Bernd-Peter Liegener entführt die Leser in „Moorkur“ erneut in die 80er Jahre, wo der Tod einer Patientin einer Reha-Klinik für Aufregung sorgt.

Kommissar König, der Chef der Polizeidirektorin Benson, hat eine Vorliebe für Wortspiele mit Fremdwörtern – und verwandelt sich wie durch ein magisches Zauberwort vom gelangweilten Bürokraten in ein mit Rätselfreude aufgeladenes Energiebündel, wenn ein neuer Fall auftaucht. Benson, die beim Frühstücken unterbrochen wurde, findet schnell heraus, dass es sich bei dem neusten Fall um eine Moorleiche handelt. Es ist ihr zweiter Fall mit Kommissar König, und wie auch der erste Fall, stellt sich dieser als eine ziemliche Herausforderung heraus. Dieses Mal muss sie sich ausgerechnet mit den Verhältnissen in der noblen Reha-Klinik auseinandersetzen. Wer hatte an dem Tod der Patientin ein Interesse? Und warum müssen Leute sich immer nachts umbringen lassen?

Wer Krimis mit Wortwitz mag, der wird „Moorkur“ von Bernd-Peter Liegener bestimmt genießen. Der Autor ist Arzt und Anglist, Philologe und Philanthrop. In seinen Augen ist er auch der glücklichste Ehemann der ihm bekannten Welt. Er wurde in Berlin geboren, wuchs dort auf und lebte meist auch dort. Sprache und Sprachen sind für ihn eine ewig sprudelnde Quelle staunender Entdeckungen. In seinen Gedichtchen und Geschichtchen versucht er, ein kleines Stück seiner Begeisterung weiterzugeben. Via tredition sind u.a. bereits die Titel „Jüngst“, „Jüngsteres“ und „Körper“ erschienen.

„Moorkur“ von Bernd-Peter Liegener ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-38749-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

