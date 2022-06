Nach vier Minuten ging das Mikro aus

Stephanie Buß gewinnt den Excellence Award 2022

Hermann Scherer hat es wieder getan – Internationaler Speaker Slam in Mastershausen. 141 Rednerinnen und Redner waren angetreten. Alle hatten exakt 4 Minuten Zeit die Jury zu überzeugen. Mit ihrer Rede „Schule – ich kündige“ gewann Stephanie Buß den Excellence Award 2022 in der Kategorie Bildung auf dem diesjährigen Speaker Slam. Es traten Rednerinnen und Redner aus 11 Nationen auf 2 Bühnen an.

Stephanie Buß zeigte dem Publikum, warum Schule wichtig und doch nicht wichtig ist. Kinder kommen auf die Welt und lernen – bis sie in die Schule kommen. Erst nach der Schule beginnt für viele Menschen wieder die Zeit des Lernens. Wir lernen dann am besten, wenn es für uns interessant und wichtig ist. Ganz gleich, ob es darum geht, sich die Namen der Nationalelf oder der ca. 150 Pokemon-Figuren zu merken. „Mir geht es in meiner Mission darum, dass Kinder und auch Erwachsene ihren Spaß am Lernen wiederfinden,“ sagt sie. Oft werden Menschen in Kinderjahren von den Eltern, den Lehrern und der Gesellschaft gebremst. Aussagen wie z. B. „das schaffst du eh nicht“, „aus dir wird nie was“ oder auch ein „sei nicht so laut“ bremsen ganz viele Kinder. In den Schulen werden aktive Kinder gezwungen still zu sitzen, vorlaute Kinder werden ständig ermahnt und ruhig Kinder übersehen.

Und so beendete Stephanie Buß beim Speaker Slam 2022 in Mastershausen ihre Rede mit dem Appell an alle Erwachsenen, Kinder groß zu machen und sie in ihrer Geschwindigkeit wachsen zu lassen.

Das von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst sind. Eine professionelle Jury wählt unter allen Teilnehmern einen Gewinner aus.

Der Speaker Slam fand zum 11. Mal statt. Vorherige Austragungsorte waren u.a. München, Hamburg, Wien, New York.

