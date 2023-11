Mit zunehmender Globalisierung wird VOYAH offiziell in den Niederlanden veröffentlicht

Dongfeng Motor Import & Export Co., Ltd. mit VOYAH Automobile brachte den VOYAH FREE und den VOYAH DREAM auf die Messe am 24. November, womit VOYAH offiziell auf den niederländischen Markt kam.

Auf der weltweit ersten Messe für Haushaltsenergie und Elektrofahrzeuge hatten Produkte wie VOYAH FREE und VOYAH DREAM einen beeindruckenden Auftritt, der viele Medien, Experten aus der Automobilbranche und potenzielle Kunden zum Anhalten und Beobachten veranlasste. Kjeld Riegen, VOYAH-Chef der Gomes Noord Group in den Niederlanden, sagte, dass der Markteintritt von VOYAH in den Niederlanden den dortigen Nutzern neue, hochwertige Reisemöglichkeiten bieten wird. VOYAH FREE und VOYAH DREAM sind der Höhepunkt unseres Strebens nach Exzellenz, die dem niederländischen Automobilmarkt neuen Schwung verleihen werden. Wir werden uns auch weiterhin dafür einsetzen, den Nutzern die neuesten High-End-Fahrzeuge mit neuer Energie, einen ausgezeichneten Kundenservice und ein unvergleichliches Autokauferlebnis zu bieten.

Der VOYAH DREAM, das erste Flaggschiff unter den elektrischen Luxus-Vans von VOYAH, verfügt über ein Aluminium-Chassis mit Doppelquerlenkern vorne und Fünf-Lenker-Hinterachse und ist serienmäßig mit Allradantrieb und Luftfederung mit Zauberteppich-Funktion +CDC ausgestattet. Die maximale Leistung liegt bei 420 kW, das maximale Drehmoment bei 840 Nm und die Reichweite des CLTC bei 1231 km. „Das Erscheinungsbild ist klassisch und edel, das Innendesign ist exquisit und das Platzangebot ist sehr geräumig.“ Die Vorzüge des VOYAH DREAM, wie das große Platzangebot und der Komfort, werden von den Nutzern vor Ort sehr gelobt. Neben dem VOYAH DREAM hat VOYAH auch seinen intelligenten Elektro-SUV VOYAH FREE vorgestellt. Als erstes Überseefahrzeug von VOYAH in Europa hat der FREE eine Karosserie von fast 5 Metern und einen Radstand von fast 3 Metern. Gleichzeitig wurde es an die europäischen Vorschriften und Lokalisierungsanforderungen angepasst, wodurch die Produktstärke noch besser ist.

Freiheit zum Entdecken, Verwirklichen Sie Ihren Traum mit Leidenschaft. VOYAH ist bestrebt, ein „Voyager der Elektromobilität“ zu werden und dem Markenkonzept „leicht, leise und elegant“ treu zu bleiben. In der Zukunft wird VOYAH seine Landkarte in Übersee weiter ausbauen und weitere neue Modelle in die VOYAH-Familie aufnehmen, um das globale Layout und die Produktmatrix der VOYAH Automobile zu verbessern.

