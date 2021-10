Makler aus Herrenberg helfen bei der Immobiliensuche weiter

Dank besonderer Services finden Kauf- und Mietinteressenten schnell den passenden Wohnraum

Interessenten, die eine Wohnung zum Kauf oder zur Miete suchen, können dabei von erfahrenen Maklern profitieren. Denn diese begeben sich nicht nur auf die Suche nach Wohnraum, der die Ansprüche erfüllt, sondern sie verfügen auch über Kontakte zu zahlreichen Eigentümern, die ihre Immobilie verkaufen möchten.

„Manchmal muss es bei der Immobiliensuche schnell gehen“, sagt Sylvia Gairing, Vertriebsleiterin bei Marquardt Immobilien, „zum Beispiel dann, wenn jemand einen Job in Herrenberg oder in der Nähe gefunden hat, Nachwuchs unterwegs ist oder sich die Wohnbedürfnisse im Alter geändert haben“. Manche Kauf- oder Mietinteressenten hätten zudem besondere Ansprüche an ihre künftige Immobilie wie zum Beispiel einen großen Garten, einen schönen Balkon oder eine besondere Raumaufteilung.

„Wir hören uns die Wünsche genau an und begeben uns danach gezielt auf die Suche nach passendem Wohnraum“, so Sylvia Gairing, „dabei kommen uns unter anderem unsere zahlreichen Kontakte zu Verkäufern und Vermietern zugute, sodass wir Interessenten schnell attraktive Angebote unterbereiten können“. Zudem können Interessenten einen Premium-Service buchen, dank dem sie exklusive Angebote per E-Mail zugeschickt bekommen. So können sie sich einen wertvollen Zeitvorteil verschaffen.

Einen Eindruck von ersten Kauf- und Mietobjekten bekommen Interessenten auf der Internetseite unter dem Reiter „Immobilienangebote“. Auch Marquardt Immobilien selbst bietet attraktiven Wohnraum zum Kauf oder zur Miete in und rund um Herrenberg an. So können sich Interessenten aktuell zum Beispiel für Eigentumswohnungen zum Kauf in Weinstadt-Endersbach vormerken lassen. Diese verfügen unter anderem über ein innovatives Energiekonzept, eine moderne und großzügige Architektur sowie einladende Terrassen und Loggien.

Interessenten, die mit der Unterstützung der erfahrenen Makler aus Herrenberg Immobilien zum Kauf oder zur Miete suchen oder Informationen zu anderen Immobilienangelegenheiten wie dem Verkauf wünschen, können sich kostenlos und unverbindlich unter der Telefonnummer (07032) 955 75 60 beraten lassen.

Weitere Informationen zum Thema oder zu Immobilienpreise Sindelfingen, Haus verkaufen Böblingen und mehr sind auf https://www.immobilien-marquardt.de zu finden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Marquardt Immobilien GmbH + Co.KG

Frau Sylvia Gairing

Spitalgasse 4

71083 Herrenberg

Deutschland

fon ..: 07032 95575-60

fax ..: 07032 95575-61

web ..: https://www.immobilien-marquardt.de/

email : willkommen@immobilien-marquardt.de

Seit 1993 bietet Marquardt BPI Projektentwicklung, Baudienstleistungen und Immobilien in Herrenberg und der gesamten Region Böblingen an und blickt damit auf eine langjährige Erfolgsgeschichte zurück. Auf dieser Grundlage setzt sich der Geschäftsbereich von Marquardt Immobilien für den Verkauf von attraktiven Neubau- und Bestandsimmobilien ein.

Die Experten von Marquardt Immobilien unterstützen ihre Kunden mit großem Know-How und einem Rundum-Sorglos-Service vom Erstkontakt bis zum erfolgreichen Abschluss, also dem Verkauf einer Immobilie. Dazu stehen die Mitarbeiter von Marquardt Immobilien immer in engem Kontakt mit ihren Kunden und gehen sensibel auf die individuellen Bedürfnisse ein.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Maren Tönisen

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

fon ..: 0214 / 70 79 011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Diamcor meldet erste Lieferung von Rohdiamanten nach Abschluss von Phase-1-Aufrüstungen