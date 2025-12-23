Bestandsentwicklung für Wohnimmobilien in München-Obersendling

Energetische Sanierung und umfangreiche Modernisierung für zehn Wohnungen im Münchner Stadtteil Obersendling angelaufen

Das Family Office der Meine-Immoentwickler GmbH, die Quattro Family Office GmbH, hat ein Mehrfamilienhaus mit zehn Wohnungen im Münchner Stadtteil Obersendling für den langfristigen Eigenbestand erworben. Mit dem Ankauf stärkt das Unternehmen sein Engagement im Bereich nachhaltiger Wohnimmobilien in urbanen Lagen.

Der Erwerb der Immobilie wurde am 23. Dezember 2025 erfolgreich abgeschlossen. In den kommenden Monaten ist eine umfassende und nachhaltige Modernisierung des Bestandsgebäudes geplant. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf energetischen Sanierungsmaßnahmen, wie der Verbesserung der Gebäudehülle, moderner Heiztechnik sowie weiterer Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der CO?-Emissionen. Gleichzeitig soll die Wohnqualität für die Mieter spürbar gesteigert werden.

Geschäftsführer Patrick Weiler betont: „Gerade in einer wachsenden Stadt wie München sehen wir es als unsere Verantwortung, bestehenden Wohnraum nicht nur zu erhalten, sondern aktiv weiterzuentwickeln. Durch gezielte energetische Sanierungen leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und schaffen zugleich langfristig bezahlbaren und zeitgemäßen Wohnraum. Uns ist wichtig, dass unsere Immobilien positiv zum Stadtbild beitragen und sich harmonisch in ihr Umfeld einfügen.“

Die Immobilie wird dauerhaft im Bestand der Familie gehalten und langfristig bewirtschaftet. Die Quattro Family Office GmbH verfolgt eine nachhaltige Buy-and-Hold-Strategie und ist weiterhin offen für den Erwerb vergleichbarer Wohnimmobilien in München und ausgewählten Wachstumsregionen. Eigentümer und Makler können sich mit passenden Angeboten jederzeit an das Unternehmen wenden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Meine-Immoentwickler GmbH

Herr Patrick Weiler

Ludwig-Ganghofer-Str. 4

82031 Grünwald

Deutschland

fon ..: 089-12509330

web ..: https://meine-immoentwickler.de/

email : patrick.weiler@meine-immoentwickler.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

