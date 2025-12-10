Markmann Oberflächentechnik GmbH präsentiert sich gemeinsam mit KGS Diamond auf der GrindingHub 2026

Die Markmann Oberflächentechnik GmbH wird am 06. Mai 2026 auf der GrindingHub in der Messe Stuttgart vertreten sein.

Salzgitter, 15. April 2026 – Die Markmann Oberflächentechnik GmbH wird am 06.

Mai 2026 auf der GrindingHub in der Messe Stuttgart vertreten sein. Gemeinsam mit

ihrem Partner KGS Diamond präsentiert das Unternehmen innovative Lösungen und

Technologien im Bereich der Schleifmitteltechnik.

Besucherinnen und Besucher finden Markmann am Messestand von KGS Diamond

in Halle 10, Stand 10E20. Dort erhalten Fachbesucher umfassende Einblicke in

aktuelle Entwicklungen wie unseren Webrax-Alternativen und

Wellenkantenschleifbänder sowie praxisnahe Anwendungen rund um moderne

Schleiftechnologien.

Die GrindingHub gilt als eine der führenden Fachmessen für Schleiftechnik und bietet

eine ideale Plattform für den Austausch mit Branchenexperten, Partnern und

Interessenten. Die Präsenz von Markmann Oberflächentechnik GmbH unterstreicht

die enge Zusammenarbeit mit KGS Diamond sowie das gemeinsame Engagement

für innovative und leistungsstarke Lösungen.

Das Team von Markmann freut sich darauf, zahlreiche Besucher am Stand begrüßen

zu dürfen und in den persönlichen Dialog zu treten.

Über die Markmann Oberflächentechnik GmbH

Die Markmann Oberflächentechnik GmbH ist ein spezialisierter Anbieter von

Produkten und Lösungen in den Bereichen Schleiftechnik, Klebetechnik und

persönliche Schutzausrüstung. Als autorisierter 3M Konfektionär für Schleifmittel,

Scotch-Brite(TM), Microfinishing und Diamantprodukte verfügt das Unternehmen über

moderne Fertigungsmöglichkeiten und steht für Innovationskraft, Qualität und hohe

Leistungsfähigkeit.

Als verlässlicher Partner für Industrie und Handwerk bietet Markmann zudem ein

breites Sortiment hochwertiger Produkte führender Hersteller sowie

maßgeschneiderte, kundenspezifische Lösungen für unterschiedlichste

Anwendungen.

Über KGS Diamond

Als innovativer Schweizer Hersteller entwickelt und produziert KGS Diamond

hochwertige Diamantschleifmittel für anspruchsvolle Anwendungen – insbesondere

für die Bearbeitung von Wolframkarbid, Keramiken und weiteren technischen

Werkstoffen. Die Lösungen des Unternehmens stehen für reproduzierbare

Ergebnisse, hohe Standzeiten und wirtschaftlich effiziente Prozesse.

Auf der diesjährigen Messe präsentiert KGS Diamond seine bewährten

Diamantwerkzeuge, darunter Diamantbänder und -streifen, in Kombination mit

Superfinishern sowie Bandschleifmaschinen für den Einsatz auf Drehbänken. Diese

optimal abgestimmte Systemlösung veranschaulicht, wie sich Präzision, Standzeit

und Prozesseffizienz nachhaltig steigern lassen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Markmann Oberflächentechnik GmbH

Herr Nico Schütrumpf

Gustav-Hagemann-Straße 40

38229 Salzgitter

Deutschland

fon ..: 05341-87686 0

fax ..: 05341-87686 29

web ..: https://www.markmann.de

email : n.schuetrumpf@markmann.de

Die Firma Markmann verfügt seit Jahrzehnten über eine besondere Marktstellung als „3M Konfektionär für Schleifmittel“ und „3M Premiumpartner Industrie“. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung, einem engagierten Team und als familiengeführtes mittelständisches Unternehmen steht Markmann für Innovation, Leistungsfähigkeit und eine konsequente Ausrichtung an den Bedürfnissen von Handwerk und Industrie.

Qualifizierte Mitarbeitende gewährleisten eine fachkundige Beratung und einen serviceorientierten, unkomplizierten Kundenkontakt. Umfangreiche Fertigungsmöglichkeiten sowie die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 sichern eine konstant hochwertige Produktion von Spezialprodukten für unterschiedlichste Branchen und Anwendungen. Ergänzt wird dies durch ein breites Produktportfolio, ein umfangreiches Lagerprogramm sowie eine hohe Lieferflexibilität.

Pressekontakt:

Markmann Oberflächentechnik GmbH

Herr Nico Schütrumpf

Gustav-Hagemann-Straße 40

38229 Salzgitter

fon ..: 05341-87686 0

email : n.schuetrumpf@markmann.de

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