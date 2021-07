MEINE FARBIGE SACHE – Die Geschichte einer etwas anderen Mörderin

Eine Mordverdächtige verschwindet in Marc Senns „MEINE FARBIGE SACHE“ und alle befürchten, dass sie jederzeit erneut zuschlagen könnte.

Ernst Schurter beweist im Fall Natascha Nowikow seine Ermittlungskünste, denn die Absichten der bildschönen Mörderin sind suspekt. Die Verdächtige ist nicht aufzuspüren und könnte jederzeit wieder zuschlagen. Es ist eine Geschichte, die so noch nie erzählt wurde. Sie beginnt nicht so, wie sich die meisten Leser den Beginn eines Krimis vorstellen, doch die Handlung entwickelt sich schnell in eine spannende Kriminalgeschichte. Tatsache ist, dass Natascha Nowikow von St. Petersburg niemals zur spektakulärsten Mörderin des 19. Jahrhunderts geworden wäre, wenn sie nur ein paar gewöhnliche Bilder gemalt hätte. Ihre Geschichte ist grausam und farblos, doch sie selbst ist eine umwerfende Schönheit, die alles daran setzt, die größte Kunstmalerin zu werden. Wie weit sie gehen wird, erfahren die Leser im Verlauf der Geschichte.

Der spannende Krimi „MEINE FARBIGE SACHE“ ist der erste Roman von Marc Senn, der bisher via tredition die Sachbücher „COMPUTER 2020“ und „Modellhandbuch Schweiz -Modellbau für Bahn in H0 1:87“ veröffentlicht hat. Er wurde am 1. Juni 1984 geboren und lebt als Autor in Zürich. Er begann im Jahr 2018 mit dem Verfassen von Büchern. Nach der Lektüre seines ersten Romans werden sich viele Leser nach Nachschub sehnen und hoffen, dass der Autor weiterhin Krimis schreiben wird.

„MEINE FARBIGE SACHE“ von Marc Senn ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-01749-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

