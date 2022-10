Mag Silver meldet Produktion aus Juanicipio im dritten Quartal

26. Oktober 2022. Vancouver, British Columbia — MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) (MAG oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/) freut sich, die Metallproduktion im dritten Quartal (Q) auf dem Projekt Juanicipio (56 % / 44 % Fresnillo plc (Fresnillo) bzw. MAG bekannt zu geben. Wie der Projektbetreiber Fresnillo an MAG meldete, wurden in den drei Monaten bis 30. September 2022 auf 100 %-Basis 180.807 Tonnen mineralisiertes Material sowohl aus der untertägigen Entwicklung als auch aus den ersten Abbaustrecken mit einem durchschnittlichen Gehalt von 513Gramm Silber pro Tonne aufbereitet.

Die Gesamtproduktion von Juanicipio für das Quartal, basierend auf vorläufigen Schätzungen vor den Anpassungen der Abnahmevereinbarung, belief sich auf 2.617.146 Unzen Silber und 5.422 Unzen Gold (MAGs zurechenbare 44%ige Beteiligung: 1.151.544 Unzen Silber und 2.386 Unzen Gold). MAG wird seine vollständigen Finanz- und Betriebsergebnisse voraussichtlich am 14. November 2022 veröffentlichen.

Das mineralisierte Material aus Juanicipio wird weiterhin in den nahe gelegenen Aufbereitungsanlagen Saucito und Fresnillo (zu 100 % im Besitz von Fresnillo) aufbereitet. Ungefähr 70 % der im 3. Quartal aufbereiteten Tonnage wurden in der Aufbereitungsanlage Saucito aufbereitet. Die Anlage Saucito ähnelt der Anlage Juanicipio und liefert wertvolle metallurgische Informationen, während wir den Beginn der Förderung bei Juanicipio erwarten. Wie MAG bereits von Fresnillo berichtet wurde, sollte der Strom für die endgültige Inbetriebnahme und die Aufnahme des Betriebs bis Ende Oktober zur Verfügung stehen, und die Produktion wird im vierten Quartal dieses Jahres hochgefahren.

Während wir den Beginn des Aufbereitungsbetriebs erwarten, zeigte Juanicipio in diesem Quartal weiterhin eine starke Betriebsleistung, wobei die Aufbereitung in Fresnillos Aufbereitungsanlagen auf über 180.000 Tonnen und die Silberproduktion auf 2,6 Millionen Silberunzen anstieg, womit sich die Silberproduktion im bisherigen Jahresverlauf auf knapp 7,4 Millionen Unzen belief. Die Bergbaubetriebe sind mit einer beträchtlichen Vorratshalde vor der Mühle auf die Inbetriebnahme vorbereitet und werden mit dem Beginn der Inbetriebnahmephase des Komplexes die kommerzielle Produktion hochfahren, sagte George Paspalas, President und CEO von MAG. Juanicipio ist weiterhin gut positioniert, um seinen Platz als bedeutender und verantwortungsvoller Silberproduzent einzunehmen.

Qualifizierte Person: Dr. Peter Megaw, Ph.D., C.P.G., fungierte als qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 für diese Veröffentlichung und beaufsichtigte die Erstellung der technischen Informationen in dieser Pressemitteilung. Dr. Megaw hat einen Doktortitel in Geologie und verfügt über mehr als 40 Jahre einschlägige Erfahrung mit Schwerpunkt auf der Exploration von Erzlagerstätten weltweit. Er ist gemäß dem American Institute of Professional Geologists ein zertifizierter Berufsgeologe (Certified Professional Geologist, CPG 10227) und ein in Arizona registrierter Geologe (ARG 21613). Dr. Megaw ist nicht unabhängig, da er Chief Exploration Officer und Aktionär von MAG ist.

Über MAG Silver Corp. (www.magsilver.com)

MAG Silver Corp. ist ein wachstumsorientiertes kanadisches Entwicklungs- und Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, ein erstklassiges primäres Silberbergbauunternehmen zu werden, indem es hochgradige Edelmetallprojekte in Nord- und Südamerika erkundet und vorantreibt, die Bezirksgröße besitzen. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt auf dem Projekt Juanicipio (44 %), das gemeinsam mit Fresnillo Plc (56 %), dem Betreiber, entwickelt wird. Das Projekt befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberbergbaurevier, wo der Betreiber derzeit eine Untertagemine entwickelt und eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag errichtet. Der Untertageabbau von mineralisiertem Material aus der Entwicklung der Untertagemine begann im 3. Quartal 2020, und es wurde ein erweitertes Explorationsprogramm durchgeführt, das bei Juanicipio auf mehrere äußerst aussichtsreiche Ziele abzielt. MAG führt auch in Utah ein mehrphasiges Explorationsprogramm auf dem Projekt Deer Trail, an dem das Unternehmen zu 100 % beteiligt ist, sowie auf dem kürzlich erworbenen Projekt Larder Lake durch, das in der historischen produktiven Abitibi-Region (Kanada) liegt.

Weder die Toronto Stock Exchange noch die NYSE American haben die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Pressemitteilung, die von der Geschäftsleitung erstellt wurde, überprüft oder übernehmen die Verantwortung dafür.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über den voraussichtlichen Zeit- und Kapitalplan bis zur Produktion; den voraussichtlichen Stromanschluss der Aufbereitungssanlage und die Auswirkungen auf die Inbetriebnahme; Aussagen, die sich auf unsere Erwartungen hinsichtlich des Zeitplans und des Erfolgs der Inbetriebnahme der Anlage beziehen; Verarbeitungsraten von mineralisiertem Material, die geschätzte Wirtschaftlichkeit des Projekts, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Gewinnungsraten der Anlage oder der Mühle, der produzierten verkaufsfähigen Metalle, der Untertageabbauraten; der Produktionsraten, der erwarteten positiven Auswirkungen zusätzlicher Explorationen; des erwarteten Kapitalbedarfs und der Angemessenheit des aktuellen Betriebskapitals für das nächste Jahr sowie anderer zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie „anstreben“, „antizipieren“, „planen“, „fortsetzen“, „schätzen“, „erwarten“, „können“, „werden“, „projizieren“, „vorhersagen“, „potenziell“, „anvisieren“, „beabsichtigen“, „könnten“, „sollten“, „glauben“ und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Obwohl MAG davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem die (direkten und indirekten) Auswirkungen von COVID-19, Einschränkungen in der Lieferkette und die allgemeine Kosteneskalation im aktuellen inflationären Umfeld, das durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine noch verstärkt wird, der Zeitpunkt des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen, Änderungen der geltenden Gesetze, Änderungen der Rohstoffpreise, Änderungen der Mineralproduktionsleistung, der Ausbeutungs- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, politische Risiken, Währungsrisiken und die Inflation der Kapitalkosten. Darüber hinaus unterliegen zukunftsgerichtete Aussagen verschiedenen Risiken, einschließlich der Tatsache, dass die Daten unvollständig sind und beträchtliche zusätzliche Arbeiten erforderlich sein werden, um die weitere Evaluierung abzuschließen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bohrungen, technische und sozioökonomische Studien und Investitionen. Der Leser wird auf die von MAG Silver bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen verwiesen, in denen diese und andere Risikofaktoren offengelegt werden. Es gibt keine Gewissheit, dass zukunftsgerichtete Aussagen eintreffen werden, und Investoren sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Hinweis: Investoren werden dringend gebeten, die Angaben in den Jahres- und Quartalsberichten von MAG und anderen öffentlichen Einreichungen, die über das Internet unter www.sedar.com und www.sec.gov zugänglich sind, genau zu beachten.

LEI: 254900LGL904N7F3EL14

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

