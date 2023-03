Mit dem neuartigen Messerschärfer von XADR wird die Welt ein wenig schärfer

Jeder, der scharfe Messer liebt, kann bestätigen: Ist das Messer stumpf geworden, kann einem das die Stimmung und das Arbeiten gründlich vermiesen. Das weiß auch Klaus Gutheil (58). Der Messer-Fan aus

„Stumpfe Messer machen einfach keinen Spaß!“

Jeder, der scharfe Messer liebt, kann bestätigen: Ist das Messer stumpf geworden, kann einem das die Stimmung und das Arbeiten gründlich vermiesen. Das weiß auch Klaus Gutheil (58). Der Messer-Fan aus Coburg hat seine Leidenschaft zum Produkt gemacht und einen neuartigen Messerschärfer auf den Markt gebracht. Neben ganz besonderen, praktischen Eigenschaften hat der XADR auch eine ästhetische Optik zu bieten.

„Mit Opa Fink hat damals alles angefangen“

Im Alter von sechs Jahren hat Klaus von seinem Opa Fink ein kleines, silbernes Taschenmesser geschenkt bekommen. Dieses Messer hütete er wie einen Schatz und schnell entfachte es seine Leidenschaft zu Messern, die bis heute anhält. Nach vielen Jahren an Schleif- & Schärferfahrung mit verschiedenen Tools hat Klaus eine besondere Sache gefehlt: Ein mobiler Schärfer, mit dem er jederzeit und überall seine Messer nachschärfen kann.

Problem erkannt, Problem gelöst: „Mit 58 Jahren hatte ich den Mut, mein ganzes Wissen und meine Leidenschaft in ein Produkt zu investieren. Daraus ist dann der XADR entstanden.“ Klaus‘ Mission: Ein Werkzeug schaffen, das es Menschen ermöglicht, ihre Messer immer und überall scharf zu halten und ihnen so mehr Freude bei der Benutzung ihrer hochwertigen Messer zu bringen.

Mobilität ist die Trumpfkarte des XADR Messerschärfers

Nach ca. 1,5 Jahren Konzeption, intensiven Testphasen und der Suche nach zuverlässigen Produktionspartnern, ist der XADR nun für jeden erhältlich. Er vereint Mobilität, Qualität & Funktionalität – und schmeichelt auch dem ästhetischen Auge. Die speziell entwickelte Hightech-Industriekeramik sorgt für unfassbar scharfe Messer. Zudem ist sie schonend zur Klinge.

Nach dem Schärfen verstaut man die Keramik in der Griffhülse. So kann der XADR ganz einfach in der Hosentasche aufbewahrt und mitgenommen werden.

XADR-Philosophie „Keep Your Knife Sharp“ – erhalte die Freude am Schneiden

Wer seine Messer jeden Tag nutzt, ist stolz auf sie und hat eine besondere Verbindung zu ihnen. Die sorgfältige Pflege und regelmäßige Schärfung hat einen hohen Stellenwert. Zahlreiche Kunden bestätigen: Wer den XADR einmal benutzt hat, gibt ihn nicht mehr her. Denn seine Messer jederzeit ganz einfach auf ein beeindruckendes Schärfe-Level bringen zu können, ist ein kleiner Luxus, der das Leben angenehmer macht.

Klaus liebt seine wahr gewordene Vision: „Wenn ich den XADR das erste Mal hervorhole, sind die Leute sofort neugierig und fragen, was ich da habe. Egal, ob Messer-Begeisterte oder Schärf Unerfahrene. Das macht den XADR für mich persönlich so besonders!“

Kontakt:

XADR – Ladengeschäft

Kirchhof 2

96450 Coburg

Deutschland

Telefon: 09565 6176225

Mail: info@xadr.de

Sellando GmbH

Geschäftsbereich XADR

Waldstr. 5

96253 Untersiemau

Deutschland

Telefon: 09565 617620

Mail: info@xadr.de

