Modern Plant Based Foods Inc.: Kapazität der neuen Produktionsanlage von kitskitchen in Vorbereitung auf signifikantes Umsatzwachstum um 2000 % gesteigert

VANCOUVER, BC, 3. Mai 2022 – Modern Plant Based Foods Inc., (CSE: MEAT) (Modern Plant Based Foods) oder (das Unternehmen), ein Anbieter von preisgekrönten Lebensmitteln auf pflanzlicher Basis, freut sich mitzuteilen, dass sich kitskitchen Health Foods Inc. (kitskitchen), ein Portfoliounternehmen von Modern Plant-Based Foods, eine neue Produktionsanlage gesichert hat. Die neue Anlage von kitskitchen hat eine erhöhte Produktionskapazität von 20.000 kg pro Tag verglichen mit der vorherigen Kapazität von 1.000 kg pro Tag. Mit dieser bedeutenden Steigerung wird dem großen Interesse und der Verbrauchernachfrage Rechnung getragen, die im vergangenen Jahr zu verzeichnen war.

Die neue Anlage ist mit größeren und hochwertigeren Maschinen ausgestattet, die eine effiziente und zeitnahe Steigerung des Produktionsvolumens ermöglichen, was wiederum zu einer Senkung der Kosten und einer Steigerung der Gewinnmarge führt. Angesichts der Nachfrage von Vertriebshändlern, die die Belieferung von Einzelhandelsketten übernehmen, wird kitskitchen in der Lage sein, seine Expansion in Kanada fortzusetzen und zugleich einen positiven Beitrag zur Bilanz zu leisten.

Dieser Meilenstein festigt unseren Übergang von einem Anbieter eines Nischenprodukts zu einem nationalen Lebensmittelunternehmen. In den letzten Monaten konnten wir uns bedeutende Partnerschaften und eine Präsenz bei einigen der führenden Lebensmittel- und Vertriebshändler in der Lebensmittelbranche sichern. In der nächsten Zeit erwarten wir einen bedeutendes Umsatzwachstum und eine Steigerung unserer Gewinnmarge, während wir unsere Produktion weiter ausbauen, meint Joni Berg, Mitbegründerin und CEO von kitskitchen.

Die neue Anlage hat alle für die Produktlinie erforderlichen Zertifizierungen erhalten, darunter The Global Food Safety Standard (BRCGS), Bio und APICS (Association for Supply Chain Management). BRCGS setzt seit über 20 Jahren Maßstäbe. Der Standard wird von über 20.000 Betriebsstätten in 130 Ländern angenommen und wird von 70 % der zehn größten Einzelhändler weltweit, 60 % der zehn führenden Schnellrestaurants und 50 % der 25 größten Hersteller akzeptiert. Dies war der erste Standard, der von GFSO bewertet wurde und der Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit einführte, Lebensmittelbetrug definierte und den Auditaufwand durch zusätzliche Module reduzierte. kitskitchen hat bereits mit großen nationalen Einzelhändler gearbeitet, die Zertifizierungen und Sicherheitsstandards als Voraussetzung für eine Zusammenarbeit betrachten.

Als wir kitskitchen erworben haben, waren wir uns bewusst, dass dies eine Marke und ein Produkt ist, das für den nationalen Vertrieb bestimmt ist. Die Produkte beeindrucken die Verbraucher und Einzelhändler nach wie vor gleichermaßen und die Verkaufszahlen entwickeln sich weiterhin positiv. Und wir haben es uns nun zur Aufgabe gemacht, unsere Kapazitäten zu erhöhen. Wir erwarten für die nächste Zeit ein beachtliches Wachstum der Marke kitskitchen und der Produktlinie, meint Avtar Dhaliwal, CEO von Modern Plant Based Foods.

In der Anlage sind Mitarbeiter der Canadian Food Inspection Agency (CFIA) zugegen, um die Einhaltung höchster Qualitätsstandards zu gewährleisten. Die große Anlage und die oben erwähnten Zertifizierungen haben es kitskitchen ermöglicht, mit größeren Lebensmittelketten wie Loblaws Inc. zusammenzuarbeiten, einer Tochter von Loblaw Companies Limited, einer kanadischen Supermarktkette mit Filialen in ganz Kanada. Loblaws ist Kanada größter Lebensmittelhändler.

Über Modern Plant-Based Foods

Modern Plant Based Foods ist ein kanadisches Lebensmittelunternehmen mit Firmensitz in Vancouver (British Columbia), das ein umfangreiches Sortiment von Produkten auf pflanzlicher Basis anbietet, einschließlich Alternativen zu Fleisch- und Milchprodukten, Suppen und vegane Snacks. Unsere Produkte sind in ausgewählten Restaurants und Einzelhändlern in ganz Kanada erhältlich, unter anderem auch in unseren eigenen Modern Wellness Bars in Vancouver. Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz für eine pflanzliche Lebensweise und wissen, wie wichtig es ist, Verbrauchern nahrhafte und nachhaltige Alternativen zu bieten, ohne dabei auf Geschmack zu verzichten. Unser Ziel ist es, dass Menschen Lebensmittel mit gutem Gewissen essen können. Deshalb wählen wir bewusst Zutaten aus, die kein Soja, kein Gluten und keine Nüsse enthalten und nicht gentechnisch verändert wurden.

Unser Leitprinzip besteht darin, die Herstellung und den Konsum von Lebensmitteln zum Wohle der Menschen, der Tiere und der Umwelt zu verändern und dafür pflanzliche Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs zu verwenden.

