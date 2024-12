Mustang Energy Corp. beauftragt Resource Potentials Ltd. mit der Durchführung fortschrittlicher geophysikalischer Neuinterpretationen zur Entdeckung neuer Bohrziele

VANCOUVER, British Columbia, 3. Dezember 2024 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB:92T) (das Unternehmen oder Mustang) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Resource Potentials Ltd. (Resource Potentials), ein unabhängiges geophysikalisches Beratungsunternehmen mit Sitz in Perth, Australien, beauftragt hat, die für die Uranprojekte des Unternehmens im Athabasca-Becken in Saskatchewan vorliegenden Daten detailliert neu zu bearbeiten, zu analysieren, zu interpretieren und eine Zielerstellung durchzuführen.

Das Unternehmen hat vor kurzem eine umfassende historische Zusammenstellung früherer Explorationsarbeiten in und in der Umgebung seiner Konzessionsgebiete abgeschlossen, einschließlich mehrerer magnetischer und elektromagnetischer (EM) geophysikalischer Datensätze und Modelle.

Die zusammengestellten Datensätze werden zusammengeführt, verarbeitet, neu abgebildet und überprüft, bevor sie mit zusätzlichen Explorationsdaten integriert werden, um Anomalien von Interesse zu identifizieren. Magnetische Anomalien und Modelle werden eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Tiefe der Diskordanz des Beckens spielen, einem wichtigen strukturellen Merkmal, das mit Uranlagerstätten in Zusammenhang steht. Die EM-Leiter werden ebenfalls im Detail analysiert, um leitfähige Anomalien in der Nähe der Diskordanz anzuvisieren, die auf graphithaltige Scherzonen hinweisen könnten, die ein wichtiger Weg für reduzierende Flüssigkeiten in hochgradigen Uranlagerstätten sind.

Die Ergebnisse der Neuaufbereitung und Analyse durch Resource Potentials werden entscheidende Erkenntnisse für die Verfeinerung von Explorationszielen und die Identifizierung von Gebieten für weitere Untersuchungen in diesen neu erworbenen Konzessionsgebieten liefern. Das Team von Mustang wird eng mit Resource Potentials zusammenarbeiten, um Prioritäten zu setzen und Bohrziele zu entwickeln, die auf die Entdeckung einer potenziell hochgradigen Uranmineralisierung abzielen.

Nicholas Luksha, CEO von Mustang, erklärte: Unser Portfolio umfasst eine umfangreiche Sammlung aktueller und historischer geophysikalischer Untersuchungsdaten, die eine wichtige Ressource für die Weiterentwicklung unserer Projekte darstellen. Durch die strategische Nutzung öffentlich verfügbarer Daten können wir bestehende Explorationsziele verfeinern, neue Möglichkeiten aufdecken und Bereiche identifizieren, in denen weitere Arbeiten erforderlich sind. Dieser Ansatz ermöglicht es uns, unser Verständnis des Mineralienpotenzials in unseren Konzessionsgebieten zu verbessern und gleichzeitig eine kostengünstige und effiziente Explorationsstrategie zu verfolgen.

Über Resource Potentials

Resource Potentials ist ein Beratungs- und Vertragsunternehmen, das sich auf die Planung geophysikalischer Untersuchungen, die Datenakquisition, -verarbeitung, -modellierung und -inversion sowie die Datenintegration, Dateninterpretation und Bohrzielerstellung spezialisiert hat. Resource Potentials wurde 2001 in Perth, Australien, gegründet und bietet seinen Kunden Fachwissen und Produkte, die ihren Anforderungen und Budgets für Explorations-, Bohr- und Bergbauarbeiten entsprechen. Resource Potentials verfügt über Erfahrung in der Verarbeitung, Interpretation und Modellierung potenzieller Geländeuntersuchungen (Magnetismus und Gravitation) und anderen geophysikalischen Untersuchungen wie Radiometrie, EM, IP, GPR und seismischen Daten in einer Vielzahl von geologischen Milieus für Rohstoffe einschließlich Gold, Eisen, Basismetalle, Uran, Mangan, Kohle, Diamanten, Öl und Gas, Grundwasser usw.

Über die Projekte

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77681/MEC_120324_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Karte der Projekte von Mustang Energy Corp. im Athabasca-Becken, Saskatchewan.

Projekt Yellowstone

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Yellowstone besteht aus 7 aneinandergrenzenden Claims mit einer Gesamtfläche von 21.820 Hektar, die etwa 16 Kilometer von der ehemals produzierenden Mine Cluff Lake im westlichen Athabasca-Becken entfernt liegen. Das Konzessionsgebiet umgibt die Außenseite der Carswell Impact Structure und grenzt an das Projekt West Cluff von Fission Uranium. Es wird angenommen, dass die Carswell Impact Structure mit einem Meteoriteneinschlag von etwa 18 Kilometern Durchmesser zusammenhängt, der das Grundgebirge freilegte, das die Sandsteinformationen des Athabasca-Beckens unterlagert und eine hochgradige Uranmineralisierung beherbergt, einschließlich der Mine Cluff Lake. Mehrere bekannte Leiter durchziehen das Konzessionsgebiet, die noch nie anhand Bohrungen erprobt wurden.

Projekt Dutton

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Dutton erstreckt sich über 9.667 Hektar auf drei angrenzenden Claims im südlichen Athabasca-Becken. Das Konzessionsgebiet liegt westlich der Cable Bay Shear Zone innerhalb der Mudjatik Domain, die bekanntermaßen Urananomalien im Grundgebirge beherbergt. Ungefähr 20 Kilometer weiter östlich befindet sich die Virgin River Shear Zone, die die Zone Dufferin Lake und die Lagerstätte Centennial beherbergt. Das Projekt ist hinsichtlich seines Uranpotenzials noch nicht ausreichend erkundet, da bisher keine Ziele durch Bohrungen überprüft wurden. Bemerkenswert ist, dass zahlreiche Diabas-Intrusionsgänge, die eine erhöhte Radioaktivität aufweisen, räumlich mit EM-Leitern in Zusammenhang stehen. Diese Merkmale entsprechen den uranhaltigen Intrusionsgängen, die in den Gebieten Abraham Bay und Cable Bay identifiziert wurden, was das vielversprechende Explorationspotenzial des Projekts hervorhebt.

*Das Unternehmen erachtet Werte von mehr als 1,0 % U3O8 als hochgradig.

Qualifizierende Stellungnahme:

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Lynde Guillaume, P.Geo., Technical Advisor von Mustang und eingetragenes Mitglied der Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, geprüft. Frau Guillaume ist eine qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Hinweis in Bezug auf angrenzende Konzessionsgebiete:

Diese Pressemitteilung enthält Verweise auf die uranhaltigen Intrusionsgänge, die in den Gebieten Abraham Bay und Cable Bay identifiziert wurden, sowie auf die hochgradige Uranmineralisierung in der Mine Cluff Lake (zusammenfassend die angrenzenden Konzessionsgebiete), die sich in der Nähe des Projekts Dutton bzw. des Projekts Yellowstone befinden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Entdeckungen von Mineralien in den angrenzenden Konzessionsgebieten und deren vielversprechende Ergebnisse trotz ihrer räumlichen Nähe nicht notwendigerweise ein Hinweis auf die Mineralisierung des Projekts Dutton Lake oder des Projekts Yellowstone oder auf die Fähigkeit des Unternehmens sind, das Projekt Dutton Lake oder das Projekt Yellowstone kommerziell abzubauen oder dort kommerziell abbaubare Lagerstätten zu finden. Das Unternehmen warnt Investoren davor, sich auf diese Informationen zu verlassen, da das Unternehmen die Richtigkeit oder Zuverlässigkeit der Informationen nicht bestätigt hat.

Über Mustang Energy Corp.:

Mustang ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung vielversprechender Vorkommen von Uran und kritischen Mineralien gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet aktiv seine Konzessionsgebiete im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan. Das Vorzeigekonzessionsgebiet von Mustang, Ford Lake, erstreckt sich über 7.743 ha im produktiven östlichen Athabasca-Becken, während sich die Projekte Cigar Lake East und Roughrider South über 2.901 ha im Gebiet Wollaston erstrecken. Mustang hat mit dem Projekt Yellowstone auch sein Profil in der Region Cluff Lake im Athabasca-Becken etabliert und seine Präsenz im südlichen Zentrum des Athabasca-Beckens durch das Projekt Dutton weiter ausgebaut.

