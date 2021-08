Musical Youngstars ruft zum Mitsingen auf!

Werde ein Teil des neuen drei Generationen Musicalchor. Ein Chor für alle, die gerne Singen und zusammen eine kreative Zeit verbringen wollen.

Du liebst Musicals oder wolltest schon immer in einem gemischten Chor mitsingen? Unsere professionellen Musicaldarstellerinnen gründen nun endlich den Musicalchor in Magdeburg. Vom 26.07. bis 30.07.2021 ab 17 Uhr sind Interessierte herzlich eingeladen mitzumachen oder einfach mal reinzuschauen. Ob Anfänger, Fortgeschrittene oder Semiprofis, jeder ist willkommen. Unser Motto ist: „Gemeinsam können wir voneinander lernen!“ Das Besondere, es gibt keine Altersbeschränkung. Jeder, der Singen kann und will, kann mit machen. Wir wollen einen bunten Chor mit Spaß und Freude an die Musik erschaffen. Vor allem die Individualität der Stimmen und Personen stehen hier im Vordergrund! Werde Teil eines Herzensprojektes! Melde Dich für die Chorwoche an. Es ist auch möglich, nur an bestimmten Tagen in der Chorwoche mitzumachen. Freue Dich darauf, ein Teil von etwas Großem zu werden. Freue Dich auf neue Eindrücke, Spaß am Singen und erfahre mehr über Dich und Deine Stimme! Du bist während der Chorwoche nicht da? Ab September kannst Du auch gerne in das regelmäßige Training schnuppern. Nach den Sommerferien werden wir einmal wöchentlich für den ersten Auftritt und für die ersten Tonstudioaufnahmen proben. Wir werden zu einer Gemeinschaft zusammen wachsen, in der immer Neuankömmlinge willkommen sind. Es wird eine Chorfamilie entstehen, der die Menschen mit Freude begegnet und die Zuhörer/innen beseelt. Werde Teil unserer Musical Youngstars Familie. Gemeinsam Singen, sich gegenseitig bereichern und inspirieren, das ist unser Antrieb. Wir schaffen einen Ort, wo Jung und Alt zusammen kommen. Wir freuen uns auf Dich!

Musical Youngstars, Halberstädter Str. 189, 39112 Magdeburg

Anmeldung und Infos: www.musical-youngstars.de / info@musical-youngstars.de / 0151-23446832

Die erste Musicalschule Magdeburgs für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Probiere Dich aus und stelle fest, wo Deine Stärken sind. Erlene in der Gruppe die Grundlagen von Schauspiel, Tanz und Gesang. Schnupper die Bühnenluft und lebe Deine Leidenschaft als Hobby aus. Du möchtest den Beruf Musicaldarsteller oder Schauspieler erlernen? Wir bereiten Dich gerne auf die Aufnahmeprüfung vor. Du willst gleich in die Berufswelt eintauchen? Gerne unterstützen wir Dich, eine Agentur zu finden oder fit für das nächste Casting zu sein.

