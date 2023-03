Karl Gamper: Der Quantensprung zum geistigen Menschen

Neun fundamentale Methoden, um tiefe Entspannung zu erleben, ohne täglich meditieren zu müssen: Karl Gampers 3-teiliger LIVE-Workshop katapultiert die Teilnehmer sanft auf eine höhere Ebene.

Altes Geheimwissen trifft auf moderne Quantenphysik: Erstmalig gibt der österreichische Autor, Dozent und Bewusstseinscoach Karl Gamper die Ergebnisse seiner jahrelangen Forschungen in einem exklusiven 3-teiligen Online-Workshop auf heilung.com weiter.

Studiert hat Karl Gamper eigentlich Betriebswirtschaft, doch nach seinem Abschluss an der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck öffnete er sich bald auch ganzheitlichen Ansätzen und entwickelte holistische Marketingkonzepte. Neben seiner Arbeit als selbständiger Business-Trainer und Bewusstseinscoach schrieb er mehrere Bestseller, darunter „Erfolg ist menschlich: Das Prinzip gegenseitiger Förderung“ und „Die Inneren Helfer – Mit den Kräften des Kosmos zu einem erfüllten Leben“ sowie weitere Bücher zusammen mit seiner Frau und Seelengefährtin Jwala Gamper, mit der er auch das Akademie- und Forschungszentrum NeuLand gründete.

Der innere Aufstieg

Seit 2013 befasst sich Karl Gamper intensiv mit dem Aufstieg des in der Materie verankerten Menschen zum geistigen Wesen und erprobte an sich selber altes und neues Wissen, um nichts Geringeres selbst zu erfahren und nun auch an andere weitergeben zu können, als den nächsten Schritt in der menschlichen Evolution – der innere Aufstieg zum Geist-Menschen, der erblüht und der sich über das Herz mit dem intuitiven Wissen verbindet, das somit zu existenzieller Gewissheit wird: Wir alle sind verkörperter Geist.

Geist steht über Materie

Dass Materie im Prinzip gar nicht wirklich existiert und letztendlich aus einer einzigen Kraft ent- und besteht, die man auch „Gott“ nennen kann, formulierte Max Planck, der als Begründer der Quantenphysik gilt, Anfang letzten Jahrhunderts und bestätigte damit das Wissen vieler alter Kulturen und Mysterienschulen. Dies nun zu erkennen, zu verinnerlichen und auch in unser tägliches Bewusstsein zu integrieren, darum geht es Karl Gamper, der dafür den 3-teiligen Online-Kurs „Der Quantensprung zum geistigen Menschen“ geschaffen hat, um sein gesammeltes Wissen allen Interessierten zur Verfügung zu stellen.

In insgesamt neun Modulen, bei denen es neben Methoden zur Tiefenentspannung, Zugang zu neuen Bereichen durch Öffnung höherer Schaltkreise des Gehirns und Aktivierung von Memes zur Erweiterung des geistigen Erlebens auch um den Aufbau von Punktmutationen und um Luzides Träumen geht, führt er die Teilnehmer sanft und sicher durch alle Stufen der Entwicklung, um ihr volles Potenzial entfalten zu können – den Weg zum Erblühen des wahren Ichs, des Göttlichen in uns.

Regnose – Eine Brücke in die Zukunft

Einer der interessantesten Aspekte der Webinare dürfte dabei auch die Regnose sein, basierend auf den Erkenntnissen des Zukunftsforschers Matthias Horx. Anstatt einen angstvollen Blick in eine unsichere Zukunft zu werfen, versetzt man sich bei diesem Gedankenexperiment in die Zukunft, wie sie gewünscht wird, und blickt dann zurück auf die Wege, auf denen sie erreicht wurde. So entsteht ein dynamisches Zukunftsbewusstsein: Wir erkennen, dass unsere innere Dimension die Zukunft in uns selbst erzeugt – und schaffen so den Quantensprung zu einer neuen, selbst gestalteten und bewusst erlebten Existenz.

Tools für ein gelingendes Morgen

Wir erleben den Zeitenwandel vom Element Erde zum Element Luft. Es gilt nun, die Kraft des Geistes zu nutzen, um unser Morgen aktiv mitzugestalten. Der Online-Kurs gibt uns dazu die wichtigsten Werkzeuge an die Hand: Neun Einzelmodule gliedern sich in drei Webinare, die durch PDF-Handouts und Erklärvideos ergänzt werden und nach Buchung jederzeit abrufbar sind. Reichhaltiges Bonus-Material, darunter zwei Downloads, ein Gutschein für maona.tv und eine Verlosung von 10 Speed-Talks, rundet das Angebot ab.

Start ist der 26. März 2023, die Kurs-Anmeldung ist ab sofort auf heilung.com eröffnet. Gegen einen Aufpreis (PLUS Webinar) können sich die Teilnehmer persönlich und live von Karl Gamper begleiten lassen und so durch interaktives Lernen und Mensch-zu-Mensch-Austausch profitieren.

Kostenfreies Live-Webinar am 20. März 2023

Wer neugierig auf die Reise zum inneren Aufstieg geworden ist, kann sich für das kostenfreie Live-Webinar „Der erblühte Mensch“ eintragen, das am 20. März 2023 um 19:30 Uhr stattfindet. Zusammen mit Leander von Kraft, Moderator und Geschäftsführer von heilung.com, und seiner Frau Jwala lädt Karl Gamper alle ein, sich auf dieses Abenteuer einzulassen, um die positiven geistigen und lebensbejahenden Kräfte, die in uns schlummern, endgültig freizusetzen.

Der Weg in die neue Zeit ist offen und bereit für alle, die ihn gegen wollen – frei nach Jwala und Karl Gampers Motto: Zusammen sind wir genial!

