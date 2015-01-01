MS8607: Druck, Temperatur und Feuchte mit nur einem Sensormodul erfassen

Drei Messgrößen in einem kompakten Modul: Der bewährte MS8607 erfasst Druck, Temperatur und relative Feuchte digital und eignet sich für platz- und energiesensible Anwendungen.

Für kompakte Geräte und Systeme zur Umgebungsüberwachung sind häufig mehrere Messgrößen gleichzeitig erforderlich. Mit dem MS8607 bietet AMSYS eine bewährte Sensorlösung, die barometrischen Druck, Temperatur und relative Feuchte in einem einzigen, platzsparenden Modul erfasst. Damit eignet sich der Sensor besonders für Anwendungen, bei denen geringe Abmessungen, niedriger Energieverbrauch und die digitale Bereitstellung mehrerer Umgebungsparameter gefragt sind.

Der Sensor vereint zwei unterschiedliche MEMS-Messprinzipien: Eine piezoresistive Messzelle erfasst Druck und Temperatur, während ein kapazitiver Sensor die relative Feuchte misst. Die Messwerte werden digital aufbereitet und über eine I²C-Schnittstelle zur weiteren Verarbeitung durch einen Mikrocontroller bereitgestellt. Der Sensor ist werkseitig kalibriert und lässt sich dadurch effizient in bestehende Elektronik- und Gerätekonzepte integrieren.

Drei Messgrößen auf nur 5 × 3 mm

Mit einem QFN-Gehäuse von lediglich 5 × 3 × 1 mm³ benötigt der MS8607 nur wenig Platz auf der Leiterplatte. Der Druckmessbereich reicht von 10 bis 2.000 mbar, die relative Feuchte kann von 0 bis 100 %RH erfasst werden. Für Temperaturmessungen steht ein Bereich von -40 bis +85 °C zur Verfügung.

Im höchsten Auflösungsmodus erreicht der Sensor eine Druckauflösung von 0,016 mbar, eine Feuchteauflösung von 0,04 %RH sowie eine Temperaturauflösung von bis zu 0,002 °C. Bei 25 °C beträgt die absolute Genauigkeit im spezifizierten Bereich ±2 mbar für den Druck, ±3 %RH für die relative Feuchte und ±1 °C für die Temperatur. Die Versorgungsspannung von 1,5 bis 3,6 V unterstützt auch kompakte, batteriebetriebene Systeme. Im Standby liegt die typische Stromaufnahme bei nur 0,03 mA.

Typische Einsatzbereiche sind HVAC-Systeme, Wetterstationen, Haushaltsgeräte, Luftbefeuchter, Drucker sowie mobile und portable Elektronik. Besonders dort, wo mehrere Umgebungsparameter auf engem Raum erfasst werden sollen, kann das Kombinationsmodul den Bauteil- und Integrationsaufwand reduzieren.

AMSYS unterstützt Entwickler bei der Auswahl und technischen Bewertung geeigneter Sensorlösungen sowie bei Fragen zur Integration in die jeweilige Anwendung. Dabei können Anforderungen an Messbereich, Genauigkeit, Energieverbrauch, Bauform und Schnittstelle gemeinsam betrachtet werden.

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Produktseite: www.amsys.de

Herausragende Eigenschaften

o Kombinierte Messung von Druck, Temperatur und relativer Feuchte

o Druckmessbereich von 10 bis 2.000 mbar

o Feuchtemessbereich von 0 bis 100 %RH

o Temperaturmessbereich von -40 bis +85 °C

o Hohe Auflösung bis 0,016 mbar, 0,04 %RH und 0,002 °C

o Digitale I²C-Schnittstelle

o Kompaktes QFN-Gehäuse mit 5 × 3 × 1 mm³

o Niedrige Stromaufnahme mit typ. 0,03 mA im Standby und Versorgungsspannung von 1,5 bis 3,6 V

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AMSYS GmbH & Co. KG ist ein deutsches Unternehmen spezialisiert auf Sensorik, insbesondere Druckmesstechnik. Das Sortiment umfasst Drucksensoren von 1,25 mbar bis 800 bar, Feuchtigkeits-, Temperatur- und Neigungssensoren sowie kabellose Lösungen. Neben Standardprodukten bietet AMSYS kundenspezifische Anpassungen an. Mehr unter www.amsys.de.

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Nico Bergstreiser wird Co-Founder & CMO der KI-Plattform für Digitale Produktpässe Autobelehnung Wien, Linz, Graz, München und Berlin