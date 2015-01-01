Smart Tacho 2: Die letzte Umstellungsfrist rückt näher – wer muss jetzt handeln?

Ab 1. Juli 2026 gilt die letzte Frist für die Umrüstung leichter Nutzfahrzeuge auf Smart Tacho 2 – gesetzliche Pflicht und Chance für mehr Effizienz im Fuhrparkmanagement.

_Ab 1. Juli 2026 greift die letzte Frist zur Umrüstung auf den intelligenten Fahrtenschreiber der zweiten Generation. Für viele Baubetriebe kommt sie überraschend früh._

_Wer auf der Baustelle den Überblick behält, weiß: Fahrzeuge und Maschinen sind das Rückgrat des Betriebs. Umso wichtiger ist es, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen rund um diese Fahrzeuge bekannt sind – und rechtzeitig umgesetzt werden. Mit dem 1. Juli 2026 läuft die letzte Umstellungsfrist im Rahmen des EU-Mobilitätspakets ab. Betroffen sind diesmal nicht nur schwere Lkw, sondern auch leichte Nutzfahrzeuge, die viele Baubetriebe täglich im Einsatz haben._

_Wer ist konkret betroffen?_

_Die Umrüstpflicht auf den Smart Tacho 2 (SMT2) gilt ab 1. Juli 2026 für alle Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht zwischen 2,5 und 3,5 Tonnen, die gewerblich grenzüberschreitend eingesetzt werden. Im Baugewerbe betrifft das typischerweise Transporter und Sprinter, die Material, Werkzeug oder Personal über die Grenze befördern – etwa auf Baustellen in Deutschland, der Schweiz oder anderen EU-Nachbarstaaten._

_Wichtig dabei: Bereits ein einziger Grenzübertritt macht die __Tachographenpflicht __relevant. Wer also gelegentlich für Aufträge ins benachbarte Ausland fährt, ist genauso betroffen wie Betriebe mit regelmäßigem internationalem Einsatz. Nationale Ausnahmen – etwa die Handwerkerregelung im 100-km-Radius – gelten bei grenzüberschreitenden Fahrten ausdrücklich nicht._

_Für schwere Nutzfahrzeuge über 3,5 Tonnen sind die Fristen bereits abgelaufen. Seit August 2025 ist der Smart Tacho 2 hier ohne Ausnahme Pflicht. Wer in diesem Bereich noch nicht umgerüstet hat, riskiert bei Kontrollen empfindliche Bußgelder und im schlimmsten Fall die Stilllegung des Fahrzeugs im Ausland._

_Was droht bei Nichteinhaltung?_

_Die Toleranzphase ist vorbei. Seit März 2025 werden in der gesamten EU Bußgelder verhängt – und zwar nicht nur gegen das Unternehmen, sondern auch gegen Transportleiter und Fahrer persönlich. Je nach Verstoß können die Strafen bis zu 1.500 Euro betragen. Bei internationalen Kontrollen können Fahrzeuge ohne korrekten Tachographen direkt an der Weiterfahrt gehindert und beschlagnahmt werden – mitten in einer laufenden Tour._

_Für Baubetriebe, die auf pünktliche Materiallieferungen oder den Einsatz von Subunternehmern angewiesen sind, kann das schnell zu einem handfesten Betriebsproblem werden._

_Der Werkstatttermin: Pflicht und Chance zugleich_

_Die Umrüstung auf den Smart Tacho 2 muss durch zertifizierte Fachwerkstätten erfolgen. Dieser obligatorische Werkstattbesuch ist jedoch mehr als ein Pflichtprogramm – er ist der ideale Zeitpunkt, um gleichzeitig Telematik zu installieren._

_Der Smart Tacho 2 selbst bringt bereits wesentliche Neuerungen mit: Er erfasst Grenzübertritte automatisch, protokolliert Be- und Entladevorgänge und liefert manipulationsgeschützte Positionsdaten. Über standardisierte Schnittstellen lässt er sich nahtlos mit Telematiksystemen verbinden – und genau hier liegt der eigentliche Mehrwert für den Baubetrieb._

_Telematik im Baubetrieb: Was bringt das konkret?_

_Viele Bauunternehmen führen ihren Fuhrpark heute noch weitgehend manuell: Fahrtenbücher per Hand, Tachographendaten werden sporadisch ausgelesen, Standorte per Telefon abgefragt. Das kostet Zeit – und birgt Risiken._

_Ein modernes Telematiksystem, das mit dem Smart Tacho 2 kombiniert wird, verändert diesen Alltag grundlegend:_

_Echtzeit-Überblick über die gesamte Flotte. Disponenten sehen jederzeit, wo sich welches Fahrzeug befindet – ob auf der Baustelle, beim Lieferanten oder auf dem Weg. Wartezeiten lassen sich reduzieren, Routen optimieren._

_Automatische Lenkzeitüberwachung. Restlenkzeiten und Pausenpflichten sind in Echtzeit einsehbar. Verstöße werden gemeldet, bevor sie passieren – nicht erst bei der nächsten Kontrolle._

_Automatischer Daten-Download. Tachographendaten werden fernausgelesen und automatisch archiviert. Der administrative Aufwand, der im Schnitt bei mindestens einer Stunde pro Fahrzeug und Monat liegt, entfällt weitgehend._

_Wartungsmanagement. Betriebsstunden, Kilometerstände und Servicefälligkeiten lassen sich zentral überwachen. Das verhindert ungeplante Ausfälle und reduziert Folgekosten._

_Rechtssichere Dokumentation. Alle relevanten Daten sind revisionssicher gespeichert und jederzeit für Kontrollen, Abrechnungen oder interne Auswertungen verfügbar._

_Fazit: Wer jetzt plant, profitiert doppelt_

_Der 1. Juli 2026 ist für viele Baubetriebe eine Pflichtaufgabe. Wer sie frühzeitig angeht, hat jedoch die Wahl: einfach nachrüsten – oder den Moment nutzen, um den eigenen Fuhrpark erstmals wirklich digital aufzustellen._

_Die Kombination aus Smart Tachograph 2 und einer passenden __Telematiklösung __schafft nicht nur Compliance, sondern echten betrieblichen Nutzen: weniger Verwaltung, bessere Auslastung, mehr Kontrolle über die eigene Flotte._

_Anbieter wie__ Rosenberger Telematics __bieten speziell auf den Smart Tacho 2 abgestimmte Lösungen an, die sich auch für gemischte Fuhrparks – verschiedene Fahrzeugtypen, verschiedene Hersteller – einheitlich einsetzen lassen. Wer den Umstieg noch vor sich hat, findet dort auch die Möglichkeit, die Lösung 30 Tage kostenlos zu testen._

_Rosenberger Telematics – Wir liefern Werte._

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rosenberger Telematics GmbH

Frau Yvonne Weginger

Atterseestraße 56

4850 Timelkam

Deutschland

fon ..: 076729442926

web ..: https://www.rosenberger-telematics.com

email : yvonne.weginger@rosenberger.com

Rosenberger Telematics, Teil der Rosenberger Group, bietet seit über 15 Jahren innovative Telematiklösungen für Bau- und Industrieunternehmen. Mit leistungsstarker Software und robuster Hardware optimieren wir Prozesse, senken Kosten und steigern die Effizienz – vom Asset-Tracking bis zum Baustellenmanagement.

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