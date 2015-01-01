Plauder Pace Podcast feiert erstes Jubiläum – Umzug, Weltrekord und radikale Thesen zum Thema Ziele

Ein Jahr Podcast – In der Jubiläumsfolge packen Anke und Mathias aus: Warum sie das Büro in der Lausitz kündigen und was der frische Marathon-Weltrekord mit uns macht.

Anke Stefaniak und Mathias Priebe, die Stimmen hinter dem Plauder Pace Podcast, blicken in der neuen Folge auf ein turbulentes erstes Jahr zurück. Statt Torte und Kerzen gibt es Umzugskisten, denn das Podcast-Studio und das Büro der MyGoal Health & Sports GmbH Sports GmbH in der Lausitz werden aufgegeben. Die beiden sprechen offen darüber, warum sie den Standort verlassen, welche Rolle Geld, Motivation und die regionale Entwicklung spielen und wie sie künftig flexibler und digitaler arbeiten wollen.

In der Jubiläumsfolge wird es persönlich, sportlich und strategisch zugleich. Die Hörer erfahren, wie faszinierend Anke den menschlichen Körper findet und warum sie ihn als ihr liebstes Thema bezeichnet. Es gibt einen Rückblick auf besonders starke Folgen, darunter die Anatomie-Stunde zum Knie, bei der klar wird, welche enormen Kräfte schon beim normalen Gehen auf unsere Gelenke wirken. Anke erzählt ihre eigene Geschichte: zwei Jahre Sportbefreiung in der Schule, ein Korsett wegen zu schnellen Wachstums und Morbus Scheuermann – und wie sie trotzdem Sportwissenschaftlerin und Trainerin wurde. Mathias ergänzt mit seiner Entwicklung vom Triathlon-Neuling zum Langdistanz-Athleten.

Ein Highlight ist die Auseinandersetzung mit der These „Ziele sind Mist“. Mathias berichtet, wie ihn der TED Talk des ehemaligen NFL-Profis Emmanuel Acho vom Fahrrad gehauen hat und warum Ziele manchmal mehr blockieren als motivieren. Die beiden erklären, was nach dem Erreichen eines Ziels kommt, wie man stattdessen besser mit Objektiven ohne starre Limits arbeitet und welche Rolle die Eisenhower-Matrix und das selbst entwickelte Bedenken-Bingo im Alltag und im Business spielen. Dazu gibt es den frischen Marathon-Weltrekord aus London, bei dem wieder einmal die Grenzen des menschlichen Körpers verschoben wurden, sowie emotionale Geschichten wie den harten Triathlon-Tag in Zell am See – liebevoll „Heul am See“ genannt.

Zwischendurch wird klar, wie eng Sport und Businesscoaching zusammenhängen: Struktur, Ressourcenmanagement und die richtige Priorisierung sind in beiden Welten entscheidend. Die Folge zeigt auch, warum KI zwar Trainingspläne schreiben kann, eine erfahrene Trainerin wie Anke aber durch Empathie, Intuition und echte Beziehungen unersetzbar bleibt. Abgerundet wird die Episode mit einem Gastbeitrag zur Astrophotografie und dem gewohnten sportlichen Glücksmoment.

Wer den Plauder Pace Podcast hört, bekommt nicht nur Lauf- und Triathlon-Tipps, sondern echte Einblicke in Motivation, mentale Stärke und den Alltag zweier Menschen, die Sport und Business leben. Die neue Folge ist der perfekte Anlass, das erste Jahr Revue passieren zu lassen und gleichzeitig neugierig auf alles zu machen, was noch kommt – aus dem neuen Studio und mit noch mehr Energie.

Spotify: https://open.spotify.com/episode/6IkvaSHPiHTSvVtuGB8zPE

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