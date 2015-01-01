  • Menschliche Arbeit stirbt nicht durch KI. Sie stirbt durch Nichtstun. | HUMAVE Human Made Label

    KI macht echte Arbeit unsichtbar. Preise fallen, Expertise wird nicht mehr erkannt. Das HUMAVE Label kennzeichnet menschliche Arbeit, bevor es Pflicht wird.

    BildWer heute eine Leistung bewertet, ob Design, Beratung, Handwerk, Text oder Strategie, kann kaum noch sagen, ob dahinter ein Mensch steckt oder ein Algorithmus. Die Qualität generativer KI-Systeme hat ein Niveau erreicht, auf dem der Unterschied oft nicht mehr erkennbar ist. Für Auftraggeber und Kunden bedeutet das: wachsende Unsicherheit und steigender Preisdruck. Für alle, die von ihrer Arbeit leben, bedeutet es etwas anderes: schwindende Sichtbarkeit und die Gefahr, dass jahrelange Expertise plötzlich mit Billig-KI verglichen wird.
    Was du dagegen tun kannst.

    Das HUMAVE Label setzt hier an. Es kennzeichnet Arbeit, die nachweislich von einem Menschen geprägt wurde – nicht als Reaktion auf KI, sondern als eigenständiges Signal für Qualität, Verantwortung und Herkunft. Wo das Siegel ist, hat ein Mensch entschieden, gestaltet und für das Ergebnis eingestanden.

    Dabei geht es nicht um eine pauschale Ablehnung digitaler Werkzeuge. HUMAVE unterscheidet nicht zwischen analog und digital, sondern zwischen menschlich verantwortet und maschinell erzeugt. Wer KI unterstützend einsetzt, aber selbst die inhaltlichen Entscheidungen trifft und die Verantwortung trägt, erfüllt die Kriterien. Die Grenze liegt dort, wo der Algorithmus das Werk bestimmt.

    Das Timing ist relevant. Ab dem 2. August 2026 gilt EU-weit eine gesetzliche Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Inhalte, verankert im EU AI Act, Artikel 50. Verstöße können mit bis zu 15 Millionen Euro geahndet werden. Laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag des TÜV-Verbands fordern 90 Prozent der Deutschen eine solche Kennzeichnung bereits heute.
    HUMAVE kehrt diese Logik um. Statt zu markieren, was KI ist, macht es sichtbar, was menschlich ist. Wer das Label trägt, muss sich um Compliance-Fragen nicht sorgen – und signalisiert gleichzeitig, wofür er steht.

    Das Siegel richtet sich an Kreative, Agenturen, Selbstständige, Handwerker und Unternehmen, die menschlich geprägte Arbeit als das positionieren wollen, was sie ist: ein Qualitätsmerkmal in einem Markt, der zunehmend auf Automatisierung setzt.

    Wer seinen Wert nicht selbst markiert, lässt andere darüber entscheiden. Das endet selten gut.
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    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    HUMAVE
    Herr Kai & Davis
    Erkrather Straße 80
    40233 Düsseldorf
    Deutschland

    fon ..: +49 15207439256
    web ..: http://www.humave.de
    email : info@humave.com

    HUMAVE wurde 2026 gegründet, weil echte Arbeit aufgehört hat, sichtbar zu sein. Das Label kennzeichnet menschlich erstellte Leistungen, von Design über Handwerk bis Kommunikation, und macht den Unterschied zu KI-generierten Inhalten auf einen Blick erkennbar.

    Pressekontakt:

    HUMAVE
    Herr Kai & Davis
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