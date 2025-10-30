Moleküle der Zukunft – Wie Roth Energie mit HVO100 den Verkehr klimafreundlich macht

Ausstrahlung: 30. Oktober 2025, 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV

Die Energiewende steht vor einer entscheidenden Etappe: dem Wandel von fossilen zu klimafreundlichen Molekülen. Während sich viele Diskussionen um die Stromwende drehen, zeigt die neue Welt der Wunder-Dokumentation, dass nachhaltige, flüssige Energieträger wie HVO100 bereits heute eine zentrale Rolle spielen können.

Im Mittelpunkt steht das Familienunternehmen ROTH Energie, das in Hessen und weiteren fünf Bundesländern seit über 75 Jahren Energie liefert – und nun als einer der Vorreiter im Bereich synthetischer und biogener Kraftstoffe gilt. Mit dem paraffinischen Dieselersatz HVO100, der aus gebrauchten Pflanzenölen und Abfallstoffen hergestellt wird, lässt sich der CO?-Ausstoß um bis zu 96 Prozent senken – ganz ohne technische Umrüstung von Motoren oder Infrastruktur.

Roth Energie hat früh auf die neue Technologie gesetzt und bereits 18 Tankstellenstandorte und vier Tanklagerstandorte auf HVO100 umgerüstet. Damit zeigt das Unternehmen, dass die Verkehrswende nicht in ferner Zukunft liegt, sondern schon heute beginnen kann.

Die Dokumentation beleuchtet den technologischen Hintergrund, die Herausforderungen der Umsetzung und den Blick über die Grenzen – zu Ländern wie Schweden oder Finnland, wo HVO100 längst Standard ist.

„Moleküle der Zukunft – Wie Roth Energie mit HVO100 den Verkehr klimafreundlich macht“ – Ausstrahlung am 30. Oktober 2025 um 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV.

Weitere Informationen zum Unternehmen: https://www.roth-energie.de/

