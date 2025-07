München wird zum Hotspot für KI-Entwicklung: Aparavi und Windsurf laden zum KI-Workshop

Am 31. Juli veranstaltet die Aparavi Software Europe GmbH gemeinsam mit dem OpenAI-Tochterunternehmen Windsurf AI einen exklusiven Abend-Workshop in München.

Nach erfolgreichen Hackathons im KI-Hotspot San Francisco – unter anderem mit Google – kommt das Innovationsformat jetzt nach Europa: Die Aparavi Software Europe GmbH veranstaltet gemeinsam mit dem OpenAI-Tochterunternehmen Windsurf einen exklusiven Abend-Workshop in München. Ziel: KI-Anwendungen aus unstrukturierten Daten bauen – und das produktionsreif, hands-on und in nur wenigen Stunden.

„Turn Your Data into AI-Action – Instantly.“

Unter diesem Motto lädt Aparavi am 31. Juli 2025 von 19:00 bis 22:00 Uhr zu einem praxisorientierten Live-Workshop (englischsprachig) in die Unternehmenszentrale in der Infanteriestraße 11, 80797 München ein.

Windsurf, die erste agentenbasierte Entwicklungsumgebung für flow-state Coding, trifft auf das Model Context Protocol (MCP) von Aparavi – die perfekte Kombination, um Daten aus PDFs, Videos oder Excel-Dateien blitzschnell in voll funktionsfähige KI-Apps zu verwandeln.

Agenda des Abends

– 30 Minuten: Ankommen, Networking & Snacks

– 10 Minuten: Kurz-Intros von Windsurf & Aparavi

– 60 Minuten: Hands-on Workshop – Windsurf CLI mit MCP verbinden und per natürlicher Sprache Daten abfragen

– 60 Minuten: Code-Challenge – kleine Teams bauen und deployen eine App

– 30 Minuten: Zwei-Minuten-Demos, Publikums-Voting & Preise

Warum sich die Teilnahme lohnt

Der Workshop richtet sich an alle, die mit KI arbeiten oder eigene Projekte umsetzen wollen – von Data Scientists über DevOps-Engineers bis hin zu IT-Verantwortlichen. Teilnehmende erwartet eine kreative und produktive Abendveranstaltung, die nicht nur Wissen, sondern auch konkrete Prototypen und wertvolle Kontakte liefert.

Wichtig:

Die Teilnahmeplätze sind limitiert – first come, first serve!

Ein eigenes Notebook mitzubringen ist ausdrücklich empfohlen, um aktiv am Workshop und der Code-Challenge teilzunehmen.

Hier anmelden: https://www.meetup.com/data-visionaries/events/308839809

Let’s build something great – together.

Aparavi ist Spezialist für unstrukturierte Daten. Gegründet in der Schweiz, weltweit im Einsatz. Das Unternehmen hilft Organisationen, unstrukturierte Daten aufzuspüren, zu klassifizieren und nutzbar zu machen – mit dem Ziel, den Wert der Daten freizusetzen und gleichzeitig Risiken sowie Kosten zu senken.

