Meilensteinen verbunden sind: den Gin, den ein Freund immer wählt, oder den Wein, der bei einem Heiratsantrag im Urlaub geöffnet wurde. So ersetzen die Produkte von MaBe nicht einfach nur herkömmliche Geschenke, sondern bewahren Anekdoten und Emotionen, die sonst im Altpapier landen würden.

Upcycling trifft auf geschützte Handwerkskunst

Das Herzstück des Portfolios bildet der Original MaBe flaschenWINDLICHT®, entwickelt von Mitgründer Martin Beucker nach umfangreicher Prototypenentwicklung. Ein rechtlich geschützter, in das Glas gebohrter Lufteinlass sorgt für ruhiges und rußarmes Abbrennen der Kerzen – ein technisches Detail, das zum Markenzeichen der Marke geworden ist. Dieselbe Sorgfalt für Funktion und Design findet sich auch bei weiteren Komponenten wie der VogelFutterStelle, der SparFlasche und dem WindSpiel wieder.

MaBe ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit starker regionaler Verankerung. In ihrer Manufaktur zu Hause arbeiten Ute und Martin mit einem kleinen Team in den Bereichen Produktion, IT, Grafik und Fotografie zusammen. Ihre Produkte sind bereits im Einzelhandel von der Nordseeküste bis in die Schweiz erhältlich, und die Einrichtungsbranche nimmt das Label zunehmend als vielversprechenden Namen für Slow Living und nachhaltiges Design wahr.

Parallel dazu hat Martin angefangen, das erste deutsche Flaschenmuseum, in dem man mithilfe von QR-Codes kuriose historische Flaschen und ihre Geschichten entdecken kann, aufzubauen. Manufaktur und Museum verfolgen gemeinsam eine einheitliche Philosophie: Respekt vor den Materialien, Bewahrung ihrer Geschichten und Förderung eines bewussteren Konsumverhaltens.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MaBe®

Frau Ute Beucker

Steinbacherstrasse 42

63867 Johannesberg

Deutschland

fon ..: 0173 9196363

web ..: http://www.MaBe.me

email : info@mabe.me

Design meets Nachhaltigkeit – Weltmarktführer im Upcyceln von Glasflaschen

Pressekontakt:

MaBe®

Frau Ute Beucker

Steinbacherstrasse 42

63867 Johannesberg

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