Meine-Immoentwickler erwirbt 40 Wohnungen in München-West zur nachhaltigen Revitalisierung

Bestandsentwicklung in München: Meine-Immoentwickler erwirbt eine leerstehende Immobilie in guter Lage im Münchner Westen. Daraus soll ein Co-Living-Space für bis zu 100 Menschen entstehen.

Die Meine-Immoentwickler GmbH erweitert ihr Immobilienportfolio und erwirbt über die Tochtergesellschaft Friendsquarters 53 GmbH ein attraktives Wohnensemble mit rund 40 Wohneinheiten in München-West. Die Liegenschaften stehen derzeit leer und werden im Rahmen eines umfassenden Revitalisierungsprogramms saniert sowie energieeffizient modernisiert.

Anschließend ist eine Weiterveräußerung an Privatinvestoren vorgesehen. Das bereits jetzt enorme Interesse bestätigt den wachsenden Bedarf an zukunftsorientierten Wohn- und Investitionslösungen.

„Mit dem Erwerb dieses Wohnportfolios in einer der begehrtesten Lagen Deutschlands untermauern wir unseren Wachstumskurs und festigen unseren Ruf als zuverlässiger Partner für hochwertige Immobilieninvestitionen“, erläutert Patrick Weiler, Geschäftsführer der Meine-Immoentwickler GmbH. „Die Nachfrage ist enorm, was uns in unserem Vorhaben bestätigt, schon bald weitere Objekte dieser Größenordnung zu erwerben und zu entwickeln.“

„Bei der energetischen Kernsanierung setzen wir auf unsere bewährte Sanierungsmethode, um eine langfristige Wertsteigerung und Nachhaltigkeit für unsere Investoren zu gewährleisten“, ergänzt Christoph Weiler, Geschäftsführer der Entwicklungsabteilung. „So schaffen wir zukunftsfähige Wohnkonzepte, die den aktuellen Anforderungen an umweltbewusstes Bauen gerecht werden.“

Die Modernisierungsmaßnahmen setzen konsequent auf zeitgemäße Wohnkonzepte und effiziente Energielösungen. Damit reagiert die Meine-Immoentwickler GmbH auf die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Wohnformaten und etabliert sich weiter im Co-Living-Segment.

„Unser Ziel ist es, die unangefochtene Nummer Eins unter den Bestandsentwicklungsgesellschaften im Co-Living-Bereich in München zu sein“, betont Fabian Winkler, Geschäftsführer Vertrieb. „Mit dem vorliegenden Projekt und den kommenden Investitionen gehen wir einen wichtigen Schritt, dieses Ziel zu erreichen.“

Die Meine-Immoentwickler GmbH ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Vermarktung zukunftsorientierter Wohnkonzepte. Das Unternehmen betreut und begleitet Immobilienprojekte von der Akquisition über die Planung und Sanierung bis hin zur erfolgreichen Vermittlung. Im Fokus stehen dabei innovative und nachhaltige Modernisierungslösungen, die langfristigen Wert schaffen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.meine-immoentwickler.de

