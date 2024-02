Näher an die Klimaziele mit E-Mobilität und den nötigen Rohstoffen

Studien belegen die gute Klimabilanz von Elektrofahrzeugen, jetzt auch eine aktuelle Studie des Umweltbundesamtes.

Bei den Studien zur Elektromobilität werden nicht nur der Betrieb der Fahrzeuge, sondern auch deren Herstellung und Entsorgung geprüft. Die neue Studie des Umweltbundesamtes kommt zu dem Ergebnis, dass Fahrzeuge, die 2022 zugelassen wurden, mit einer um 40 Prozent besseren Klimafreundlichkeit punkten können als Benziner. Werden die Fahrzeuge 2030 zugelassen, dann beträgt der Klimavorteil schon 55 Prozent. Untersucht wurden sowohl Personenkraftwagen als auch Nutzfahrzeuge. Ein wichtiger Punkt ist die Stromerzeugung. Werden die E-Fahrzeuge mit Strom aus erneuerbaren Quellen versorgt, so verringern sich auch Nachteile in Sachen Auswirkungen auf Wasserhaushalt und Böden.

Mit der steigenden Elektrifizierung des Verkehrs steigt auch die Nachfrage nach Rohstoffen wie Lithium, Kobalt oder Nickel an. Nickel und Kobalt sind die Rohstoffe, die die Canada Nickel Company – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/ – in ihrem Crawford-Projekt in Kanada besitzt. Mit an Bord ist Agnico Eagle. Nickel veredelt Stahl, ist Bestandteil von Lithium-Ionen-Akkus und ist in verschiedenen Automobilteilen verbaut.

Besonders hoch fällt laut der Studie der Klimavorteil von Lkws aus. Werden Elektro-Lkws 2030 zugelassen und die erneuerbaren Energien gut ausgebaut, so besitzen diese einen Klimavorteil bis zu 78 Prozent. Dass Elektro-Lkws einen starken Zulauf haben, liegt an der verringerten Lkw-Maut für die elektrisch betriebenen Lkws.

Die Elektromobilität ist die Zukunft und so planen viele Autohersteller bereits den Abschied von Verbrennungsmotoren. Um den steigenden Lithiumbedarf für die Akkus kümmert sich beispielsweise Gama Explorations – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gama-explorations-inc/ -. Mit Projekten in Quebec und in den Nordwest-Territorien (mit Lithium, Kupfer und Nickel) wird das Unternehmen für den Nachschub der begehrten Rohstoffe sorgen können.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gama Explorations (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gama-explorations-inc/ -) und von der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -).

