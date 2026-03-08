Makopan erweitert Sortiment: Über 220 selbstklebende Fensterrahmenfolien sofort ab Lager verfügbar

Makopan baut sein Sortiment an selbstklebenden Fensterrahmenfolien aus und bietet ab sofort über 220 Dekore direkt ab Lager für Renovierung, Reparatur und optische Aufwertung von Fensterprofilen an.

Geseke, 08. März 2026. Makopan baut sein Angebot an selbstklebenden Fensterrahmenfolien weiter aus und stellt ab sofort mehr als 220 Folienvarianten bereit, die direkt ab Lager verfügbar sind. Der Onlineshop richtet sich an private Anwender ebenso wie an professionelle Verarbeiter und bietet Folienlösungen für Reparatur, Renovierung und optisches Restyling von Fensterprofilen im Innen- und Außenbereich.

Wer Fensterrahmen aufwerten oder beschädigte Stellen optisch angleichen will, steht oft vor zwei Herausforderungen: Das passende Dekor muss verfügbar sein, und die Auswahl muss verlässlich zur vorhandenen Oberfläche passen. Makopan begegnet diesen Anforderungen mit einem breiten Sortiment an Dekoren und Oberflächen, das auf den Einsatz an Fensterprofilen ausgelegt ist. Im Shop finden sich Folienvarianten von RENOLIT, Continental und LX Hausys – jeweils in unterschiedlichen Breiten und Oberflächen, von Uni-Farben bis hin zu Holzoptiken.

„Viele Anwender möchten vorhandene Fensterprofile erhalten und optisch auffrischen – ohne aufwändige Austauschmaßnahmen“, sagt Przemyslaw Makowski von der makopan GmbH. „Mit der großen Auswahl an direkt verfügbaren Dekoren unterstützen wir eine gezielte Renovierung und Reparatur im Innen- und Außenbereich.“

Breites Dekorspektrum für innen und außen

Das Sortiment bei Makopan umfasst selbstklebende Folien für unterschiedliche Gestaltungs- und Sanierungsaufgaben: von der dezenten Anpassung an bestehende Rahmenfarben bis zur sichtbaren Veränderung der Optik, etwa durch Holzdekore. Kundinnen und Kunden können dabei zwischen verschiedenen Oberflächen wählen, um die Anmutung vorhandener Profile möglichst präzise zu treffen. Die Folien sind für Anwendungen an Fensterprofilen vorgesehen – sowohl im Innenbereich, etwa für die optische Auffrischung, als auch im Außenbereich im Kontext von Renovierung und Reparatur.

Durch die Verfügbarkeit ab Lager lassen sich Projekte planbarer umsetzen, beispielsweise wenn kurzfristig Material für eine Ausbesserung benötigt wird oder mehrere Elemente im gleichen Dekor bearbeitet werden sollen. Makopan positioniert sich dabei als spezialisierter Onlineshop, der die Produktauswahl für diesen Anwendungsbereich strukturiert zugänglich macht und die Dekorvielfalt im Fokus hat.

Gezielt auswählen: Muster, Farb- und Dekorproben

Damit Dekore nicht nur auf dem Bildschirm überzeugen, sondern auch in der Praxis passen, ergänzt Makopan das Sortiment um Farb- und Dekormuster sowie Musterfächer. So können private Anwender und professionelle Verarbeiter vorab prüfen, wie Farbton, Struktur und Oberfläche im jeweiligen Licht und im Zusammenspiel mit vorhandenen Bauteilen wirken. Das unterstützt eine sichere Auswahl – insbesondere dann, wenn bestehende Fensterrahmen nur partiell repariert werden oder wenn eine Renovierung mehrere Räume beziehungsweise Fassadenseiten umfasst.

„Gerade bei Holzoptiken oder strukturierten Oberflächen entscheidet der Eindruck im Original“, sagt Przemyslaw Makowski. „Mit Mustern und Musterfächern schaffen wir eine Grundlage, um Dekore gezielt auszuwählen und Fehlentscheidungen zu vermeiden.“

Makopan bündelt damit ein Angebot, das auf die Anforderungen der Fensterrahmen-Renovierung zugeschnitten ist: viele Dekoroptionen, unterschiedliche Breiten und Oberflächen sowie Auswahlhilfen, die die Entscheidung in der Praxis erleichtern. Wer sich über Produkte und Dekore informieren möchte, findet im Makopan Onlineshop weitere Details. Für die praktische Umsetzung bietet das Unternehmen außerdem eine Anleitung zum Fensterrahmen folieren, die die Anwendung Schritt für Schritt erläutert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

makopan GmbH

Herr Przemyslaw Makowski

Maria-Terwiel-Str. 36

59590 Geseke

Deutschland

fon ..: 029425808224

web ..: https://makopan.de

email : info@makopan.de

Die makopan GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Geseke (Deutschland) und betreibt einen spezialisierten Onlineshop für selbstklebende Fensterrahmenfolien. Das Unternehmen bietet Folienlösungen für die Aufwertung, Renovierung und Reparatur von Fensterprofilen und führt Dekore von Renolit sowie Continental (Hornschuch) in unterschiedlichen Breiten und Oberflächen. Ergänzend stellt makopan Auswahlhilfen wie Farb- und Dekormuster sowie Musterfächer bereit, um Anwender bei der passenden Dekorauswahl zu unterstützen.

Pressekontakt:

makopan GmbH

Herr Przemyslaw Makowski

Maria-Terwiel-Str. 36

59590 Geseke

fon ..: 029425808224

email : info@makopan.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Hudbay übernimmt Arizona Sonoran und schafft damit das drittgrößte Kupfergebiet Nordamerikas Nachhaltige Projektentwicklung: Effizienz senkt Betriebskosten und erhöht Finanzierbarkeit von Wohnimmobilien