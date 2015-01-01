  • Musik als Brücke der Diplomatie: Oberfränkisches Duo um SHANTAYA vertont Italiens Kultur-Zukunft

    Shantaya, Botschafterin der Kultur. Klassik, Soul, Blues, Fusion.

    BildFORCHHEIM / COBURG / SARZANA
    Musik wird oft als die einzige Weltsprache bezeichnet, die keine Grenzen kennt. Dass dieses diplomatische Medium auch ganz konkret politische und kulturelle Identitäten prägen kann, beweist aktuell ein Erfolg aus der oberfränkischen Heimat: Das Komponisten- und Pianisten-Duo SHANTAYA und Stefi Da Colla zeichnet verantwortlich für die Melodie des offiziellen Wettbewerbs-Jingles von Sarzana zur Bewerbung als „Kulturhauptstadt Italiens 2028“ (Capitale italiana della cultura).

    Obwohl der Wettbewerb national ausgeschrieben ist, schlägt SHANTAYA die perfekte Brücke zwischen der deutschen Heimat und der südländischen Seele. Mit Shantaya Bonilla (alias Jenny Boneja) und Stefi da Colla stehen zwei Künstler hinter dem Projekt, deren Verbindung zur Region Ligurien tief verwurzelt ist. Während der Name „Shantaya“ bereits einen mediterranen Klang evoziert, versteht sich Stefi da Colla ohnehin als Bürger der Stadt Sarzana.

    Eine musikalische Liebeserklärung an Ligurien
    In den Regionen Ligurien und Toskana ist das Duo längst nicht mehr unbekannt. Durch vergangene Erfolge wie den Chanson „Non mi devi niente“, „Portovenere…“ oder ihre gefeierten klassischen Interpretationen nach den Werken von Franco Faccio zusammen mit Maest. Riccardo Locorontondo haben sie sich einen Namen als feinsinnige Grenzgänger zwischen den Genres gemacht.

    Dass ihr neuester kompositorischer Wurf nun das akustische Aushängeschild für die Ambitionen Sarzanas zur Kulturhauptstadt ist, unterstreicht die internationale Strahlkraft ihrer Arbeit. Das Duo hat einen unverwechselbaren musikalischen Stil entwickelt, der lokale Traditionen mit moderner Eleganz verbindet.

    Rückkehr auf die internationalen Bühnen
    Nach einer Phase intensiver Studioarbeit und Komposition ist der nächste Schritt eine logische Konsequenz: SHANTAYA kehrt zurück auf die Bühnen. Die Fachwelt und das Publikum reagieren gleichermaßen erfreut auf die Ankündigung neuer Live-Auftritte.

    Geplante Tournee: Die ersten Konzerttermine sind bereits bestätigt.

    Stationen: Das Duo wird sowohl in Norditalien als auch in ihrer Heimat Franken zu hören sein.

    Die Symbiose aus fränkischer Präzision und italienischer Leidenschaft verspricht Abende, die weit über ein gewöhnliches Konzert hinausgehen – sie sind gelebte kulturelle Diplomatie.

    Über SHANTAYA und Stefi:
    Das Duo bestehend aus Shantaya Bonilla und Stefi da Colla ist bekannt für seine vielseitigen Kompositionen, die von modernen Chansons bis hin zu klassischen Adaptionen reichen. Mit ihrer Arbeit für die Stadt Sarzana festigen sie ihren Ruf als wichtige Akteure im europäischen kulturellen Austausch.

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