Millennial Potash mit phänomenalen Ressourcenplus! Vom Explorer zum Entwickler in Siebenmeilenstiefel!

Eine wachsende Weltbevölkerung erfordert höhere Ernteerträge. Das rückt Kaliumchlorid als hocheffizientes Düngemittel in den Fokus und macht angehende…

Pottasche-Produzenten wie Millennial Potash besonders attraktiv.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Millenni-al Potash Corp. · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Millennial Potash · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 23.01.2026, 5:39 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

angesichts einer Weltbevölkerung, die bis zum Jahr 2050 rund 10 Milliarden Menschen betragen wird, und gleichzeitig schrumpfender Ackerflächen, weisen Studien1 darauf hin, dass sich die Ernteerträge verdoppeln müssen, um den ra-sant steigenden Ernährungsbedarf zu decken.

Genau hier kommt Kaliumchlorid ins Spiel. Das auch als Pottasche bekannte Mineral ist ein hocheffizientes Düngemittel und ein Eckpfeiler des globalen Er-nährungssystems. Es trägt zur Produktionssteigerung und Krankheitsresis-tenz von Kulturpflanzen wie Mais, Weizen und Reis bei und hilf Pflanzen dabei Wasser zurückzuhalten. Gerade in Zeiten…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Millennial Potash, Pressemeldungen und Unternehmenspräsentation,

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0066428

2 https://forbes.com.br/forbesagro/2024/09/brasil-sera-um-dos-3-principais-mercados-para-potassio-da-bhp-diz-presidente-da-empresa/

3 https://www.expertmarketresearch.com/reports/potash-and-phosphate-trade-india

4 https://bpd-space.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/scp/260113-scp-mlp-initiation.pdf

Intro-Bild: stock.adobe.com

Kennzahlen in Bezug u.a. auf Gesamtwert, Wachstum, Rentabilität und Kursdynamik mit dem Referenzsektor verglichen. Keine Aktualisierungspflicht

Wesentliche Risiken: Verzug oder Probleme beim Minenbau, Finanzierungskosten, Explorations- und Preisrisiken, Unwetter, Naturkatastrophen, Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Standort/ESG, Wesentliche Chancen: konservative Annahmen, Marktrückenwind, Managementerfahrung

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen/MD&A, NI 43-101-Reports; keine Kurs-modelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant. Interessen/Vergütung des Erstellers: JS Research erhält eine Vergütung für diese Veröf-fentlichung; Positionen: keine Long/Short-Position >=0,5 %; Market-Making/IB-Beziehungen: keine.

Dieser Werbeartikel wurde am 21. Januar 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt ins-besondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalver-lust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research GmbH vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research GmbH für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzun-gen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deut-schen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarkt-teilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research GmbH dienen aus-schließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche in diesem Fall ein Entgelt für diesen Artikel bezahlen. Dieser Arti-kel dient dazu, um die Marktattraktivität des Unternehmens zu erhöhen. Es besteht keine Aktualisierungspflicht.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research GmbH -Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche In-formationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Trans-aktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzpro-dukten ist – mit teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research GmbH-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Des-halb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifi-zierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Ver-trauens) beraten. Alle durch JS Research GmbH veröffentlichten Informationen und Da-ten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und ver-trauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informatio-nen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research GmbH enthaltenen Wertun-gen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwor-tung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthal-tenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündi-gung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernom-men, dass die in den von JS Research GmbH-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklä-ren hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmen, Millennial Potash, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung be-stehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftrag-geber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktienbestände in Millennial Po-tash, behalten sich vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Aktien vom Unter-nehmen zu kaufen und wieder zu verkaufen. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit Millennial Potash, erhalten in die-sem Fall aber für die Berichterstattung ein Entgelt über die SRC. III. Autoren und die Her-ausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktien von Millennial Potash im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung der JS Research GmbH ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu ver-stehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens keine Aktien von Millennial Potash halten, aber jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien des Unternehmens, oder auch z.B. Long- oder Shortpo-sitionen eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktien-kurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen bezahlt. JS Re-search GmbH oder dessen Mitarbeiter können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von dem besprochenen Unter-nehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden, was aber in diesem Fall nicht der gegeben ist.

Auch wenn wir jeden Artikel nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haf-tung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausfüh-rungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, ka-tegorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Roh-stoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte „Small Caps“) und spe-ziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann ent-sprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zu-sätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwet-ter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Um-weltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumetho-den), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Re-cherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Ak-tien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt nur die persönliche Meinung vom Geschäftsführer der JS Research GmbH, Jörg Schulte, wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für vertrauenswürdig erachtet ha-ben. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache der jeweiligen Pressemeldungen des Unternehmens (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Überset-zung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufs-empfehlung dar!

Die JS Research GmbH und Jörg Schulte übernehmen keine Garantie dafür, dass eine angedeutete Rendite oder genannte Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Eine Aktualisierungspflicht durch den Au-tor, den Herausgeber oder der JS Research GmbH besteht nicht. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Bera-tung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Bera-tungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfeh-lung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwick-lungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend ge-handelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Ent-wicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher aus-schließlich für Kapitamarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Aus-ländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Wei-se Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Ser-vices Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an an-dere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territo-rien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzep-tieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Lesen Sie unbedingt hier weiter: https://www.js-research.de/disclaimer-agb/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ernährungsumstellung zum Jahresbeginn: Mikronährstoffe als wichtiger Baustein Schließungswelle bei H?-Tankstellen: 41 Standorte weg – Initiative fordert Übergangslösungen & Reaktivierungen