Nahtzugabe – dann ist Einfach Karl die Lösung …

EinfachKarl macht Nähen einfacher: Die magnetische Zuschneidehilfe ermöglicht präzises Zuschneiden mit Nahtzugabe – ohne vorheriges Anzeichnen, für Schere und Rollschneider.

Eichenzell/Fulda, August 2026. Gute Ideen entstehen manchmal genau dort, wo ein Problem immer wieder nervt. Bei EinfachKarl war es der Wunsch einer leidenschaftlichen Näherin: Es müsste doch möglich sein, beim Zuschneiden die Nahtzugabe direkt zu berücksichtigen – ohne sie vorher jedes Mal mühsam anzeichnen zu müssen.

Also fragte sie ihren Vater Erich.

Erich war Tüftler, Handwerker und jemand, der praktische Probleme lieber löste, als sich lange mit ihnen abzufinden. In seiner Werkstatt begann er zu bauen, auszuprobieren und zu verbessern.

Am Ende entstand ein kleiner Helfer, der das Zuschneiden beim Nähen deutlich einfacher machen sollte: Karl.

Die Idee dahinter ist verblüffend einfach – und genau deshalb so praktisch.

Anklicken. Einstellen. Zuschneiden.

Wer näht, kennt das Prozedere: Schnittmuster positionieren, Nahtzugabe abmessen, markieren und anschließend möglichst exakt entlang der Markierung schneiden.

Karl verkürzt diesen Prozess.

Die magnetische Zuschneidehilfe wird direkt an einer geeigneten Schneiderschere befestigt. Der gewünschte Abstand zum Schnittmuster wird eingestellt – und dann kann direkt zugeschnitten werden. Während die Schere am Schnittmuster entlanggeführt wird, hilft Karl dabei, den eingestellten Abstand einzuhalten.

Das separate Anzeichnen der Nahtzugabe entfällt.

Je nach Ausführung können unterschiedliche Abstände eingestellt werden. Karl lässt sich zudem mit geeigneten Rechts- und Linkshänderscheren verwenden.

Das spart nicht nur einen Arbeitsschritt. Es macht den gesamten Zuschnitt einfacher und entspannter – gerade bei Projekten mit vielen Schnittteilen.

Aus einer guten Idee wurde eine kleine Produktfamilie

Weil viele Nähbegeisterte lieber mit dem Rollschneider arbeiten, wurde die ursprüngliche Idee weitergedacht.

So entstand Karlchen.

Karlchen überträgt das Prinzip auf geeignete Rollschneider. Statt des längeren Führungselements besitzt die Zuschneidehilfe zwei abgerundete Flügel und kann dadurch beim Zuschneiden in beide Richtungen geführt werden.

Auch hier bleibt die Idee bewusst einfach:

Abstand einstellen. Anlegen. Zuschneiden. Fertig.

Damit gibt es das Prinzip von EinfachKarl heute für zwei der meistgenutzten Werkzeuge am Zuschneidetisch – Schere und Rollschneider.

Eine kleine Erfindung aus dem echten Leben

Vielleicht liegt genau darin der besondere Charme von EinfachKarl.

Die Idee entstand nicht am Reißbrett einer großen Entwicklungsabteilung. Ausgangspunkt war ein ganz alltäglicher Moment beim Nähen und der Gedanke: Das müsste doch einfacher gehen.

Eine Mutter hatte den Wunsch. Ihr Vater Erich tüftelte in seiner Werkstatt an einer Lösung. Später wurde die Idee innerhalb der Familie weitergetragen – vom Großvater über die Mutter bis zur nächsten Generation.

Aus einem praktischen Helfer für den eigenen Nähtisch wurde so Schritt für Schritt ein Produkt für viele Menschen, die gerne nähen.

Eine Familiengeschichte, die zeigt, wie Produktentwicklung manchmal funktionieren kann: genau hinschauen, ein echtes Problem erkennen – und eine möglichst einfache Lösung dafür finden.

Mehr Zeit fürs Nähen. Weniger Zeit fürs Vorbereiten.

Denn bei aller Technik geht es am Ende um etwas anderes.

Nähen bedeutet für viele Menschen Kreativität, Entspannung und die Freude daran, mit den eigenen Händen etwas entstehen zu lassen. Das Abmessen und Anzeichnen von Nahtzugaben gehört dagegen für die wenigsten zu den Lieblingsbeschäftigungen.

Genau hier setzt EinfachKarl an.

Nicht mit komplizierter Technik. Nicht mit einem weiteren großen Gerät auf dem Nähtisch. Sondern mit einem kleinen mechanischen Helfer, der einen wiederkehrenden Arbeitsschritt schlicht überflüssig machen kann.

Karl wird magnetisch an der Schere befestigt. Karlchen übernimmt dasselbe Prinzip am Rollschneider. Beide sind schnell einsatzbereit und immer wieder verwendbar.

Das Ergebnis ist keine Revolution des Nähens.

Vielleicht ist es etwas viel Sympathischeres:

Eine dieser kleinen Ideen, bei denen man sich nach der ersten Benutzung fragt, warum eigentlich niemand früher darauf gekommen ist.

Vom ersten Schnitt bis zum fertigen Lieblingsstück

Heute umfasst die Welt von EinfachKarl neben Karl und Karlchen auch ausgewählte Werkzeuge und Zubehör rund ums Zuschneiden und Nähen – darunter Schneiderscheren, Rollschneider und aufeinander abgestimmte Sets.

Im Mittelpunkt steht weiterhin der ursprüngliche Gedanke: Werkzeuge sollen das kreative Arbeiten erleichtern, intuitiv funktionieren und lange Freude machen.

Denn wer gerne näht, möchte seine Zeit nicht mit unnötigen Zwischenschritten verbringen.

Sondern mit Stoffen. Farben. Schnitten. Ideen.

Und mit diesem besonderen Moment, wenn aus einem Stück Stoff langsam etwas Eigenes entsteht.

Vermutlich ziemlich genau das, was Erich damals im Sinn hatte, als er in seiner Werkstatt zu tüfteln begann.

Über EinfachKarl

EinfachKarl steht für clevere und langlebige Werkzeuge rund ums Nähen und Zuschneiden. Herzstück der Produktwelt ist die magnetische Zuschneidehilfe Karl, mit der sich beim Schneiden mit einer geeigneten Schere ein definierter Abstand zum Schnittmuster einhalten lässt. Mit Karlchen wurde das Prinzip für geeignete Rollschneider weiterentwickelt.

Die Idee entstand aus einem ganz konkreten Wunsch beim Nähen. Der Tüftler Erich entwickelte daraufhin in seiner Werkstatt eine praktische Lösung, die innerhalb der Familie weiterentwickelt und schließlich zu EinfachKarl wurde.

Neben Karl und Karlchen gehören ausgewählte Schneiderscheren, Rollschneider, Sets und weiteres Zubehör zum Sortiment. Im Fokus stehen einfache Anwendung, hochwertige Materialien und langlebige Produkte für Menschen, die ihre Zeit lieber mit Kreativität als mit unnötigen Arbeitsschritten verbringen.

Weitere Informationen: www.einfachkarl.de

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Ein neues Kapitel: Volle Power im Hause Neuland

Manchmal schließt sich ein Kreis auf wunderbare Weise. Um die Zukunft der beliebten Nähhelfer langfristig zu sichern und frischen Wind in die Community zu bringen, haben Karl und Karlchen ein neues, starkes Zuhause gefunden.

Seit dem 01. Juli 2026 wird EinfachKarl komplett von der der Firma Neuland GmbH & Co. KG aus dem hessischen Eichenzell vermarktet. Was als echtes Familienprojekt im privaten Nähzimmer begann, führen wir nun mit derselben Leidenschaft, aber professionellen Strukturen exklusiv weiter. Für dich bedeutet das: Alle deine Lieblings-Gadgets gibt es ab sofort zentral und optimiert im eigenen Onlineshop.

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