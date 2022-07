Monique Bartnik spielt die Isadir im neuen Ittenbach Film

Neuer Fantasy-Horrorfilm mit sanften Untertönen – Olaf Ittenbachs „Levizia“ sorgt für gefühlvollen Schauder. Monique Bartnik, eine aufstrebende, deutsche Schauspielerin spielt eine der Hauptrollen.

Köln, 13.07.2022 – Monique Bartnik spielt 2022 im neuen Fantasy Horrorfilm „Levizia“.

Der für das Genre Horror- und Fantasyfilm bekannte, bayrischer Regisseur Olaf Ittenbach vollendet das aufwendigste Werk, das er bisher geschaffen hat. Es bietet nicht nur ein Bombardement aufregender Special-Effekte, sondern wartet auch mit einer vielversprechenden Besetzung sowie einer epischen Geschichte auf.

Thematisch in der jüngeren Historie Deutschlands und Europas angesiedelt, bringt der Fantasy- und Horrorfilm Levizia das Blut in Wallung. Fiktives Gemetzel findet vor dem Hintergrund tatsächlich stattgefundener Auseinandersetzungen statt. Ittenbach versteht es meisterlich zwischen Mythos, Fantasy und Historie zu springen.

Wirklichkeit und Fantasie sind untrennbar verbunden

In einer Schlacht des Ersten Weltkriegs wird der junge Soldat Johannes Kramer (Martin Walde) schwer verwundet. Wochen später erwacht er im Wald, umsorgt von einer attraktiven Frau. Sie scheint ein Dasein als Eremitin zu führen und pflegt den Verletzten liebevoll gesund. Sofort verliebt sich Johannes in die hübsche Waldfee mit dem verheißungsvollen Namen Levizia (gespielt von Verena Konietschke). Doch bald stellt er fest, dass seine Angebetete bei Weitem nicht nur mit Wasser kocht. Sind hier übersinnliche und übernatürliche Kräfte im Spiel?

Johannes fehlt jede Erinnerung an sein früheres Leben und er findet sein neues Dasein verführerisch schön. Doch die Idylle erweist sich als trügerisch. Die Armee, in der Johannes bis vor Kurzem noch kämpfte, sucht seine Leiche vergebens, so dass er fortan als vermisst – und noch schlimmer – als Fahnenflüchtling gilt. Schon kurze Zeit später ist er von Häschern umzingelt. Ein Lynchmobb aus Kopfgeldjägern möchte Johannes zur Strecke bringen.

Auf diese Weise von seiner Vergangenheit heimgesucht, versucht Johannes mit Levizia zu fliehen. Mit übermenschlicher Stärke setzen sie sich gegen ein Heer von Angreifern zur Wehr. Doch schließlich gerät Johannes in Gefangenschaft und soll zum Tode verurteilt werden.

Olaf Ittenbach – Regisseur mit Blick für Talente

Der 1969 in Fürstenfeldbruck geborene Filmemacher Olaf Ittenbach ist nicht nur Regisseur, Produzent und Drehbuchautor seines neuen Filmes, sondern hat auch selbst nach den passenden Schauspielern gesucht und dabei nicht selten auf neue, unverbrauchte Gesichter gesetzt. So spielt Mark Wamsler, im Hauptberuf Lehrer, den Anführer der Kopfgeldjäger in den Kampfszenen, die in einem Wald bei Dachau aufgenommen sind. Letztendlich gelingt es Levizia, gemeinsam mit ihren hübschen Verbündeten Lacia und Isadir, Johannes zu retten.

In der Rolle der Isadir ist deutsche Schauspielerin Monique Bartnik zu sehen. Bereits als Teenager konnte Monique Bartnik Episodenhauptrollen in den RTL2-Serien „die Mädchengang“ und „der Psychofan“ übernehmen. Jetzt hat die in Prenzlau geborene und in Virginia Beach aufgewachsene deutsche Schauspielerin mit der Rolle der Isadir den Sprung ins internationale Filmgeschäft geschafft.

Für weitere Filmrollen in „Hattat der Kalligraph“ und „Haydi Bitteschön“ ist sie bereits gebucht und besetzt. Eine stolze Bilanz für die junge deutsche Schauspielerin, die in der Nähe von Köln zu Hause ist und zurzeit noch Ihr Schauspielstudium an der Deutschen Pop Akademie absolviert.

Nicht nur die deutsche Schauspielerin Monique Bartnik, sondern auch weitere, im Film zu sehende Talente wie Bela Klentze können ihre Rolle als weiteren Schritt auf der Schauspielkarriere-Leiter betrachten. Wer sich näher über die bemerkenswerten Akteure des Mysterie- und Horror-Films Levizia wie Monique Bartnik informieren möchte, kann dies auf ihrem internationalen IMDB Account tun. Monique Bartnik ist unter https://www.imdb.com/name/nm8102696/ zu finden.

Monique Bartnik ist eine junge, deutsche Schauspielerin, die den schwierigen Sprung in das internationale Filmgeschäft geschafft hat, und derzeit in mehreren, internationalen Produktionen besetzt ist. Sie ist in Deutschland geboren und in den USA aufgewachsen. Das hat besonders für sie als internationale besetzte Schauspielerin den großen Vorteil, nicht nur ihre Muttersprache Deutsch, sondern auch fließend Englisch und Amerikanisch zu sprechen. Aktuell hat sie ihren Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen.

