  • Markmann Oberflächentechnik GmbH präsentiert sich gemeinsam mit KGS Diamond auf der GrindingHub 2026

    Die Markmann Oberflächentechnik GmbH wird am 06. Mai 2026 auf der GrindingHub in der Messe Stuttgart vertreten sein.

    BildSalzgitter, 15. April 2026 – Die Markmann Oberflächentechnik GmbH wird am 06.
    Mai 2026 auf der GrindingHub in der Messe Stuttgart vertreten sein. Gemeinsam mit
    ihrem Partner KGS Diamond präsentiert das Unternehmen innovative Lösungen und
    Technologien im Bereich der Schleifmitteltechnik.

    Besucherinnen und Besucher finden Markmann am Messestand von KGS Diamond
    in Halle 10, Stand 10E20. Dort erhalten Fachbesucher umfassende Einblicke in
    aktuelle Entwicklungen wie unseren Webrax-Alternativen und
    Wellenkantenschleifbänder sowie praxisnahe Anwendungen rund um moderne
    Schleiftechnologien.

    Die GrindingHub gilt als eine der führenden Fachmessen für Schleiftechnik und bietet
    eine ideale Plattform für den Austausch mit Branchenexperten, Partnern und
    Interessenten. Die Präsenz von Markmann Oberflächentechnik GmbH unterstreicht
    die enge Zusammenarbeit mit KGS Diamond sowie das gemeinsame Engagement
    für innovative und leistungsstarke Lösungen.
    Das Team von Markmann freut sich darauf, zahlreiche Besucher am Stand begrüßen
    zu dürfen und in den persönlichen Dialog zu treten.

    Über die Markmann Oberflächentechnik GmbH

    Die Markmann Oberflächentechnik GmbH ist ein spezialisierter Anbieter von
    Produkten und Lösungen in den Bereichen Schleiftechnik, Klebetechnik und
    persönliche Schutzausrüstung. Als autorisierter 3M Konfektionär für Schleifmittel,
    Scotch-Brite(TM), Microfinishing und Diamantprodukte verfügt das Unternehmen über
    moderne Fertigungsmöglichkeiten und steht für Innovationskraft, Qualität und hohe
    Leistungsfähigkeit.
    Als verlässlicher Partner für Industrie und Handwerk bietet Markmann zudem ein
    breites Sortiment hochwertiger Produkte führender Hersteller sowie
    maßgeschneiderte, kundenspezifische Lösungen für unterschiedlichste
    Anwendungen.

    Über KGS Diamond

    Als innovativer Schweizer Hersteller entwickelt und produziert KGS Diamond
    hochwertige Diamantschleifmittel für anspruchsvolle Anwendungen – insbesondere
    für die Bearbeitung von Wolframkarbid, Keramiken und weiteren technischen

    Werkstoffen. Die Lösungen des Unternehmens stehen für reproduzierbare
    Ergebnisse, hohe Standzeiten und wirtschaftlich effiziente Prozesse.
    Auf der diesjährigen Messe präsentiert KGS Diamond seine bewährten
    Diamantwerkzeuge, darunter Diamantbänder und -streifen, in Kombination mit
    Superfinishern sowie Bandschleifmaschinen für den Einsatz auf Drehbänken. Diese
    optimal abgestimmte Systemlösung veranschaulicht, wie sich Präzision, Standzeit
    und Prozesseffizienz nachhaltig steigern lassen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Markmann Oberflächentechnik GmbH
    Herr Nico Schütrumpf
    Gustav-Hagemann-Straße 40
    38229 Salzgitter
    Deutschland

    fon ..: 05341-87686 0
    fax ..: 05341-87686 29
    web ..: https://www.markmann.de
    email : n.schuetrumpf@markmann.de

    Die Firma Markmann verfügt seit Jahrzehnten über eine besondere Marktstellung als „3M Konfektionär für Schleifmittel“ und „3M Premiumpartner Industrie“. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung, einem engagierten Team und als familiengeführtes mittelständisches Unternehmen steht Markmann für Innovation, Leistungsfähigkeit und eine konsequente Ausrichtung an den Bedürfnissen von Handwerk und Industrie.

    Qualifizierte Mitarbeitende gewährleisten eine fachkundige Beratung und einen serviceorientierten, unkomplizierten Kundenkontakt. Umfangreiche Fertigungsmöglichkeiten sowie die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 sichern eine konstant hochwertige Produktion von Spezialprodukten für unterschiedlichste Branchen und Anwendungen. Ergänzt wird dies durch ein breites Produktportfolio, ein umfangreiches Lagerprogramm sowie eine hohe Lieferflexibilität.

    Pressekontakt:

    Markmann Oberflächentechnik GmbH
    Herr Nico Schütrumpf
    Gustav-Hagemann-Straße 40
    38229 Salzgitter

    fon ..: 05341-87686 0
    email : n.schuetrumpf@markmann.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. 3M VHB Max Klebeband: Neue Hochleistungs-Lösung für industrielle Verklebungen bei Markmann
      Die neue 3M(TM) VHB(TM) Max Serie bietet maximale Klebkraft, schnellere Produktionsprozesse und mehr Designfreiheit für Industrie, Fahrzeugbau, Bauwesen und Haushaltsgeräte....

    2. Innovatives Oberflächentechnik-Zentrum der Nietiedt GmbH startet erfolgreich an neuem Standort in Hamburg
      Mit einer Erweiterung des Dienstleistungsspektrums, mehr Arbeitsplätzen und einem positiven Feedback hat das neue Oberflächentechnik-Zentrum der Nietiedt GmbH in Hamburg seine Arbeit aufgenommen....

    3. Innovatives Oberflächentechnik-Zentrum der Nietiedt GmbH startet erfolgreich am neuen Standort in Hamburg
      Mit einer Erweiterung des Dienstleistungsspektrums, mehr Arbeitsplätzen und einem positiven Feedback hat das neue Oberflächentechnik-Zentrum der Nietiedt GmbH in Hamburg seine Arbeit aufgenommen....

    4. FIRA® Fassaden Spezialtechnik GmbH präsentiert die Fassadentrends 2026
      Dresden / 10.12.2025 - Die Gestaltung von Hausfassaden gewinnt 2026 zunehmend an Bedeutung....

    5. Glasfaser für Mündelheim & Serm epcan GmbH & Muenet GmbH & Co. KG bauen gemeinsam aus
      Das Gemeinschaftsprojekt der epcan GmbH & Muenet GmbH & Co. KG im Süden von Duisburg geht weiter....

    6. Gemeinsam gegen Antisemitismus und für Solidarität – öffentliche Fotoaktion am 27.1.2026 in Hamburg
      Am 27.1.2026 setzen Hamburgerinnen und Hamburger ein leuchtendes Zeichen der Solidarität zum Internationalen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.