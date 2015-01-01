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„Mitten in der Nacht“ fängt Andrea Sandvoss zu singen an
Ein musikalisches Abenteuer in der Nacht
Mit ihrer neuen Single „Mitten in der Nacht“ erzählt Andrea Sandvoss von einem magischen Moment, der völlig unerwartet entsteht – einer Begegnung, die aus einem gewöhnlichen Abend plötzlich etwas Besonderes macht.
Der Song beschreibt diese besondere Atmosphäre, wenn man mit Freunden unterwegs ist, die Nacht noch jung ist und plötzlich ein Blick alles verändert. Für einen Augenblick scheint die Zeit stillzustehen, zwei Menschen verstehen sich ohne viele Worte – und ein Gefühl entsteht, das sich kaum erklären lässt.
„Mitten in der Nacht“ greift genau diese Stimmung auf: das Funkeln der Nacht, das Kribbeln eines ersten Blicks und die leise Hoffnung, dass manchmal genau dann etwas Schönes passiert, wenn man es am wenigsten erwartet.
Der Text stammt – wie bereits bei mehreren ihrer Songs – erneut aus der Feder von Andrea Sandvoss. Mit viel Gefühl und einem Gespür für starke Bilder gelingt es ihr immer wieder, Geschichten aus dem Leben in eingängige Lyrics zu verwandeln. Gemeinsam mit dem erfolgreichen Produzenten und Komponisten Rod Berry entstand daraus ein moderner, tanzbarer Popschlager mit Ohrwurmcharakter.
Getragen von einer klaren, ausdrucksstarken und gefühlvollen Stimme, verleiht Andrea Sandvoss dem Song eine besondere Authentizität. „Mitten in der Nacht“ verbindet Emotion mit einer mitreißenden Leichtigkeit und lädt zugleich zum Zuhören, Träumen – und natürlich auch zum Tanzen ein.
Mit dieser Veröffentlichung zeigt Andrea Sandvoss einmal mehr ihre Fähigkeit, persönliche Emotionen in Musik zu verwandeln und daraus Songs zu machen, die direkt ins Herz gehen.
Text: Andrea Sandvoss
Musik & Produktion: Rod Berry
Label: FiestaRecords/Schlagerbase, LC 02000
VÖ-Datum: 10. April 2026
Quelle: Büro Andrea Sandvoss
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