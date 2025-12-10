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Markmann Oberflächentechnik GmbH präsentiert sich gemeinsam mit KGS Diamond auf der GrindingHub 2026
Die Markmann Oberflächentechnik GmbH wird am 06. Mai 2026 auf der GrindingHub in der Messe Stuttgart vertreten sein.
Salzgitter, 15. April 2026 – Die Markmann Oberflächentechnik GmbH wird am 06.
Mai 2026 auf der GrindingHub in der Messe Stuttgart vertreten sein. Gemeinsam mit
ihrem Partner KGS Diamond präsentiert das Unternehmen innovative Lösungen und
Technologien im Bereich der Schleifmitteltechnik.
Besucherinnen und Besucher finden Markmann am Messestand von KGS Diamond
in Halle 10, Stand 10E20. Dort erhalten Fachbesucher umfassende Einblicke in
aktuelle Entwicklungen wie unseren Webrax-Alternativen und
Wellenkantenschleifbänder sowie praxisnahe Anwendungen rund um moderne
Schleiftechnologien.
Die GrindingHub gilt als eine der führenden Fachmessen für Schleiftechnik und bietet
eine ideale Plattform für den Austausch mit Branchenexperten, Partnern und
Interessenten. Die Präsenz von Markmann Oberflächentechnik GmbH unterstreicht
die enge Zusammenarbeit mit KGS Diamond sowie das gemeinsame Engagement
für innovative und leistungsstarke Lösungen.
Das Team von Markmann freut sich darauf, zahlreiche Besucher am Stand begrüßen
zu dürfen und in den persönlichen Dialog zu treten.
Über die Markmann Oberflächentechnik GmbH
Die Markmann Oberflächentechnik GmbH ist ein spezialisierter Anbieter von
Produkten und Lösungen in den Bereichen Schleiftechnik, Klebetechnik und
persönliche Schutzausrüstung. Als autorisierter 3M Konfektionär für Schleifmittel,
Scotch-Brite(TM), Microfinishing und Diamantprodukte verfügt das Unternehmen über
moderne Fertigungsmöglichkeiten und steht für Innovationskraft, Qualität und hohe
Leistungsfähigkeit.
Als verlässlicher Partner für Industrie und Handwerk bietet Markmann zudem ein
breites Sortiment hochwertiger Produkte führender Hersteller sowie
maßgeschneiderte, kundenspezifische Lösungen für unterschiedlichste
Anwendungen.
Über KGS Diamond
Als innovativer Schweizer Hersteller entwickelt und produziert KGS Diamond
hochwertige Diamantschleifmittel für anspruchsvolle Anwendungen – insbesondere
für die Bearbeitung von Wolframkarbid, Keramiken und weiteren technischen
Werkstoffen. Die Lösungen des Unternehmens stehen für reproduzierbare
Ergebnisse, hohe Standzeiten und wirtschaftlich effiziente Prozesse.
Auf der diesjährigen Messe präsentiert KGS Diamond seine bewährten
Diamantwerkzeuge, darunter Diamantbänder und -streifen, in Kombination mit
Superfinishern sowie Bandschleifmaschinen für den Einsatz auf Drehbänken. Diese
optimal abgestimmte Systemlösung veranschaulicht, wie sich Präzision, Standzeit
und Prozesseffizienz nachhaltig steigern lassen.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Markmann Oberflächentechnik GmbH
Herr Nico Schütrumpf
Gustav-Hagemann-Straße 40
38229 Salzgitter
Deutschland
fon ..: 05341-87686 0
fax ..: 05341-87686 29
web ..: https://www.markmann.de
email : n.schuetrumpf@markmann.de
Die Firma Markmann verfügt seit Jahrzehnten über eine besondere Marktstellung als „3M Konfektionär für Schleifmittel“ und „3M Premiumpartner Industrie“. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung, einem engagierten Team und als familiengeführtes mittelständisches Unternehmen steht Markmann für Innovation, Leistungsfähigkeit und eine konsequente Ausrichtung an den Bedürfnissen von Handwerk und Industrie.
Qualifizierte Mitarbeitende gewährleisten eine fachkundige Beratung und einen serviceorientierten, unkomplizierten Kundenkontakt. Umfangreiche Fertigungsmöglichkeiten sowie die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 sichern eine konstant hochwertige Produktion von Spezialprodukten für unterschiedlichste Branchen und Anwendungen. Ergänzt wird dies durch ein breites Produktportfolio, ein umfangreiches Lagerprogramm sowie eine hohe Lieferflexibilität.
Pressekontakt:
Markmann Oberflächentechnik GmbH
Herr Nico Schütrumpf
Gustav-Hagemann-Straße 40
38229 Salzgitter
fon ..: 05341-87686 0
email : n.schuetrumpf@markmann.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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