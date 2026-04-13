Nach dem Winter ist vor dem Winter: Kommunen setzen auf e*Message für einen effizienten Winterdienst

Leistungsstarke, praxiserprobte Mehrkanal-Alarmierungslösung ermöglicht schnelle und zuverlässige Einsätze in kritischen Lagen.

Berlin, 13. April 2026 – Ein leistungsfähiger Winterdienst ist entscheidend für die Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit und Mobilität in den Kommunen. Angesichts zunehmend dynamischer Wetterlagen und hoher Anforderungen an Reaktionsgeschwindigkeit und Koordination gewinnen digitale Lösungen zur Alarmierung und Einsatzsteuerung weiter an Bedeutung.

Die e*Message W.I.S. Deutschland GmbH bietet für diese Herausforderungen seit über 25 Jahren praxiserprobte, zukunftsfähige Lösungen, die sich einfach und ohne großen Schulungsaufwand einsetzen lassen. Das eigene, satellitengestützte und deutschlandweit verfügbare Alarmierungsnetz, die Alarm App und der webbasierte Alarm Manager ermöglichen eine schnelle, effiziente und hochverfügbare Alarmierung. Gleichzeitig lassen sich die e*Message Lösungen ganzjährig flexibel in weiteren kommunalen Einsatzbereichen nutzen.

Ein besonderer Vorteil der e*Message Lösungen liegt in der zusätzlichen Absicherung durch das satellitengestützte Netz, das auch bei Ausfällen anderer Kommunikationswege zuverlässig funktioniert. Kommunen können so ihre Einsatzorganisation gezielt modernisieren, maximale Ausfallsicherheit gewährleisten und sich optimal auf kommende Winter vorbereiten.

Verspätete Alarmierung, teure Folgen: Warum Kommunen handeln müssen

Die vergangene Wintersaison mit schnellen Wetterwechseln, Schnee und Blitzeis hat einmal mehr gezeigt, wie stark kommunale Winterdienste unter Zeitdruck stehen und mit hohen Haftungsrisiken konfrontiert sind. Gerade im Frühjahr ziehen viele Kommunen Bilanz und bereiten sich bereits auf die nächste Wintersaison vor. Dabei zeigt sich häufig, dass Alarmierungsketten teils noch analog und fehleranfällig sind; Mobilfunknetze sind bei Extremwetterlagen oder in Krisensituationen oft überlastet oder nicht verfügbar – mit der Folge, dass Alarmierungen erschwert werden und Risiken steigen.

e*Message begegnet diesen Herausforderungen gezielt mit leistungsstarken Multichannel-Alarmierungslösungen: Als einziger Anbieter betreibt e*Message ein deutschlandweit verfügbares, satellitengestütztes und von Mobilfunknetzen unabhängiges Alarmierungsnetz mit rund 700 Sendestandorten. Zusammen mit der Alarm App und dem webbasierten Alarm Manager entsteht eine durchdachte, mehrkanalfähige und besonders sichere Alarmierungslösung, die Winterdienste schneller, effizienter und ausfallsicher macht.

Unmittelbare und zielgerichtete Einsatzkoordination

Die digitale Alarmierung von e*Message ermöglicht eine präzise Steuerung der Einsätze durch flexible Adressierung. So können alle benötigten Einsatzkräfte mit nur einem Klick oder einem Anruf zuverlässig alarmiert werden – unabhängig von ihrem Aufenthaltsort. Die Alarmierung lässt sich individuell an die Organisationsstruktur des Winterdienstes anpassen, etwa nach Regionshöfen, Schichten oder Funktionen wie: Großfahrzeug, Kleinfahrzeug, Fußkolonne.

Der webbasierte Alarm Manager ist das zentrale Steuerungselement der Plattform. Er ist sowohl als Cloud- als auch als On-Premises-Lösung verfügbar und überzeugt durch eine intuitive Benutzeroberfläche, die eine schnelle Einarbeitung gewährleistet. Alarme können flexibel per Web, Telefon, E-Mail oder API ausgelöst werden und lassen sich problemlos in bestehende Prozesse integrieren. Vordefinierte Alarmabläufe und automatisierte Eskalationslogiken sorgen für Prozesssicherheit; die revisionssichere Dokumentation aller Vorgänge erleichtert die Nachvollziehbarkeit und reduziert Haftungsrisiken.

Zuverlässige Alarmierung über unabhängiges Alarmierungsnetz

Die e*Cityruf Alarmierung erfolgt über das eigene e*Message Alarmierungsnetz. Das Netz ist unabhängig und hochverfügbar, da es nicht terrestrisch angebunden, sondern satellitengestützt betrieben wird. Dadurch gewährleistet es u. a. einen zuverlässigen Empfang, auch in Gebieten mit eingeschränkter oder fehlender Mobilfunkversorgung und aktiviert Einsatzkräfte unmittelbar.

Ergänzend können Pager zum Einsatz kommen, die Funkruf und Mobilfunk in einem Gerät kombinieren und direkte Rückmeldungen ermöglichen. Die e*Message Alarm App sorgt für eine Alarmierung auch im Stumm-Modus des Smartphones und garantiert schnelle Statusrückmeldungen.

Schnell startklar, intuitive Bedienung, Made in Germany

Die Lösungen von e*Message sind praxiserprobt, einfach zu bedienen und schnell einsatzfähig. Kommunen und Diensleister profitieren von einer zukunftsfähigen, hoch redundanten Alarmierungsinfrastruktur „Made in Germany“, die in deutschen Rechenzentren betrieben und unabhängig von amerikanischen Cloud-Anbietern ist. Die Kombination mehrerer, voneinander unabhängiger Kommunikationswege garantiert die Kontinuität der Alarmierung auch in Krisensituationen oder bei Ausfall einzelner Kanäle.

Dirk Nopens, Geschäftsführer von e*Message, erklärt: „Unsere modernen Alarmierungslösungen bedeuten mehr Geschwindigkeit in der Alarmierung, eine deutlich bessere Steuerbarkeit der Einsätze, höhere Ausfallsicherheit in kritischen Situationen und am Ende auch mehr Wirtschaftlichkeit im laufenden Betrieb. Durch die vielfältigen Einsatzszenarien sind Kommunen und Dienstleister zukunftsfähig aufgestellt, nicht nur im Winter.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

e*Message W.I.S. Deutschland GmbH

Frau Anke Lüders-Gollnick

Schönhauser Allee 10-11

10119 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30 4171 1223

web ..: https://www.emessage.de/

email : a.lueders-gollnick@emessage.de

Über e*Message: www.emessage.de

Die e*Message W.I.S. Deutschland GmbH mit Sitz in Berlin ist Betreiber eines deutschlandweit flächendeckenden satellitengestützten Alarmierungsnetzes mit mehr als 700 Sendestationen und entwickelt modernste Softwarelösungen im Bereich der kritischen Kommunikation. Mit ihnen werden u.a. Einzelpersonen und Personengruppen (z. B. Bereitschaftsteams und Einsatzkräfte) zuverlässig, schnell sowie zielgenau geschützt, alarmiert, informiert und koordiniert. Auch für die Anlagenschaltung stellt e*Message intelligente Anwendungen bereit. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat im Jahr 2000 die Funkrufaktivitäten der Deutschen Telekom übernommen, die seitdem ständig weiterentwickelt wurden.

Pressekontakt:

Aigner Marketing GmbH

Frau Birgit Aigner

Rumfordstraße 29

80469 München

fon ..: +49 89 543 44 065

email : birgit.aigner@aigner-marketing.de

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