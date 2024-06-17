M&L AG erhält Auszeichnung „Exzellente Beratung“ des Deutschen Innovationsinstituts.

Das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (diind) hat die M&L AG mit der Auszeichnung „Exzellente Beratung“ geehrt.

Frankfurt am Main, 19. Mai 2026 – Das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (diind) hat die M&L AG mit der Auszeichnung „Exzellente Beratung“ geehrt. Damit würdigt das Institut das besondere Beratungsprofil des Unternehmens, das seit vielen Jahren datengetriebene Lösungen für eine zukunftsfähige Unternehmenssteuerung entwickelt – branchenübergreifend, unabhängig und konsequent kundenorientiert.

Mit dem Siegel „Exzellente Beratung“ zeichnet das diind Beratungsunternehmen aus, die durch nachgewiesene Fachkompetenz, messbare Erfolge und außergewöhnliche Kundenorientierung überzeugen. Die M&L AG konnte im mehrstufigen Prüfverfahren in allen Bewertungskategorien – vom digitalen Außenauftritt über die Darstellung des Beratungsansatzes bis hin zur Außenwahrnehmung in Fachöffentlichkeit und sozialen Netzwerken – mit Bravour überzeugen.

Die M&L AG unterstützt Unternehmen dabei, aus Daten tragfähige Entscheidungen abzuleiten und ihre Vertriebs- und Unternehmenssteuerung nachhaltig zu optimieren. Das Spektrum reicht von innovativen KI-gestützten Lösungen über CRM- und Marktmonitoring-Konzepte bis hin zu individuellen Strategie- und Innovationsprojekten. Im Fokus stehen stets nachvollziehbare Mehrwerte, Praxisnähe und eine klare Ausrichtung auf messbare Ergebnisse.

_“Die Auszeichnung ,Exzellente Beratung‘ ist für uns eine wichtige Bestätigung unseres Anspruchs, Verantwortung mit Erfolg zu verbinden“,_ erklärt Matthias Mauer, Gründer und Vorstand der M&L AG. _“Wir sehen Beratung nicht als einmaliges Projekt, sondern als partnerschaftlichen Prozess: gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden entwickeln wir Lösungen, die sich im Tagesgeschäft bewähren und echte Wirkung entfalten. Dass unser Ansatz nun durch das Deutsche Innovationsinstitut ausgezeichnet wurde, freut uns sehr und ist zugleich Ansporn, diesen Weg konsequent weiterzugehen.“_

Mit der Ehrung als „Exzellente Beratung“ unterstreicht die M&L AG ihre Rolle als verlässlicher Partner für Unternehmen, die ihre digitale Transformation, ihr Datenmanagement und ihre Marktbearbeitung zukunftssicher aufstellen wollen. Das Siegel stärkt die Sichtbarkeit des Unternehmens als kompetenter Begleiter, der analytische Tiefe, technologische Expertise und strategische Beratung zu einem ganzheitlichen Angebot verbindet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

M&L AG

Herr Joachim Matthes

Schwarzwaldstraße 122

60528 Frankfurt

Deutschland

fon ..: 06996363236

web ..: https://www.mlconsult.com

email : jmatthes@mlconsult.com

Über die M&L AG:

Das Unternehmen wurde bereits 4 Mal als „BERATER DES JAHRES“ und insgesamt 15. Mal in Folge zum „TOP CONSULTANT“ sowie mit dem „German CEO Excellence Award“ ausgezeichnet und zählt seit Jahren zu den 100 innovativsten Unternehmen des Mittelstandes. Neben den Auszeichnungen zum „TOP 100 – Innovator 2026“ wurde die M&L AG auch mit dem Vertrauenssiegel „Trusted Consultant 2024/2025“ und den Siegeln „LEADING INNOVATOR 2026“ (FOCUS), „INNOVATIVSTE UNTERNEHMEN DEUTSCHLANDS 2024 & 2025“ (Capital) und „KI INNOVATOR 2025“ (Deutsches Innovationsinstitut) ausgezeichnet.

Die M&L AG ist ein innovativer Lösungsanbieter, der auf die Analyse von Unternehmensdaten und Märkten für den Unternehmenserfolg ihrer Kunden spezialisiert ist: branchenübergreifend, unabhängig und kundenorientiert. Dabei besteht der Kern ihrer Dienstleistung darin, die Vertriebs- und Unternehmenssteuerung zu optimieren und so deutliche Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Die auf den Kunden abgestimmten Business Intelligence Systeme bieten Transparenz und geben damit den Entscheidern Sicherheit bei ihren erfolgskritischen Prozessen in einer durch Komplexität und hohe Dynamik gekennzeichneten Business-Welt. Durch ihre Kernkompetenz in Big Data Analytics, Smart Data Analytics sowie XAI© unterstützt die M&L AG ihre Kunden in ihren Entscheidungsprozessen und identifiziert signifikante Potentiale in den Segmenten Vertriebs-, Prozess- und Einkaufsoptimierung. In Zusammenarbeit mit seinen Partnern erfasst die M&L AG Daten von industriellen Produktionsabläufen und bereitet sie so auf, dass Auslastung, Abläufe oder Produktionsfehler in Echtzeit verfolgt, analysiert und gesteuert werden können. So haben Kunden immer einen aktuellen Blick auf ihre Produktions- und Leistungsfähigkeit.

Weitere Informationen zur M&L AG unter www.mlconsult.com

Pressekontakt:

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Herr Joachim Matthes

Schwarzwaldstraße 122

Frankfurt 60528

fon ..: 069 96363236

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