Marketing impulse für Morgen – Inspirierender Unternehmer-Ratgeber

Bernadette Bruckner und Claudia Brandstätter zeigen in „Marketing impulse für Morgen“, dass man mit den richtigen Werkzeugen ausgestattet sehr erfolgreich werden kann.

Das Buch „Marketing impulse für Morgen“ von Bernadette Bruckner und Claudia Brandstätter ist eigentlich nicht wirklich ein Buch, sondern kann eher mit einem Werkzeugkasten für Unternehmer verglichen werden. Denn, wer die richtigen Werkzeuge zur Hand nimmt, kann so richtig erfolgreich sein. Das gilt im Besonderen, wenn es um den langfristigen Erfolg geht. Die Lebensqualität ist der Maßstab, an dem langfristiger Erfolg gemessen wird. Allerdings sollten Sie immer sicherstellen, dass Sie am Ende nicht nur ein Lieblingswerkzeug aussuchen und dann nur dieses eine Werkzeug verwenden. Das Ausprobieren und Sammeln von neuen Erfahrungen führt vielmehr zu völlig neuen Lösungen und Wegen, die im Unternehmen zu mehr Erfolg führen können.

Das Ziel des Buches „Marketing impulse für Morgen“ ist es, die Leser zu ermutigen Neues ausprobieren und damit erfolgreich zu sein. Sie werden dazu motiviert die eigene Komfortzone zu verlassen und dadurch überraschend positive Ergebnisse zu erzielen. Das anregend gestaltete Buch macht aber auch jede Menge Lesefreude und motiviert, um zu den eigenen Etappenzielen zu kommen. Erhalten Sie in einer inspirierenden Lektüre Impulsfragen und Team-Building-Tools, aber auch viele kurze Anregungen und Tipps, die schnell in den eigenen Alltag eingebaut werden können.

„Marketing impulse für Morgen“ von Bernadette Bruckner und Claudia Brandstätter ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-14230-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

2021 – Die Stunde der Gold-Junioren „Man muss kein Abitur haben, um erfolgreich zu sein.“ – Die Geschichte eines erfolgreichen Handwerksbetriebes