„Land und Brot“ – Kurzgeschichten in Damaskus, Klosterneuburg und Wien

Iyad HASAN erzählt in „Land und Brot“ Geschichte über Geschenke und soziale Beziehungen, Frauenrechte, und viele andere zeitgenössische Ereignisse.

Die Geschichten in dieser neuen Sammlung drehen sich um eine Hauptfigur, den Erzähler, der aus der Ich-Perspektive erzählt. Es treten auch sekundäre Charaktere auf, deren Rolle je nach Ereignis zunimmt oder abnimmt. Die meisten Ereignisse finden in drei Städten statt: Damaskus, Klosterneuburg und Wien. Die Orte spielen aufgrund ihres zeitlichen und räumlichen Einflusses die Hauptrolle. Das Ereignis einer Geschichte beginnt immer mit einem Vorfall oder einer Situation, die dem Erzähler in Österreich begegnen und in ihm Erinnerungen an Begebenheiten in seinem Heimatland Syrien wecken. Hier treten schwierige Paradoxien auf, mit einer Mischung aus Ironie und Widersprüchen, die in den Gedanken eines jeden interagieren, der die beiden Erfahrungen durchlebt hat. Zu diesen Ereignissen gehört beispielsweise die Überraschung von Schneefall und Winter im Allgemeinen, Demokratie, der gesellschaftliche Widerspruch zwischen Land und Stadt.

Das Buch „Land und Brot“ von Iyad HASAN bietet den Lesern das Vergnügen, interessante Begebenheiten zu erleben und neue gesellschaftliche Umgebungen sowie Orte und Menschen kennenzulernen, die sie in ihrem normalen Leben wahrscheinlich so nie sehen würden. Das Lesen des Buchs ist fast wie eine Art Kinoabend, an dem man die Welt auf unterhaltsame Weise neu entdecken kann. Und vielleicht lernen sie ihre Umgebung wieder besser kennen und entdecken Geschichten, die ein neues Licht auf bekannte Themen werfen.

„Land und Brot" von Iyad HASAN ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28803-4 zu bestellen.

