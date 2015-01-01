Nachhaltige Immobilien im Stiftungsvermögen: Bewertung und Steuerung gewinnen an Bedeutung

Immobilien sichern in vielen Stiftungen die finanzielle Grundlage für die langfristige Erfüllung des Stiftungszwecks. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Immobilien haben für Stiftungen und kirchliche Einrichtungen traditionell eine besondere Bedeutung. Sie liefern planbare Erträge, schützen vor Inflation und ermöglichen eine kontinuierliche Finanzierung gemeinnütziger Aufgaben. Viele Bestände sind jedoch über Jahrzehnte gewachsen und spiegeln unterschiedliche Nutzungen, Bauzustände und rechtliche Rahmenbedingungen wider. Daraus entsteht ein Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, regulatorischen Anforderungen und dem jeweiligen Stiftungsauftrag.

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Frage an Gewicht, wie Immobilien so geführt werden können, dass sie sowohl ökonomisch tragfähig bleiben als auch den steigenden Anforderungen an Nachhaltigkeit gerecht werden. Nachhaltigkeit wird dabei zunehmend als wirtschaftliche Kategorie verstanden. Energetischer Zustand, technischer Standard, Investitionsbedarf und regulatorische Entwicklungen wirken unmittelbar auf Erträge, Vermietbarkeit und langfristige Marktgängigkeit. Bewertungsansätze, die diese Faktoren systematisch einbeziehen, schaffen eine Grundlage, um Investitionsentscheidungen fundiert zu treffen und Risiken frühzeitig sichtbar zu machen. Dieter Eimermacher, Geschäftsführer der EIMERMACHER Immobilienbewertungen GmbH, sieht darin eine zentrale Entwicklung für Stiftungen: „Nachhaltigkeit entfaltet ihre Wirkung im Immobilienbestand erst dann, wenn sie in wirtschaftliche Zusammenhänge übersetzt wird. Es geht darum, Investitionen, Erträge und Risiken so miteinander zu verknüpfen, dass Entscheidungen belastbar getroffen werden können.“ Aus seiner Sicht reicht es nicht aus, einzelne Maßnahmen isoliert zu betrachten. Entscheidend sei vielmehr eine integrierte Perspektive, die Bewertung, Portfoliosteuerung und langfristige Planung miteinander verbindet.

Dieter Eimermacher ist Diplom-Ingenieur mit Fachrichtung Architektur, Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) für das Fachgebiet Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, von der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, von der HypZert GmbH zertifizierter als Immobiliengutachter für finanzwirtschaftliche Zwecke und Professional Member (MRICS) der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), einem weltweiten Berufsverband von Immobilienfachleuten. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Immobilienbewertung und in der Immobilienportfolioanalyse setzt Dieter Eimermacher bei der Bewertung von Immobilien seinen umfassenden technischen und ökonomischen Sachverstand ein, um Immobilieninvestitionen abzusichern und Immobilienportfolios professionell und gewinnbringend aufzubauen beziehungsweise zu optimieren und langfristig professionell zu managen.

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Herangehensweise liegt in der Verknüpfung von Wertermittlung und strategischer Steuerung. Immobilienbewertungen dienen nicht mehr allein der Ermittlung eines Stichtagswerts, sondern zunehmend als Instrument, um zukünftige Entwicklungen zu analysieren. Szenarien zu Instandhaltungsaufwand, energetischen Anforderungen oder regulatorischen Veränderungen ermöglichen es, unterschiedliche Entwicklungspfade zu vergleichen und Prioritäten im Portfolio zu setzen. Gerade für Stiftungen und kirchliche Einrichtungen ist diese Perspektive von besonderer Bedeutung. Entscheidungen über Immobilien werden häufig in Gremien getroffen und müssen gegenüber Aufsicht und Öffentlichkeit nachvollziehbar begründet werden. Eine unabhängige Bewertung kann dabei helfen, komplexe Zusammenhänge strukturiert darzustellen und die Grundlage für belastbare Beschlüsse zu schaffen. Gleichzeitig trägt sie dazu bei, Interessenkonflikte zu reduzieren und die Transparenz innerhalb der Organisation zu erhöhen.

Neben der Bewertung rückt die operative Steuerung stärker in den Fokus. Ein professionelles Immobilien-Portfoliomanagement verbindet Daten, Prozesse und Verantwortlichkeiten so, dass Risiken frühzeitig erkannt und Maßnahmen gezielt umgesetzt werden können. Kennzahlen zu Vermietungssituation, Investitionsbedarf und energetischer Performance ermöglichen es, Entwicklungen laufend zu überwachen und Anpassungen vorzunehmen. „Immobilien im Stiftungsvermögen lassen sich heute nicht mehr isoliert betrachten“, sagt Dieter Eimermacher. „Sie sind Teil eines Gesamtsystems, in dem wirtschaftliche Stabilität, Nachhaltigkeit und Governance ineinandergreifen. Wer diese Zusammenhänge systematisch erfasst, kann Entscheidungen fundierter treffen und den Stiftungszweck langfristig absichern.“

Die zunehmende Integration von Nachhaltigkeitskriterien verändert damit auch die Anforderungen an die Immobilienbewertung. Es genügt nicht mehr, den aktuellen Zustand abzubilden. Vielmehr müssen Investitionspfade, Nutzungsperspektiven und regulatorische Entwicklungen berücksichtigt werden, um ein realistisches Bild der wirtschaftlichen Zukunftsfähigkeit zu erhalten. Für Stiftungen entsteht daraus die Aufgabe, ihre Immobilienbestände kontinuierlich zu überprüfen und an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. Nachhaltige Immobilien im Stiftungsvermögen sind somit kein isoliertes Thema, sondern Teil einer umfassenden Vermögensstrategie. Eine systematische Bewertung und Steuerung schafft die Voraussetzung, um wirtschaftliche Stabilität, regulatorische Anforderungen und gesellschaftliche Erwartungen miteinander in Einklang zu bringen und die Handlungsfähigkeit von Stiftungen langfristig zu sichern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EIMERMACHER Immobilienbewertungen GmbH

Herr Dipl.-Ing./Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Dieter Eimermacher

Bockenheimer Landstraße 17-19

60325 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 069 63152437

web ..: http://www.sv-eimermacher.de

email : info@sv-eimermacher.de

Über die EIMERMACHER Immobilienbewertungen GmbH

Die EIMERMACHER Immobilienbewertungen GmbH ist auf professionelle Immobilienbewertungen mit System für Banken und Versicherungen, Stiftungen und kirchliche Einrichtungen, institutionelle Anleger und anspruchsvolle Privatkunden spezialisiert. Der Gründer und Geschäftsführer Dieter Eimermacher ist Diplom-Ingenieur mit Fachrichtung Architektur, Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) für das Fachgebiet Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, von der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, von der HypZert GmbH zertifizierter als Immobiliengutachter für finanzwirtschaftliche Zwecke und Professional Member (MRICS) der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), einem weltweiten Berufsverband von Immobilienfachleuten. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Immobilienbewertung und in der Immobilienportfolioanalyse setzt Dieter Eimermacher bei der Bewertung von Immobilien seinen umfassenden technischen und ökonomischen Sachverstand ein, um Immobilieninvestitionen abzusichern und Immobilienportfolios professionell und gewinnbringend aufzubauen beziehungsweise zu optimieren und langfristig professionell zu managen. Dieses Wissen setzt Dieter Eimermacher auch bei steuerlichen Bewertungsgutachten von Immobilien, etwa zur Optimierung der Schenkung- und Erbschaftsteuer, ein. Er berät außerdem Organisationen aus dem kirchlichen Raum, Stiftungen und Family Offices auf dem Gebiet der Immobilienportfolioanalyse. Dieter Eimermacher ist Autor von „Erfolgreiches Immobilien-Portfoliomanagement“. Dieses Buch hilft allen Menschen, die ehrenamtlich oder beruflich mit der Immobilienanlage befasst sind, die vielfältigen Herausforderungen des Managements eines Immobilienportfolios zu meistern. Ebenso ist er Autor des Buches „Klimaschutz und Nachhaltigkeit – so werden unsere Immobilien grün: Zukunftssicher in Immobilien investieren mit ESG, SDG, C2C, Green Deal & Co.“. Dieses Buch bietet einen Einstieg in das Thema der Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Immobilieninvestitionen, bringt Ordnung in die Vielfalt der Begriffe und enthält Arbeitshilfen zur Umsetzung des Nachhaltigkeitsgedankens bei der Sanierung von Bestandsgebäuden und der Durchführung von Neubauvorhaben. Weitere Informationen unter https://www.sv-eimermacher.de und https://immobilien-und-werte.de

Pressekontakt:

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Herr Dipl.-Ing./Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Dieter Eimermacher

Bockenheimer Landstraße 17-19

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